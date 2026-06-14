https://sarabic.ae/20260614/لحظة-تحطم-طائرة-أن-32-عسكرية-هندية-أثناء-الهبوط-فيديو-1114340027.html
لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو
لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" التابعة لسلاح الجو الهندي، أمس السبت، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام الواقعة شمال... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T15:30+0000
2026-06-14T15:30+0000
2026-06-14T15:30+0000
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وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أعرب الجيش الهندي، في بيان، عن أسفه لسقوط الضحايا، مقدماً تعازيه لأسرهم، من دون الكشف عن هوياتهم.وفي حين أفادت وسائل إعلام غربية بأن مساعد الطيار نجا من الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو عدد ركاب الطائرة، فيما بثت وسائل إعلام هندية مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق قاعدة جورهات الجوية عقب وقوع الحادث.في مشهد مخيف... رجل ينجو في "اللحظة الأخيرة" من هجوم دب شرقي روسيا.. فيديوتهنئة من الفضاء... رواد روس يحتفلون بـ"يوم روسيا" من على متن المحطة الفضائية
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, حوادث طيران, العالم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, حوادث طيران, العالم
لحظة تحطم طائرة "أن-32" عسكرية هندية أثناء الهبوط... فيديو
تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف "إيه إن-32" التابعة لسلاح الجو الهندي، أمس السبت، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جورهات الجوية بولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، في حادث أثار حالة من الاستنفار داخل القاعدة.
وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أعرب الجيش الهندي، في بيان، عن أسفه لسقوط الضحايا، مقدماً تعازيه لأسرهم، من دون الكشف عن هوياتهم.
ولم تتضح أسباب تحطم الطائرة بشكل فوري، إلا أن سلاح الجو الهندي أعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
وفي حين أفادت وسائل إعلام غربية بأن مساعد الطيار نجا من الحادث، من دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو عدد ركاب الطائرة، فيما بثت وسائل إعلام هندية مشاهد أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق قاعدة جورهات الجوية عقب وقوع الحادث.