https://sarabic.ae/20260616/إعلام-أمريكا-ستسمح-لإيران-ببدء-بيع-النفط-والوقود-1114411052.html

إعلام: أمريكا ستسمح لإيران ببدء بيع النفط والوقود

إعلام: أمريكا ستسمح لإيران ببدء بيع النفط والوقود

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بحسب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T19:17+0000

2026-06-16T19:17+0000

2026-06-16T19:17+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085214706_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_90b4b0753c94ce74207e4d3779a901c6.jpg

وأفادت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، بأن "بند الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، كما يشمل الخدمات الضرورية لتسهيل تلك المبيعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين".وأوضحت الصحيفة أنه "رغم حصول إيران على إعفاءات فورية من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، فإن استمرار هذه الإعفاءات سيكون مرتبطا بأداء إيران فيما يخص قضايا مثل فتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي، كما أن طهران لن تتمكن من الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الإيراني-مضيق-هرمز-ملك-خالص-لإيران-وإدارته-ستبقى-بيدها-دائما-1114405563.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار