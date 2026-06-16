https://sarabic.ae/20260616/القائد-العام-للجيش-الإيراني-لم-يجرؤ-العدو-على-الاقتراب-من-سواحلنا-1114416869.html

القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا

القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا

سبوتنيك عربي

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية دافعت عن البلاد بكل اقتدار في الحرب الأخيرة. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T20:43+0000

2026-06-16T20:43+0000

2026-06-16T20:43+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي جاءت خلال مراسم "تكريم أسر الشهداء" ومنحهم "وسام التضحية" في جامعة "الإمام علي" للضباط.وقال اللواء حاتمي إن "القوات البرية والبحرية التابعة للجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية انتشرت على طول سواحل الخليج وبحر عمان، ولم يجرؤ العدو بأي حال من الأحوال على الاقتراب من سواحلنا".وأضاف القائد العسكري: "لقد حدد العدو أهدافا سياسية وعسكرية كبرى لهذا العدوان، إلى حد أنه أعلن صراحة أن هدفه كان إخضاع إيران والقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية".وتابع اللواء حاتمي أن "حاملات الطائرات التي كان العدو يتباهى بها لم تدخل مياهنا إلا مرة واحدة، وفي تلك المرة ذاتها، تعرضت لهجوم من قبل القوات البحرية للجيش، والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامیة، والقوة الجوفضائية التابعة للحرس. لقد أرادوا تنفيذ مخططهم وفتح مضيق هرمز، لكنهم تعرضوا للقصف أثناء دخولهم وخروجهم".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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