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السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
سبوتنيك عربي
انطلقت في العاصمة الجزائرية فعاليات مهرجان السينما الروسية، حاملة أحدث الإنتاجات من موسكو إلى الجمهور الجزائري، في حدث ثقافي يعكس متانة العلاقات بين الجزائر... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T19:51+0000
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وشهدت قاعة "ابن زيدون" في الجزائر العاصمة افتتاح المهرجان، وسط حضور جماهيري لافت من عشاق السينما والمهتمين بالتجارب العالمية، ويأتي هذا الحدث ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي بين الجزائر وروسيا، عبر برنامج سينمائي متنوع يعكس ثراء وتعدد المدرسة السينمائية الروسية.وفي السياق ذاته، صرّح سفير روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، لـ"سبوتنيك": "هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، إذ أن التظاهرات السينمائية لا تقتصر على عرض الأفلام فقط، بل تسهم أيضًا في تقريب الشعوب عبر التعرف على ثقافاتها وقيمها وتصوراتها المختلفة للحياة. كما تتيح مثل هذه الفعاليات فرصًا مهمة لتبادل الخبرات الفنية بين المبدعين والمهنيين في مجال السينما".وشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجمهور الجزائري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالأعمال المعروضة، خاصة تلك التي تناولت موضوعات إنسانية وتاريخية مشتركة، ما أسهم في خلق فضاء للنقاش والتفاعل حول الرسائل التي تحملها الأفلام وأبعادها الثقافية والاجتماعية.من جهته، قال جمال حمدي، الذي حضر فيلم افتتاح المهرجان، إن السينما الروسية تتميز بخصوصية تاريخية واضحة، حيث تعكس العديد من الأفلام هذا البعد بشكل بارز، إلى جانب انفتاحها على مختلف الفنون والتقنيات السينمائية الحديثة.ويؤكد نجاح هذه التظاهرة أن السينما ما تزال أداة فعالة للتواصل بين الشعوب، وقادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية لصناعة جسور من التفاهم والتقارب الثقافي. ومن هذا المنطلق، يمثل مهرجان السينما الروسية في الجزائر خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الثقافي الدولي وتعزيز مكانة الفن كوسيلة للحوار وبناء العلاقات الإنسانية."نظرة امرأة روسية إلى جمال الجزائر"... رحلة بين المدن والوجوه والذاكرةالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن

السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة

19:51 GMT 16.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
انطلقت في العاصمة الجزائرية فعاليات مهرجان السينما الروسية، حاملة أحدث الإنتاجات من موسكو إلى الجمهور الجزائري، في حدث ثقافي يعكس متانة العلاقات بين الجزائر وروسيا، ويبرز دور الفن السابع كجسر للتواصل بين الشعوب.
وشهدت قاعة "ابن زيدون" في الجزائر العاصمة افتتاح المهرجان، وسط حضور جماهيري لافت من عشاق السينما والمهتمين بالتجارب العالمية، ويأتي هذا الحدث ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي بين الجزائر وروسيا، عبر برنامج سينمائي متنوع يعكس ثراء وتعدد المدرسة السينمائية الروسية.

وتضمن المهرجان عروضا لأفلام درامية وتاريخية وإنسانية، قدّمت صورة عن التحولات التي تعرفها السينما الروسية المعاصرة، وقدرتها على تناول قضايا المجتمع والإنسان بأساليب فنية حديثة ومبتكرة.

© Sputnik . Djahida Ramdaniالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وفي السياق ذاته، صرّح سفير روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، لـ"سبوتنيك": "هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، إذ أن التظاهرات السينمائية لا تقتصر على عرض الأفلام فقط، بل تسهم أيضًا في تقريب الشعوب عبر التعرف على ثقافاتها وقيمها وتصوراتها المختلفة للحياة. كما تتيح مثل هذه الفعاليات فرصًا مهمة لتبادل الخبرات الفنية بين المبدعين والمهنيين في مجال السينما".
© Sputnik . Djahida Ramdaniالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجمهور الجزائري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالأعمال المعروضة، خاصة تلك التي تناولت موضوعات إنسانية وتاريخية مشتركة، ما أسهم في خلق فضاء للنقاش والتفاعل حول الرسائل التي تحملها الأفلام وأبعادها الثقافية والاجتماعية.

ويأتي تنظيم مهرجان السينما الروسية ضمن سلسلة من المبادرات الثقافية التي تشهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بهدف تنشيط الحركة السينمائية وإعادة الاعتبار لقاعات العرض باعتبارها فضاءات للإبداع والتثقيف والترفيه. كما يعكس هذا الحدث توجهًا نحو الانفتاح على تجارب سينمائية دولية متنوعة، من شأنها أن تثري الذائقة الفنية للجمهور وتوسع آفاقه المعرفية.

© Sputnik . Djahida Ramdaniالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
© Sputnik . Djahida Ramdani
من جهته، قال جمال حمدي، الذي حضر فيلم افتتاح المهرجان، إن السينما الروسية تتميز بخصوصية تاريخية واضحة، حيث تعكس العديد من الأفلام هذا البعد بشكل بارز، إلى جانب انفتاحها على مختلف الفنون والتقنيات السينمائية الحديثة.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالسينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويؤكد نجاح هذه التظاهرة أن السينما ما تزال أداة فعالة للتواصل بين الشعوب، وقادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية لصناعة جسور من التفاهم والتقارب الثقافي. ومن هذا المنطلق، يمثل مهرجان السينما الروسية في الجزائر خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الثقافي الدولي وتعزيز مكانة الفن كوسيلة للحوار وبناء العلاقات الإنسانية.
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