https://sarabic.ae/20260615/زاخاروفا-حول-تصريح-قائد-سلاح-الجو-الألماني-بشأن-الغارات-على-كالينينغراد-نازي-جديد-1114369035.html
زاخاروفا حول تصريح قائد سلاح الجو الألماني بشأن الغارات على كالينينغراد: نازي جديد
زاخاروفا حول تصريح قائد سلاح الجو الألماني بشأن الغارات على كالينينغراد: نازي جديد
سبوتنيك عربي
ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بإيجاز على تصريح قائد القوات الجوية الألمانية، هولغر نيومان، حول تحركات حلف شمال... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "إنه نازي جديد".وفي وقت سابق، صرّح نيومان خلال مقابلة مع مع وسائل إعلام غربية بأن حلف "الناتو" سيضرب كالينينغراد وشبه جزيرة كولا وسان بطرسبورغ والبحر الأسود في حال نشوب صراع مع روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية الروسية.وأضاف: "علينا أن ندرك أن الغرب لا يستعد لمجرد فرض حصار، فوفقًا للمعلومات الواردة، يجري النظر في سيناريوهات مختلفة، من بينها الضربات الاستباقية على قواعدنا. لذا من المهم ضمان الانتشار السريع للأسطول وجاهزيته القتالية، وقدرته على مواجهة كافة أنواع التهديدات، بما فيها الطائرات المسيّرة، والهجمات الإلكترونية، وبالطبع التخريب".
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زاخاروفا حول تصريح قائد سلاح الجو الألماني بشأن الغارات على كالينينغراد: نازي جديد
ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بإيجاز على تصريح قائد القوات الجوية الألمانية، هولغر نيومان، حول تحركات حلف شمال الأطلسي "الناتو" المحتملة في حال نشوب صراع مع روسيا.
وقالت زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك": "إنه نازي جديد".
وفي وقت سابق، صرّح نيومان خلال مقابلة مع مع وسائل إعلام غربية بأن حلف "الناتو" سيضرب كالينينغراد وشبه جزيرة كولا وسان بطرسبورغ والبحر الأسود في حال نشوب صراع مع روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، بأن الغرب يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية الروسية.
وقال باتروشيف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: الاستراتيجيون الغربيون يأملون بفرض حصار على الأسطول الروسي في قواعده، بهدف إرغام الأسطول على خوض مواجهات لكسر هذا الطوق وتكبيده خسائر فادحة".
وأضاف: "علينا أن ندرك أن الغرب لا يستعد لمجرد فرض حصار، فوفقًا للمعلومات الواردة، يجري النظر في سيناريوهات مختلفة، من بينها الضربات الاستباقية على قواعدنا. لذا من المهم ضمان الانتشار السريع للأسطول وجاهزيته القتالية، وقدرته على مواجهة كافة أنواع التهديدات، بما فيها الطائرات المسيّرة، والهجمات الإلكترونية، وبالطبع التخريب".