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بعد واقعة السرقة... إنذار جوي عاجل يربك معسكر منتخب إنجلترا في المونديال
بعد واقعة السرقة... إنذار جوي عاجل يربك معسكر منتخب إنجلترا في المونديال
سبوتنيك عربي
تواصلت المتاعب التي تواجه بعثة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تلقت تحذيرًا عاجلاً من السلطات الأمريكية بشأن أحوال جوية خطرة، وذلك بعد... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T14:35+0000
2026-06-14T14:35+0000
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وكانت بعثة "الأسود الثلاثة" قد تعرضت، أمس السبت، لسرقة جزء من معداتها التدريبية أثناء نقلها من معسكر المنتخب في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي، حيث يستعد لخوض منافسات البطولة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. ووقعت الحادثة خلال نقل المعدات إلى قرية كرة القدم المخصصة لإقامة المنتخب، قبل وصول اللاعبين وانطلاق التدريبات. وأعلنت الشرطة الأمريكية فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدة اختفاء عدد من الأغراض من مركبة الفريق عقب وصولها إلى كانساس سيتي.وفي تطور جديد، تلقى لاعبو المنتخب الإنجليزي رسائل تحذيرية على هواتفهم المحمولة من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تتضمن إنذاراً بوجود خطر وشيك نتيجة عاصفة رعدية شديدة تضرب المنطقة.وحذرت الهيئة من رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، داعيةً السكان إلى البقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ، نظرًا لخطر الحطام المتطاير.كما استمر التحذير من الأعاصير حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، في مناطق شمال شرق وشرق وسط ولاية كانساس وأجزاء من غرب ولاية ميزوري، ما أضفى مزيداً من التوتر على أجواء معسكر المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق مشواره في البطولة.وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260611/دراسة-تكشف-كيف-تؤثر-متابعة-مباريات-كأس-العالم-على-الحالة-النفسية-1114266259.html
https://sarabic.ae/20260610/السنغال-تكشف-حقيقة-المشاهد-المتداولة-لتفتيش-لاعبيها-قبل-رحلة-كأس-العالمفيديو-1114241572.html
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أخبار كرة القدم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار كرة القدم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

بعد واقعة السرقة... إنذار جوي عاجل يربك معسكر منتخب إنجلترا في المونديال

14:35 GMT 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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تواصلت المتاعب التي تواجه بعثة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تلقت تحذيرًا عاجلاً من السلطات الأمريكية بشأن أحوال جوية خطرة، وذلك بعد ساعات فقط من تعرض معدات الفريق للسرقة.
وكانت بعثة "الأسود الثلاثة" قد تعرضت، أمس السبت، لسرقة جزء من معداتها التدريبية أثناء نقلها من معسكر المنتخب في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي، حيث يستعد لخوض منافسات البطولة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
سعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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ووقعت الحادثة خلال نقل المعدات إلى قرية كرة القدم المخصصة لإقامة المنتخب، قبل وصول اللاعبين وانطلاق التدريبات.
وأعلنت الشرطة الأمريكية فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدة اختفاء عدد من الأغراض من مركبة الفريق عقب وصولها إلى كانساس سيتي.

وقالت الشرطة، في بيان، إن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرةً إلى توقيف مشتبه بهما على ذمة القضية، فيما أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن المسروقات شملت كرات وأحذية رياضية خاصة بالفريق.

وفي تطور جديد، تلقى لاعبو المنتخب الإنجليزي رسائل تحذيرية على هواتفهم المحمولة من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، تتضمن إنذاراً بوجود خطر وشيك نتيجة عاصفة رعدية شديدة تضرب المنطقة.
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وحذرت الهيئة من رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، داعيةً السكان إلى البقاء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ، نظرًا لخطر الحطام المتطاير.
كما استمر التحذير من الأعاصير حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، في مناطق شمال شرق وشرق وسط ولاية كانساس وأجزاء من غرب ولاية ميزوري، ما أضفى مزيداً من التوتر على أجواء معسكر المنتخب الإنجليزي قبل انطلاق مشواره في البطولة.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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