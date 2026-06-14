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‏ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز - عاجل
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غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس
غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T20:45+0000
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لبنان
أخبار لبنان
أنطونيو جوتيريش
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وقال غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يفضي إلى تسوية سلمية للخلاف القائم بينهما.وكان الجيش الإسرائيلي، شن اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.
https://sarabic.ae/20260614/-ترامب-الهجوم-على-بيروت-صباح-اليوم-ما-كان-ينبغي-أن-يحدث-1114339831.html
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لبنان, أخبار لبنان, أنطونيو جوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أنطونيو جوتيريش, الولايات المتحدة الأمريكية

غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس

20:45 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يفضي إلى تسوية سلمية للخلاف القائم بينهما.
وشدد على أن التوتر بين واشنطن وطهران يترك آثاراً سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة، ومعرباً عن أمله في أن تثمر الجهود الأمريكية والإيرانية الجارية عن نتائج إيجابية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
ترامب: على إسرائيل وقف أي هجمات على لبنان لأننا نقترب من اتفاق يجلب السلام للمنطقة
15:11 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، شن اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

وأكد نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، أن "الهجوم جاء ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، مشددين أن إسرائيل "لن تتسامح مع إطلاق النار على أراضيها".

وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.
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