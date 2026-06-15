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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260615/هل-تتحول-تونس-لمنصة-عبور-لمنتجات-روسيا-والاتحاد-الأوراسي-إلى-أفريقيا-1114361292.html
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
شهدت قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التوقيع على وثيقة لبدء مفاوضات التجارة الحرة مع تونس، التي تشكل بالنسبة لدول مجموعة الخمس الأوراسية نقطة استراتيجية للولوج... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T12:38+0000
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هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
هذه الخطوة من شأنها تعزيز استراتيجية دول الاتحاد التي تضم روسيا، كازاخستان، بيلاروس، قرغيزستان، أرمينيا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز وجودها الجيوسياسي من خلال توقيع اتفاقات تجارة حرة مع دول فاعلة في الإقليم.هذه المنصة أيضًا تبرز أهمية تونس، كبوابة تربط بين الأسواق الأوروبية ودول أفريقيا جنوب الصحراء، نظرًا لموقعها الاستراتيجي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العلاقات الروسية التونسية علاقات تراكمية"، معتبرا أن "هذه الخطوة تأتي تتويجًا لذلك التراكم"، وأشار إلى أن "روسيا تبحث عن أسواق أفريقية ستكون تونس مدخلًا إليها".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التوجه شرقًا سيكون بديلًا جيدًا عن اللجوء للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لما لهذه الجهات من شروط مجحفة ربما تضر بالأمن الداخلي، والسلام الاجتماعي للبلاد، و يجرّ على تونس اضطرابات مثل تلك التي وقعت في عام 1978 وعام 1984 وعام 2011".
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روسيا والعالم العربي , روسيا, أفريقيا, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أفريقيا, аудио

هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟

12:38 GMT 15.06.2026
راديو
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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شهدت قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التوقيع على وثيقة لبدء مفاوضات التجارة الحرة مع تونس، التي تشكل بالنسبة لدول مجموعة الخمس الأوراسية نقطة استراتيجية للولوج إلى السوق الأفريقية سريع النمو.
هذه الخطوة من شأنها تعزيز استراتيجية دول الاتحاد التي تضم روسيا، كازاخستان، بيلاروس، قرغيزستان، أرمينيا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز وجودها الجيوسياسي من خلال توقيع اتفاقات تجارة حرة مع دول فاعلة في الإقليم.
هذه المنصة أيضًا تبرز أهمية تونس، كبوابة تربط بين الأسواق الأوروبية ودول أفريقيا جنوب الصحراء، نظرًا لموقعها الاستراتيجي.

في هذا السياق، قال رئيس مركز "جي إس إم" للأبحاث، د. آصف ملحم، إن "الاتفاقيات التي أُبرمت بين تونس والاتحاد الأوراسي، من شأنها تعضيد العلاقات الاقتصادية بين هذا التكتل المهم وتونس".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العلاقات الروسية التونسية علاقات تراكمية"، معتبرا أن "هذه الخطوة تأتي تتويجًا لذلك التراكم"، وأشار إلى أن "روسيا تبحث عن أسواق أفريقية ستكون تونس مدخلًا إليها".

من جانبه، قال الكاتب الصحفي، كمال بن يونس، إن "تونس ومنذ 5 سنوات تقريبًا تحاول تنويع شركائها الاقتصاديين، وليس الاقتصار على شركائها التقليديين المتمثلين في أوروبا".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التوجه شرقًا سيكون بديلًا جيدًا عن اللجوء للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لما لهذه الجهات من شروط مجحفة ربما تضر بالأمن الداخلي، والسلام الاجتماعي للبلاد، و يجرّ على تونس اضطرابات مثل تلك التي وقعت في عام 1978 وعام 1984 وعام 2011".
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