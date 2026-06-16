https://sarabic.ae/20260616/أزمة-الصناعة-تتفاقم-دولة-أوروبية-تسجل-أسوأ-خسارة-للوظائف-منذ-6-سنوات-1114402022.html
أزمة الصناعة تتفاقم... دولة أوروبية تسجل أسوأ خسارة للوظائف منذ 6 سنوات
أزمة الصناعة تتفاقم... دولة أوروبية تسجل أسوأ خسارة للوظائف منذ 6 سنوات
سبوتنيك عربي
شهد قطاع المعادن والصناعات الكهربائية في ألمانيا تراجعًا حادًا في عدد الوظائف، مسجلاً أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنته رابطة الصناعات... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T14:32+0000
2026-06-16T14:32+0000
2026-06-16T14:32+0000
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وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد العاملين في القطاعين بلغ 3.746 مليون شخص في أبريل/نيسان 2026، بانخفاض قدره 102.6 ألف وظيفة، أو ما يعادل 2.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما خسر القطاع 15.6 ألف وظيفة خلال شهر مارس /آذار 2026، وهو أكبر تراجع شهري منذ يوليو/تموز 2020.وحذر المدير التنفيذي للرابطة، أوليفر تساندر، من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى فقدان 300 ألف وظيفة إضافية، داعيًا الحكومة الألمانية إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار بهدف دعم الشركات وتحفيزها على توسيع نشاطها.وفي سياق متصل، خفض المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري إلى 0.5 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1 في المئة، بينما يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.9 في المئة، على أن يعود إلى أقل من 2 في المئة بحلول عام 2028.
https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-الوضع-الاقتصادي-في-أوروبا-أشبه-بـالتدمير-الذاتي-1111901058.html
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أخبار ألمانيا, وظائف, اقتصاد, أخبار العالم الآن, منطقة اليورو
أخبار ألمانيا, وظائف, اقتصاد, أخبار العالم الآن, منطقة اليورو
أزمة الصناعة تتفاقم... دولة أوروبية تسجل أسوأ خسارة للوظائف منذ 6 سنوات
شهد قطاع المعادن والصناعات الكهربائية في ألمانيا تراجعًا حادًا في عدد الوظائف، مسجلاً أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنته رابطة الصناعات الألمانية "غيزامت ميتال".
وأظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد العاملين في القطاعين بلغ 3.746 مليون شخص في أبريل/نيسان 2026، بانخفاض قدره 102.6 ألف وظيفة، أو ما يعادل 2.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما خسر القطاع 15.6 ألف وظيفة خلال شهر مارس /آذار 2026، وهو أكبر تراجع شهري منذ يوليو/تموز 2020.
وأوضحت الرابطة أن التراجع في العمالة مستمر منذ نحو عامين ونصف، مشيرة إلى أن إجمالي الوظائف المفقودة منذ عام 2019 بلغ نحو 320 ألف وظيفة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7.8 في المئة، في حين تراجع حجم الإنتاج بنسبة 15 في المئة.
وحذر المدير التنفيذي للرابطة، أوليفر تساندر، من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى فقدان 300 ألف وظيفة إضافية، داعيًا الحكومة الألمانية إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار بهدف دعم الشركات وتحفيزها على توسيع نشاطها.
وفي سياق متصل، خفض المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني
خلال العام الجاري إلى 0.5 في المئة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1 في المئة، بينما يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.9 في المئة، على أن يعود إلى أقل من 2 في المئة بحلول عام 2028.