https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-يعلن-استهداف-قوات-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-ويؤكد-استمرار-الاشتباكات-1114378442.html

"حزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ويؤكد استمرار الاشتباكات

"حزب الله" يعلن استهداف قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ويؤكد استمرار الاشتباكات

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، استهداف قوات إسرائيلية عقب تقدمها مرة أخرى باتجاه بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان بعدد من الصواريخ والقذائف. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T21:16+0000

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وقال حزب الله، في بيان: "بعد التصدّي للقوة المعادية التي حاولت التقدّم باتّجاه معبر كفرتبنيت وإجبارها على التراجع، أعاد جيش العدو تحشيد قوّاته في محيط منطقة المعبر عبر استقدام قوّة مدرّعة مؤلّفة من خمس دبابات ميركافا وأربع آليّات، عند الساعة 22:00 اليوم الاثنين، فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة ".وأوضح الجيش في بيان على "تلغرام"، أن صفارات الإنذار لم يتم تفعيلها خلال الحادث، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق الإجراءات المعتمدة.كما ذكر البيان أن القوات الإسرائيلية رصدت خلال أربع حوادث منفصلة على مدار اليوم أشخاصا يستقلون مركبات ويقتربون من مواقع انتشار الجنود، معتبرة أنهم شكلوا تهديدا مباشرا للقوات.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية وصفها بالدقيقة ضد الأهداف التي جرى رصدها، مؤكدا استمرار عملياته للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الفورية في المنطقة.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت سابق اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

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https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html

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