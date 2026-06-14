رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان يمثل أولوية العمليات الحالية... ونستعد لتطورات محتملة في ساحات أخرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260614/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لبنان-يمثل-أولوية-العمليات-الحالية-ونستعد-لتطورات-محتملة-في-ساحات-أخرى-1114339158.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان يمثل أولوية العمليات الحالية... ونستعد لتطورات محتملة في ساحات أخرى
رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان يمثل أولوية العمليات الحالية... ونستعد لتطورات محتملة في ساحات أخرى
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الساحة اللبنانية تشكل حاليًا "مركز الثقل الرئيسي" لعمليات الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى استمرار حالة الاستنفار... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T14:13+0000
2026-06-14T14:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وجاءت تصريحات زامير خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع قادة الفرق والألوية في قيادة المنطقة الشمالية، حيث شدد على أن الجيش يتابع التطورات الميدانية عن كثب ويحافظ على مستويات عالية من الجاهزية في ظل ما وصفه بـ"الواقع الحساس والمعقد".وبحسب ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، قال زامير إن القوات الإسرائيلية تعمل بدرجات متفاوتة من القوة في مختلف الساحات، مضيفًا أن التركيز ينصب حاليًا على الجبهة اللبنانية، مع الاستعداد في الوقت نفسه لأي مستجدات قد تطرأ في ساحات أخرى.كما اتهم حزب الله بالتسبب في تداعيات خطيرة على لبنان، معتبرًا أن مناطق الجنوب تحولت إلى شبكة من البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، على حد زعمه. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في لبنان بهدف تعزيز أمن بلدات الشمال الإسرائيلي ومواصلة الضغط العسكري على "حزب الله" من خلال العمليات البرية والغطاء الناري.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
https://sarabic.ae/20260614/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-ضد-إسرائيل-على-خلفية-اعتداءاتها-على-الجيش-اللبناني-1114337965.html
https://sarabic.ae/20260614/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-عاجلا-بالإخلاء-لسكان-13-قرية-وبلدة-جنوبي-لبنان-1114329978.html
https://sarabic.ae/20260613/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-22-عملية-ضد-مواقع-وآليات-إسرائيلية-خلال-24-ساعة-1114326621.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: لبنان يمثل أولوية العمليات الحالية... ونستعد لتطورات محتملة في ساحات أخرى

14:13 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الساحة اللبنانية تشكل حاليًا "مركز الثقل الرئيسي" لعمليات الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى استمرار حالة الاستنفار والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة على مختلف الجبهات.
وجاءت تصريحات زامير خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع قادة الفرق والألوية في قيادة المنطقة الشمالية، حيث شدد على أن الجيش يتابع التطورات الميدانية عن كثب ويحافظ على مستويات عالية من الجاهزية في ظل ما وصفه بـ"الواقع الحساس والمعقد".
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية اعتداءاتها على الجيش اللبناني
13:38 GMT
وبحسب ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، قال زامير إن القوات الإسرائيلية تعمل بدرجات متفاوتة من القوة في مختلف الساحات، مضيفًا أن التركيز ينصب حاليًا على الجبهة اللبنانية، مع الاستعداد في الوقت نفسه لأي مستجدات قد تطرأ في ساحات أخرى.

وأشار زامير إلى أن السيطرة على قلعة الشقيف تحمل أهمية عملياتية كبيرة، معتبرًا أنها تسهم في تعزيز الإنجازات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني عبر استهداف البنية التحتية تحت الأرض ومنظومات القيادة والسيطرة وقدرات إطلاق النار التي طورها الحزب على مدى سنوات، على حد قوله.

كما اتهم حزب الله بالتسبب في تداعيات خطيرة على لبنان، معتبرًا أن مناطق الجنوب تحولت إلى شبكة من البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، على حد زعمه.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية، كما شوهد من النبطية، لبنان، 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
الجيش الإسرائيلي يوجه "إنذارا عاجلا بالإخلاء" لسكان 29 قرية وبلدة جنوبي لبنان
07:45 GMT
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في لبنان بهدف تعزيز أمن بلدات الشمال الإسرائيلي ومواصلة الضغط العسكري على "حزب الله" من خلال العمليات البرية والغطاء الناري.

وأوضح أن أي إنجازات ميدانية إضافية ستنعكس، بحسب تقديره، على إضعاف قدرات "حزب الله" وتحسين الظروف الأمنية المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية والجانب اللبناني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
"حزب الله" يعلن تنفيذ 22 عملية ضد مواقع وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان خلال 24 ساعة
أمس, 23:20 GMT
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала