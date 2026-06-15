https://sarabic.ae/20260615/موسكو-روسيا-تحقق-انتصارا-قضائيا-في-لاهاي-بشأن-حقوقها-في-مضيق-كيرتش--1114369548.html

موسكو: روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش

موسكو: روسيا تحقق انتصارا قضائيا في لاهاي بشأن حقوقها في مضيق كيرتش

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا حققت انتصارا قانونيا في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، في القضية المتعلقة بحقوق روسيا الساحلية في البحر... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T15:27+0000

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وجاء في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، بمناسبة انتصار روسيا في نزاع قضائي استمر 10 سنوات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، بشأن حقوق الدولة الساحلية في مضيق كيرتش وبحر أزوف ومياه البحر الأسود المحيطة بالقرم: "رفضت محكمة التحكيم طلب أوكرانيا استعادة السيطرة على الموارد الهيدروكربونية والسمكية وغيرها من الموارد في المياه الإقليمية للقرم ومنطقة بحر أزوف، كما رفضت منحها أي تعويضات من روسيا مقابل استخدامها وما يُزعم أنه أضرار لحقت بها".وتابع البيان: "لقد فشلت أيضًا محاولة أوكرانيا، بدعم من الدول الغربية، لإعلان مضيق كيرتش "مضيقًا دوليا"، يسمح بمرور سفن أي دولة، بما في ذلك السفن الحربية".وشدد البيان أنه ولأول مرة في التاريخ، صدر قرار ملزم قانونًا يعترف رسميًا بوضع مضيق كيرتش، وبحر آزوف كمياه داخلية تابعة لسيادة الدولة.وأكمل البيان: "تم رفض الطلب الأوكراني العبثي والساخر بإزالة جسر القرم". وتابع البيان: "إن مجرد الإعلان عن هذا الطلب المستحيل، كشف عن الطبيعة اللاإنسانية لنظام كييف، الذي لا يزال يسعى إلى "معاقبة" سكان القرم لاختيارهم روسيا. وقد تبين أن مزاعم الجانب الأوكراني بأن جسر القرم يعيق الملاحة في هذه المياه لا أساس لها من الصحة".يعود النزاع القانوني بين روسيا وأوكرانيا بشأن الحقوق الساحلية في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش إلى عام 2016، عندما بادرت كييف إلى رفع دعوى تحكيم ضد روسيا بشأن حقوق الدول الساحلية في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش.موسكو: الغرب تغاضى عن نهب دير "كييف بيشيرسك لافرا" في ظل نظام زيلينسكي وسارع لاتهام روسياالكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام

https://sarabic.ae/20260615/موسكو-الغرب-تغاضى-عن-نهب-دير-كييف-بيشيرسك-لافرا-في-ظل-نظام-زيلينسكي-وسارع-لاتهام-روسيا--1114358708.html

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