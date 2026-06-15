https://sarabic.ae/20260615/خبير-لـسبوتنيك-توقيت-الاتصال-الهاتفي-بين-بوتين-وترامب-بداية-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-الدولية-1114370512.html

خبير لـ"سبوتنيك": توقيت الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية

خبير لـ"سبوتنيك": توقيت الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T15:24+0000

2026-06-15T15:24+0000

2026-06-15T15:24+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن هذا الاتصال يأتي في يوم تاريخي استثنائي يشهد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي-الإيراني لوقف الحرب، مؤكدا أن تزامن الحدثين يشير إلى مرحلة جديدة في العلاقات الدولية يتراجع فيها التصعيد ويتقدم الحوار، محذرا في الوقت ذاته من أن ديمومة هذه الانفراجة تستوجب بناء أطر قانونية دولية ملزمة تحصن الاتفاقيات من مخاطر الانسحاب المتقلب.وتابع مهران: "إن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أشار إلى أن المحادثة بين بوتين وترامب جرت في أجواء ودية وصريحة، وهذا يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات بين القوتين الكبيرتين ورسالة واضحة للعالم بأن الدبلوماسية تعود للصدارة بعد فترة من التصعيد المتعدد الأطراف".وأكد أن توقيت الاتصال في اليوم الذي أعلن فيه ترامب إبرام الاتفاق مع إيران يحمل دلالة بالغة على أن موسكو وواشنطن تتشاوران على أعلى المستويات بشأن مستقبل النظام الدولي برمته.وأشار إلى أن إبلاغ ترامب بوتين بأن نتائج المفاوضات مع إيران قد تعلن في نفس اليوم يؤكد أن روسيا شريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية إقليمية كبرى، وهو ما أشاد به ترامب صراحة حين أثنى على الدور الروسي في التوصل للاتفاق الإيراني، وهذا يتوافق مع مبدأ التعاون الدولي المنصوص عليه في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.ويرى مهران أن ملف أوكرانيا الذي تناوله بوتين وترامب خلال الاتصال يبقى المعضلة الأصعب في مسار إعادة بناء الثقة الدولية، مؤكدا أن تشديد ترامب على ضرورة وقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا يعكس إرادة أمريكية جدية لإنهاء الصراع الأوروبي.ولفت إلى أن بوتين أحاط نظيره الأمريكي علما بأن الضربات الأوكرانية الأخيرة على أهداف مدنية روسية تعرقل جهود التسوية، موضحا أن المادة الخمسين من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تحظر الهجمات على الأعيان المدنية، وأن أي تسوية سلام مستدامة يجب أن تستند إلى احترام كامل لهذا المبدأ من جميع الأطراف.وأشار مهران إلى أن إعلان ترامب استعداده للتأثير على الأوروبيين وكييف لدفع عملية التسوية يمثل مؤشرا مهما على انخراط أمريكي أعمق في الملف الأوروبي.ونوه بأن المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الأطراف بحل نزاعاتهم بالوسائل السلمية، وأن الوساطة الأمريكية، إذا تحققت، ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.وقال مهران إن استحضار ترامب للتحالف التاريخي بين أمريكا وروسيا (الاتحاد السوفييتي السابق) في الحرب العالمية الثانية، ودعوته لعدم نسيان تلك المرحلة، يحمل رسالة سياسية مدروسة مفادها أن التعاون بين القوتين ممكن وضروري حين تتوافق المصالح، مؤكدا أن إشادة بوتين بدور ميلانيا ترامب في لم شمل الأطفال الروس والأوكرانيين بعائلاتهم تلقي الضوء على بعد إنساني للأزمة الأوكرانية يستحق اهتماما دوليا أكبر.

https://sarabic.ae/20260509/بوتين-ترامب-وإدارته-يسعون-بصدق-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1113290210.html

https://sarabic.ae/20260615/لافروف-ترامب-أكد-خلال-محادثته-مع-بوتين-أن-أمريكا-مهتمة-بإيجاد-حل-للأزمة-الأوكرانية--1114359440.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا