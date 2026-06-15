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مظاهرة ضد قمة "مجموعة السبع" تتحول إلى أعمال شغب
مظاهرة ضد قمة "مجموعة السبع" تتحول إلى أعمال شغب
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مظاهرات الشغب في جنيف، سويسرا، ضد قمة "مجموعة السبع" قبيل انعقادها. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مظاهرة ضد قمة "مجموعة السبع" تتحول إلى أعمال شغب

13:39 GMT 15.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مظاهرات الشغب في جنيف، سويسرا، ضد قمة "مجموعة السبع" قبيل انعقادها.
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا.

صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا.

© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب بزيهم الكامل (خوذات ودروع واقية) وهم يتصدون للمتظاهرين وسط سحب كثيفة من الدخان الوردي/الأرجواني، وتعكس هذه الصورة حدة المواجهة والتوتر الأمني في الشوارع، في جنيف، سويسرا.

صورة تظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب بزيهم الكامل (خوذات ودروع واقية) وهم يتصدون للمتظاهرين وسط سحب كثيفة من الدخان الوردي/الأرجواني، وتعكس هذه الصورة حدة المواجهة والتوتر الأمني في الشوارع، في جنيف، سويسرا. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب بزيهم الكامل (خوذات ودروع واقية) وهم يتصدون للمتظاهرين وسط سحب كثيفة من الدخان الوردي/الأرجواني، وتعكس هذه الصورة حدة المواجهة والتوتر الأمني في الشوارع، في جنيف، سويسرا.

© REUTERS Denis Balibouse

صورة تظهر شخصا مقنّعا وهو يحطم النوافذ الزجاجية لفرع بنك "بنك دو ليمان"، باستخدام أداة حادة، بينما يقف شخص آخر في الخلفية يراقب، في جنيف، سويسرا.

صورة تظهر شخصا مقنّعا وهو يحطم النوافذ الزجاجية لفرع بنك &quot;بنك دو ليمان&quot;، باستخدام أداة حادة، بينما يقف شخص آخر في الخلفية يراقب، في جنيف، سويسرا. - سبوتنيك عربي
3/8
© REUTERS Denis Balibouse

صورة تظهر شخصا مقنّعا وهو يحطم النوافذ الزجاجية لفرع بنك "بنك دو ليمان"، باستخدام أداة حادة، بينما يقف شخص آخر في الخلفية يراقب، في جنيف، سويسرا.

© AP Photo / Baz Ratner

صورة لاحتماء المتظاهرين أثناء رشّهم بمدفع مياه خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف.

صورة لاحتماء المتظاهرين أثناء رشّهم بمدفع مياه خلال مظاهرة &quot;لا لمجموعة السبع&quot; في جنيف. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة لاحتماء المتظاهرين أثناء رشّهم بمدفع مياه خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف.

© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر نافذة محل تجاري محطمة، والزجاج متناثر على الأرض، وتنعكس صورة المتظاهرين على الزجاج المكسور.

صورة تظهر نافذة محل تجاري محطمة، والزجاج متناثر على الأرض، وتنعكس صورة المتظاهرين على الزجاج المكسور. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر نافذة محل تجاري محطمة، والزجاج متناثر على الأرض، وتنعكس صورة المتظاهرين على الزجاج المكسور.

© AP Photo / Baz Ratner

صورة تُظهر مشهدًا لشارع حيث يمر عدد من الأشخاص، بعضهم يحمل الأعلام الفلسطينية، بجانب ملصق جداري كبير يُظهر رجل شرطة في زي مكافحة الشغب الكامل يحمل درعاً واقيًا كتب عليه "POLICE".

صورة تُظهر مشهدًا لشارع حيث يمر عدد من الأشخاص، بعضهم يحمل الأعلام الفلسطينية، بجانب ملصق جداري كبير يُظهر رجل شرطة في زي مكافحة الشغب الكامل يحمل درعاً واقيًا كتب عليه &quot;POLICE&quot;. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تُظهر مشهدًا لشارع حيث يمر عدد من الأشخاص، بعضهم يحمل الأعلام الفلسطينية، بجانب ملصق جداري كبير يُظهر رجل شرطة في زي مكافحة الشغب الكامل يحمل درعاً واقيًا كتب عليه "POLICE".

© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر تناثر قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام على الطريق أمام طوق أمني للشرطة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا.

صورة تظهر تناثر قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام على الطريق أمام طوق أمني للشرطة خلال مظاهرة &quot;لا لمجموعة السبع&quot; في جنيف، سويسرا. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر تناثر قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام على الطريق أمام طوق أمني للشرطة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا.

© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يركل نافذة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران.

صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يركل نافذة خلال مظاهرة &quot;لا لمجموعة السبع&quot; في جنيف، سويسرا، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Baz Ratner

صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يركل نافذة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران.

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