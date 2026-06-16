https://sarabic.ae/20260616/السينما-الروسية-تضيء-شاشات-الجزائر-وتفتح-جسورا-ثقافية-جديدة-1114415478.html

السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة

السينما الروسية تضيء شاشات الجزائر وتفتح جسورا ثقافية جديدة

سبوتنيك عربي

انطلقت في العاصمة الجزائرية فعاليات مهرجان السينما الروسية، حاملة أحدث الإنتاجات من موسكو إلى الجمهور الجزائري، في حدث ثقافي يعكس متانة العلاقات بين الجزائر... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T19:51+0000

2026-06-16T19:51+0000

2026-06-16T19:51+0000

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وشهدت قاعة "ابن زيدون" في الجزائر العاصمة افتتاح المهرجان، وسط حضور جماهيري لافت من عشاق السينما والمهتمين بالتجارب العالمية، ويأتي هذا الحدث ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي بين الجزائر وروسيا، عبر برنامج سينمائي متنوع يعكس ثراء وتعدد المدرسة السينمائية الروسية.وفي السياق ذاته، صرّح سفير روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، لـ"سبوتنيك": "هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، إذ أن التظاهرات السينمائية لا تقتصر على عرض الأفلام فقط، بل تسهم أيضًا في تقريب الشعوب عبر التعرف على ثقافاتها وقيمها وتصوراتها المختلفة للحياة. كما تتيح مثل هذه الفعاليات فرصًا مهمة لتبادل الخبرات الفنية بين المبدعين والمهنيين في مجال السينما".وشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجمهور الجزائري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالأعمال المعروضة، خاصة تلك التي تناولت موضوعات إنسانية وتاريخية مشتركة، ما أسهم في خلق فضاء للنقاش والتفاعل حول الرسائل التي تحملها الأفلام وأبعادها الثقافية والاجتماعية.من جهته، قال جمال حمدي، الذي حضر فيلم افتتاح المهرجان، إن السينما الروسية تتميز بخصوصية تاريخية واضحة، حيث تعكس العديد من الأفلام هذا البعد بشكل بارز، إلى جانب انفتاحها على مختلف الفنون والتقنيات السينمائية الحديثة.ويؤكد نجاح هذه التظاهرة أن السينما ما تزال أداة فعالة للتواصل بين الشعوب، وقادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والجغرافية لصناعة جسور من التفاهم والتقارب الثقافي. ومن هذا المنطلق، يمثل مهرجان السينما الروسية في الجزائر خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون الثقافي الدولي وتعزيز مكانة الفن كوسيلة للحوار وبناء العلاقات الإنسانية."نظرة امرأة روسية إلى جمال الجزائر"... رحلة بين المدن والوجوه والذاكرةالسفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي

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