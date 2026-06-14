https://sarabic.ae/20260614/غوتيريش-يدين-الضربات-الإسرائيلية-على-بيروت-ويدعو-لضبط-النفس-1114346190.html

غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس

غوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت ويدعو لضبط النفس

سبوتنيك عربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 14.06.2026, سبوتنيك عربي

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لبنان

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أنطونيو جوتيريش

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال غوتيريش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن هذه الضربات جاءت رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يفضي إلى تسوية سلمية للخلاف القائم بينهما.وكان الجيش الإسرائيلي، شن اليوم الأحد، غارة استهدفت مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.وفي بيان منفصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات "دقيقة" على "منشآت تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب بيروت، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية لاحقًا.

https://sarabic.ae/20260614/-ترامب-الهجوم-على-بيروت-صباح-اليوم-ما-كان-ينبغي-أن-يحدث-1114339831.html

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