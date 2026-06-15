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https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-يعلن-استهداف-قوات-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-ويؤكد-استمرار-الاشتباكات-1114378442.html
"حزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ويؤكد استمرار الاشتباكات
"حزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ويؤكد استمرار الاشتباكات
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استهداف قوات إسرائيلية عقب تقدمها مرة أخرى باتجاه بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان بعدد من الصواريخ والقذائف. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T21:16+0000
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وقال حزب الله، في بيان: "بعد التصدّي للقوة المعادية التي حاولت التقدّم باتّجاه معبر كفرتبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قوّاته في محيط منطقة المعبر عبر استقدام قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات، عند الساعة 22:00 اليوم الاثنين، فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة ".وأوضح الجيش في بيان على "تلغرام"، أن صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها خلال الحادث، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق الإجراءات المعتمدة.كما ذكر البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت خلال أربع حوادث منفصلة على مدار اليوم أشخاصا يستقلون مركبات ويقتربون من مواقع انتشار الجنود، معتبرة أنهم شكلوا تهديدا مباشرا للقوات.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية وصفها بالدقيقة ضد الأهداف التي جرى رصدها، مؤكدا استمرار عملياته للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الفورية في المنطقة.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
https://sarabic.ae/20260615/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صواريخ-أطلقها-حزب-الله-1114378125.html
https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

"حزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ويؤكد استمرار الاشتباكات

21:16 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 21:38 GMT 15.06.2026)
© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Photo / x
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استهداف قوات إسرائيلية عقب تقدمها مرة أخرى باتجاه بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان بعدد من الصواريخ والقذائف.
وقال حزب الله، في بيان: "بعد التصدّي للقوة المعادية التي حاولت التقدّم باتّجاه معبر كفرتبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قوّاته في محيط منطقة المعبر عبر استقدام قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات، عند الساعة 22:00 اليوم الاثنين، فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة ".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن الصواريخ التي اعترضها سلاح الجو أطلقها "حزب الله" باتجاه مناطق تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقها "حزب الله"
20:46 GMT
وأوضح الجيش في بيان على "تلغرام"، أن صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها خلال الحادث، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق الإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن عناصر "حزب الله" أطلقوا في وقت سابق من اليوم صاروخا مضادا للدروع وعددا من قذائف الهاون باتجاه قوات إسرائيلية تنفذ عمليات في جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود.
كما ذكر البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت خلال أربع حوادث منفصلة على مدار اليوم أشخاصا يستقلون مركبات ويقتربون من مواقع انتشار الجنود، معتبرة أنهم شكلوا تهديدا مباشرا للقوات.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
"حزب الله": مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا "إنجاز كبير" وأفضت إلى وقف النار شاملا لبنان
13:36 GMT
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية وصفها بالدقيقة ضد الأهداف التي جرى رصدها، مؤكدا استمرار عملياته للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الفورية في المنطقة.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
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