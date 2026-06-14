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زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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عرب بوينت بودكاست
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30 د
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
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59 د
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ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
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30 د
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مساحة حرة
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المقهى الثقافي
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الكافيين بين المتعة والخطورة
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
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11 د
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كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
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ملفات ساخنة
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29 د
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https://sarabic.ae/20260614/لحظة-تحطم-طائرة-أن-32-عسكرية-هندية-أثناء-الهبوط-فيديو-1114340027.html
لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو
لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" التابعة لسلاح الجو الهندي، أمس السبت، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام الواقعة شمال... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T15:30+0000
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وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أعرب الجيش الهندي، في بيان، عن أسفه لسقوط الضحايا، مقدماً تعازيه لأسرهم، من دون الكشف عن هوياتهم.وفي حين أفادت وسائل إعلام غربية بأن مساعد الطيار نجا من الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو عدد ركاب الطائرة، فيما بثت وسائل إعلام هندية مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق قاعدة جورهات الجوية عقب وقوع الحادث.في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديوتهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, حوادث طيران, العالم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, حوادث طيران, العالم

لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو

15:30 GMT 14.06.2026
© Photo / xلحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط
لحظة تحطم طائرة أن-32 عسكرية هندية أثناء الهبوط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo / x
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تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" التابعة لسلاح الجو الهندي، أمس السبت، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، في حادث أثار حالة من الاستنفار داخل القاعدة.
وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أعرب الجيش الهندي، في بيان، عن أسفه لسقوط الضحايا، مقدماً تعازيه لأسرهم، من دون الكشف عن هوياتهم.
ولم تتضح أسباب تحطم الطائرة بشكل فوري، إلا أن سلاح الجو الهندي أعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
وفي حين أفادت وسائل إعلام غربية بأن مساعد الطيار نجا من الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو عدد ركاب الطائرة، فيما بثت وسائل إعلام هندية مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق قاعدة جورهات الجوية عقب وقوع الحادث.
في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديو
تهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
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