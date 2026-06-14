https://sarabic.ae/20260614/غوتيريش-يدين-الضربات-الإسرائيلية-على-بيروت-ويدعو-لضبط-النفس-1114346190.html
غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس
غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
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لبنان
أخبار لبنان
أنطونيو جوتيريش
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يفضي إلى تسوية سلمية للخلاف القائم بينهما.وكان الجيش الإسرائيلي، شن اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.
https://sarabic.ae/20260614/-ترامب-الهجوم-على-بيروت-صباح-اليوم-ما-كان-ينبغي-أن-يحدث-1114339831.html
لبنان
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لبنان, أخبار لبنان, أنطونيو جوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أنطونيو جوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية
غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يفضي إلى تسوية سلمية للخلاف القائم بينهما.
وشدد على أن التوتر بين واشنطن وطهران يترك آثاراً سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة، ومعرباً عن أمله في أن تثمر الجهود الأمريكية والإيرانية الجارية عن نتائج إيجابية.
وكان الجيش الإسرائيلي، شن اليوم الأحد، غارة
استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.
وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".
وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات
"دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.