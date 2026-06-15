مظاهرة ضد قمة "مجموعة السبع" تتحول إلى أعمال شغب

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صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا.