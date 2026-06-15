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ملفات ساخنة
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ترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع إيران.. وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب دون التطرق إلى الملف النووي
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20260615/أردوغان-تركيا-لم-تنجر-وراء-الاستفزازات-خلال-الحرب-بين-أمريكا-وإيران-1114373741.html
أردوغان: تركيا لم تنجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين أمريكا وإيران
أردوغان: تركيا لم تنجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تنجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T17:24+0000
2026-06-15T17:24+0000
أخبار تركيا اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي: " لم ننجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين أمريكا وإيران".وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، وقعا إلكترونيا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وقع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الجانب الإيراني.وأضاف المسؤول أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّع الوثيقة من الجانب الإيراني، ما يشير إلى استكمال إجراءات التوقيع الرسمية من الطرفين، حسبما ذكرت تلك الوسائل.وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".
https://sarabic.ae/20260615/إعلام-واشنطن-وإيران-توقعان-إلكترونيا-على-مذكرة-التفاهم--1114372290.html
https://sarabic.ae/20260615/فانس-واشنطن-مستعدة-لإعادة-دمج-إيران-في-الاقتصاد-العالمي-شريطة-التزامها-ببنود-مذكرة-التفاهم-1114363420.html
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أخبار تركيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا لم تنجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين أمريكا وإيران

17:24 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiberالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تنجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي: " لم ننجر وراء الاستفزازات خلال الحرب بين أمريكا وإيران".
وأعرب عن أمله في أن يمهد الاتفاق بين إيران وأمريكا الطريق للسلام والاستقرار، مشيرا إلى أنه من الضروري "تجنب أي تصرفات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات خلال هذه المرحلة إلى حين توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
إعلام: واشنطن وإيران توقعان إلكترونيا على مذكرة التفاهم
16:25 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، وقعا إلكترونيا مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما وقع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن الجانب الإيراني.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أتما التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف المسؤول أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقّع الوثيقة من الجانب الإيراني، ما يشير إلى استكمال إجراءات التوقيع الرسمية من الطرفين، حسبما ذكرت تلك الوسائل.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فانس: واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم
13:43 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل الشرق الأوسط أكثر أمانا، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي شريطة التزامها ببنود مذكرة التفاهم.
وأشار فانس، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا، يوم أمس الأحد، دون تحديد هوية الأطراف التي قامت بالتوقيع على الاتفاق، وقال: "لقد وقعنا الصفقة إلكترونيا أمس".
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