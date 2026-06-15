مظاهرة ضد قمة "مجموعة السبع" تتحول إلى أعمال شغب

صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا.
صورة تُظهر سيارة (تبدو من طراز تسلا) مشتعلة بالكامل بالنيران في أحد شوارع جنيف، حيث تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف. وفي المقدمة، يمر متظاهر يرتدي سترة صفراء وقناعا واقيا وكوفية أمام السيارة المحترقة، في مشهد يعكس الفوضى والاحتجاج العنيف، في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب بزيهم الكامل (خوذات ودروع واقية) وهم يتصدون للمتظاهرين وسط سحب كثيفة من الدخان الوردي/الأرجواني، وتعكس هذه الصورة حدة المواجهة والتوتر الأمني في الشوارع، في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب بزيهم الكامل (خوذات ودروع واقية) وهم يتصدون للمتظاهرين وسط سحب كثيفة من الدخان الوردي/الأرجواني، وتعكس هذه الصورة حدة المواجهة والتوتر الأمني في الشوارع، في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر شخصا مقنّعا وهو يحطم النوافذ الزجاجية لفرع بنك "بنك دو ليمان"، باستخدام أداة حادة، بينما يقف شخص آخر في الخلفية يراقب، في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر شخصا مقنّعا وهو يحطم النوافذ الزجاجية لفرع بنك "بنك دو ليمان"، باستخدام أداة حادة، بينما يقف شخص آخر في الخلفية يراقب، في جنيف، سويسرا.
صورة لاحتماء المتظاهرين أثناء رشّهم بمدفع مياه خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف.
صورة لاحتماء المتظاهرين أثناء رشّهم بمدفع مياه خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف.
صورة تظهر نافذة محل تجاري محطمة، والزجاج متناثر على الأرض، وتنعكس صورة المتظاهرين على الزجاج المكسور.
صورة تظهر نافذة محل تجاري محطمة، والزجاج متناثر على الأرض، وتنعكس صورة المتظاهرين على الزجاج المكسور.
صورة تُظهر مشهدًا لشارع حيث يمر عدد من الأشخاص، بعضهم يحمل الأعلام الفلسطينية، بجانب ملصق جداري كبير يُظهر رجل شرطة في زي مكافحة الشغب الكامل يحمل درعاً واقيًا كتب عليه "POLICE".
صورة تُظهر مشهدًا لشارع حيث يمر عدد من الأشخاص، بعضهم يحمل الأعلام الفلسطينية، بجانب ملصق جداري كبير يُظهر رجل شرطة في زي مكافحة الشغب الكامل يحمل درعاً واقيًا كتب عليه "POLICE".
صورة تظهر تناثر قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام على الطريق أمام طوق أمني للشرطة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر تناثر قنابل الغاز المسيل للدموع وغيرها من الحطام على الطريق أمام طوق أمني للشرطة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا.
صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يركل نافذة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران.
صورة تظهر أحد المتظاهرين وهو يركل نافذة خلال مظاهرة "لا لمجموعة السبع" في جنيف، سويسرا، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران.