https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الإيراني-مضيق-هرمز-ملك-خالص-لإيران-وإدارته-ستبقى-بيدها-دائما-1114405563.html
نائب الرئيس الإيراني: مضيق هرمز ملك خالص لإيران وإدارته ستبقى بيدها دائما
نائب الرئيس الإيراني: مضيق هرمز ملك خالص لإيران وإدارته ستبقى بيدها دائما
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة مضيق هرمز تعدّ من إنجازات "حرب رمضان"، والمضيق "ملك خالص لإيران وستبقى إدارته إلى... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T16:47+0000
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2026-06-16T16:47+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن محمد رضا عارف أن "إيران حققت انتصارات في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة على بلادنا"، معتبرا أن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها.وأشار إلى أن إيران بعد "حرب الاثني عشر يوما" أو حرب يونيو 2025 على إيران، تعرّفت على نقاط ضعفها، ما دفعها إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والعسكرية بشكل واسع وفق توجيهات القيادة.وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إن "هذه الجهود أدت إلى نهضة كبيرة في مجال التكنولوجيا وزيادة كفاءة المعدات العسكرية"، مؤكدا أن العلماء الإيرانيين، ومن بينهم النساء العالمات، لعبوا دورا مهما في هذا التقدم.وأشاد محمد رضا عارف بأداء فريق التفاوض الإيراني، معتبرا أن ما تحقق في "الشارع والميدان وجبهات الخدمة يجري تحويله الآن إلى نتائج عبر الدبلوماسية، معربا عن أمله في أن تتحول مذكرة التفاهم الأخيرة إلى اتفاق نهائي.ولفت عارف إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات للسفن من دون تقاضي مقابل مادي نظير الخدمات المقدمة وتقديم هذه الخدمات ضروري أيضا لضمان سلامة الملاحة ومنع الحوادث مثل الاصطدام بالألغام البحرية أو التلوث".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/الخارجية-الإيرانية-قاليباف-يترأس-وفد-إيران-خلال-توقيع-الاتفاق-مع-واشنطن-1114390848.html
https://sarabic.ae/20260616/إعلام-واشنطن-تمنع-إسرائيل-من-الاطلاع-على-نص-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114404481.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
نائب الرئيس الإيراني: مضيق هرمز ملك خالص لإيران وإدارته ستبقى بيدها دائما
صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة مضيق هرمز تعدّ من إنجازات "حرب رمضان"، والمضيق "ملك خالص لإيران وستبقى إدارته إلى الأبد بيد إيران".
ونقلت وكالة
"إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن محمد رضا عارف أن "إيران حققت انتصارات في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة على بلادنا"، معتبرا أن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها.
وأشار إلى أن إيران بعد "حرب الاثني عشر يوما" أو حرب يونيو 2025 على إيران، تعرّفت على نقاط ضعفها، ما دفعها إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والعسكرية بشكل واسع وفق توجيهات القيادة.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني إن "هذه الجهود أدت إلى نهضة كبيرة في مجال التكنولوجيا وزيادة كفاءة المعدات العسكرية"، مؤكدا أن العلماء الإيرانيين، ومن بينهم النساء العالمات، لعبوا دورا مهما في هذا التقدم.
وأشاد محمد رضا عارف بأداء فريق التفاوض الإيراني
، معتبرا أن ما تحقق في "الشارع والميدان وجبهات الخدمة يجري تحويله الآن إلى نتائج عبر الدبلوماسية، معربا عن أمله في أن تتحول مذكرة التفاهم الأخيرة إلى اتفاق نهائي.
ولفت عارف إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات للسفن من دون تقاضي مقابل مادي نظير الخدمات المقدمة وتقديم هذه الخدمات ضروري أيضا لضمان سلامة الملاحة ومنع الحوادث مثل الاصطدام بالألغام البحرية أو التلوث".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري
بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية
على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.