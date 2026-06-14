https://sarabic.ae/20260614/-كييف-تستعد-لاحتمال-فقدان-السيطرة-على-مدن-كونستانتينوفكا-ودروغكيفكا-وكراماتورسك---الدفاع-الروسية-1114344325.html
كييف تستعد لاحتمال فقدان السيطرة على مدن كونستانتينوفكا ودروغكيفكا وكراماتورسك- الدفاع الروسية
كييف تستعد لاحتمال فقدان السيطرة على مدن كونستانتينوفكا ودروغكيفكا وكراماتورسك- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن التقدم السريع لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، أجبر السلطات الأوكرانية على البدء في... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T18:50+0000
2026-06-14T18:50+0000
2026-06-14T19:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "إن وتيرة تقدم تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية دفعت نظام كييف إلى الشروع في إجلاء المؤسسات الرئيسية من كراماتورسك وموظفيها إلى الأقاليم الغربية لأوكرانيا".وأوضحت أن السلطات الأوكرانية نقلت القدرات الإنتاجية الرئيسية لـمصنع كراماتورسك للآلات الثقيلة، إلى جانب نحو 3500 موظف، إلى إحدى المناطق الغربية في أوكرانيا.وأضافت أن نظام كييف، رغم تصريحاته المتفائلة الموجهة للغرب بشأن قرب حدوث تحول في ساحة المعركة، لا يدرك فقط، بل يستعد لاحتمال فقدان السيطرة على مدن كونستانتينوفكا ودروغكيفكا وكراماتورسك وهو ما قد يعقبه فقدان كامل لمنطقة سلافيانسك-كراماتورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن السلطات الأوكرانية تستعد لإجلاء مصنع ستاروكراماتورسك لتصنيع الآلات الذي ينتج قطع للمدفعية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن الاستعداد لإجلاء مصنع إنيرغوماش سبيتس ستال من مدينة كراماتورسك، وهو مصنع متخصص في إنتاج المعدات الخاصة بقطاع التعدين وبناء السفن ومحطات الطاقة النووية.وقالت الوزارة إن المصنع يُنتج أيضاً معدات المفاعلات النووية، والمضخات الخاصة، والتوربينات البخارية والمائية، ومعدات الضغط العالي، ومعدات الهندسة الميكانيكية العامة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260613/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-بنية-تحتية-للطاقة-والنقل-تستخدمها-القوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1114312823.html
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كييف تستعد لاحتمال فقدان السيطرة على مدن كونستانتينوفكا ودروغكيفكا وكراماتورسك- الدفاع الروسية
18:50 GMT 14.06.2026 (تم التحديث: 19:12 GMT 14.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن التقدم السريع لتجمع قوات "الجنوب" الروسية، في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، أجبر السلطات الأوكرانية على البدء في إجلاء المؤسسات الرئيسية وموظفيها من مدينة كراماتورسك إلى المناطق الغربية من أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "إن وتيرة تقدم تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية في بلدة كوستيانتينيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية دفعت نظام كييف إلى الشروع في إجلاء المؤسسات الرئيسية من كراماتورسك وموظفيها إلى الأقاليم الغربية لأوكرانيا".
وأوضحت أن السلطات الأوكرانية نقلت القدرات الإنتاجية الرئيسية لـمصنع كراماتورسك للآلات الثقيلة، إلى جانب نحو 3500 موظف، إلى إحدى المناطق الغربية في أوكرانيا.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن السلطات الأوكرانية تنفذ منذ 9 حزيران/يونيو الجاري عمليات إجلاء قسري للعائلات التي لديها أطفال دون سن 17 عاماً من مدينة كراماتورسك إلى غربي أوكرانيا.
وأضافت أن نظام كييف، رغم تصريحاته المتفائلة الموجهة للغرب بشأن قرب حدوث تحول في ساحة المعركة، لا يدرك فقط، بل يستعد لاحتمال فقدان السيطرة على مدن كونستانتينوفكا ودروغكيفكا وكراماتورسك وهو ما قد يعقبه فقدان كامل لمنطقة سلافيانسك-كراماتورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن السلطات الأوكرانية تستعد لإجلاء مصنع ستاروكراماتورسك لتصنيع الآلات الذي ينتج قطع للمدفعية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن الاستعداد لإجلاء مصنع إنيرغوماش سبيتس ستال من مدينة كراماتورسك، وهو مصنع متخصص في إنتاج المعدات الخاصة بقطاع التعدين وبناء السفن ومحطات الطاقة النووية.
وقالت الوزارة إن المصنع يُنتج أيضاً معدات المفاعلات النووية، والمضخات الخاصة، والتوربينات البخارية والمائية، ومعدات الضغط العالي، ومعدات الهندسة الميكانيكية العامة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.