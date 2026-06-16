القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
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خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
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الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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https://sarabic.ae/20260616/القائد-العام-للجيش-الإيراني-لم-يجرؤ-العدو-على-الاقتراب-من-سواحلنا-1114416869.html
القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا
القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية دافعت عن البلاد بكل اقتدار في الحرب الأخيرة. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T20:43+0000
2026-06-16T20:43+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي جاءت خلال مراسم "تكريم أسر الشهداء" ومنحهم "وسام التضحية" في جامعة "الإمام علي" للضباط.وقال اللواء حاتمي إن "القوات البرية والبحرية التابعة للجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية انتشرت على طول سواحل الخليج وبحر عمان، ولم يجرؤ العدو بأي حال من الأحوال على الاقتراب من سواحلنا".وأضاف القائد العسكري: "لقد حدد العدو أهدافا سياسية وعسكرية كبرى لهذا العدوان، إلى حد أنه أعلن صراحة أن هدفه كان إخضاع إيران والقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية".وتابع اللواء حاتمي أن "حاملات الطائرات التي كان العدو يتباهى بها لم تدخل مياهنا إلا مرة واحدة، وفي تلك المرة ذاتها، تعرضت لهجوم من قبل القوات البحرية للجيش، والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامیة، والقوة الجوفضائية التابعة للحرس. لقد أرادوا تنفيذ مخططهم وفتح مضيق هرمز، لكنهم تعرضوا للقصف أثناء دخولهم وخروجهم".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/إعلام-أمريكا-ستسمح-لإيران-ببدء-بيع-النفط-والوقود-1114411052.html
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-يعلن-انتقال-الاتفاق-مع-إيران-إلى-مرحلة-ثانية-1114391663.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

القائد العام للجيش الإيراني: لم يجرؤ العدو على الاقتراب من سواحلنا

20:43 GMT 16.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن قواته العسكرية دافعت عن البلاد بكل اقتدار في الحرب الأخيرة.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي جاءت خلال مراسم "تكريم أسر الشهداء" ومنحهم "وسام التضحية" في جامعة "الإمام علي" للضباط.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
إعلام: أمريكا ستسمح لإيران ببدء بيع النفط والوقود
19:17 GMT
وقال اللواء حاتمي إن "القوات البرية والبحرية التابعة للجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية انتشرت على طول سواحل الخليج وبحر عمان، ولم يجرؤ العدو بأي حال من الأحوال على الاقتراب من سواحلنا".
وأضاف القائد العسكري: "لقد حدد العدو أهدافا سياسية وعسكرية كبرى لهذا العدوان، إلى حد أنه أعلن صراحة أن هدفه كان إخضاع إيران والقضاء على نظام الجمهورية الإسلامية".
وتابع اللواء حاتمي أن "حاملات الطائرات التي كان العدو يتباهى بها لم تدخل مياهنا إلا مرة واحدة، وفي تلك المرة ذاتها، تعرضت لهجوم من قبل القوات البحرية للجيش، والقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامیة، والقوة الجوفضائية التابعة للحرس. لقد أرادوا تنفيذ مخططهم وفتح مضيق هرمز، لكنهم تعرضوا للقصف أثناء دخولهم وخروجهم".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
ترامب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى "مرحلة ثانية"
10:15 GMT
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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