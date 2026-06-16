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https://sarabic.ae/20260616/إعلام-واشنطن-تمنع-إسرائيل-من-الاطلاع-على-نص-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114404481.html
إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من الاطلاع على نص الاتفاق الأمريكي الإيراني
إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من الاطلاع على نص الاتفاق الأمريكي الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران قبل توقيعها ونشرها، إلا أن طلبها قوبل... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T16:18+0000
2026-06-16T16:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
طهران
العالم
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وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 15 يونيو/حزيران، الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، على أن يتم توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت على هامش اجتماع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران.وأضاف روانجي أن "نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيمثل الجانب الأمريكي، بينما سيمثل الجانب الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في اجتماعات سويسرا".وبشأن احتمالية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، أكد روانجي: "تتضمن إحدى بنود مذكرة التفاهم نصا صريحا بشأن إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/طهران-المفاوضات-بشأن-الاتفاق-النهائي-تبدأ-عقب-توقيع-مذكرة-تفاهم-إسلام-آباد-1114398226.html
https://sarabic.ae/20260616/أول-رد-من-قطر-على-تقارير-نقل-أموال-إلى-إيران-1114392619.html
https://sarabic.ae/20260616/ترامب-يعلن-انتقال-الاتفاق-مع-إيران-إلى-مرحلة-ثانية-1114391663.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, طهران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, طهران, العالم

إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من الاطلاع على نص الاتفاق الأمريكي الإيراني

16:18 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Anjum Naveedأعضاء من وسائل الإعلام في مركز إعلامي تم تجهيزه لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية
أعضاء من وسائل الإعلام في مركز إعلامي تم تجهيزه لتغطية المفاوضات الأمريكية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران قبل توقيعها ونشرها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 15 يونيو/حزيران، الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، على أن يتم توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.

وفي سياق متصل، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة تبدأ عقب توقيع "مذكرة تفاهم إسلام آباد".

الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
طهران: المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تبدأ عقب توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد
12:38 GMT
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت على هامش اجتماع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران.

وقال روانجي: "لم يتم التطرق بعد إلى تفاصيل مثل مدة الإقامة هناك أو المواضيع التي ستُطرح للنقاش، لكن هناك اتفاق متبادل بين الطرفين على أن المباحثات بشأن الاتفاق النهائي ستبدأ عقب التوقيع".

وأضاف روانجي أن "نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيمثل الجانب الأمريكي، بينما سيمثل الجانب الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في اجتماعات سويسرا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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11:12 GMT
وبشأن احتمالية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، أكد روانجي: "تتضمن إحدى بنود مذكرة التفاهم نصا صريحا بشأن إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان".
وأضاف: "وفي حال أقدمت إسرائيل على أي انتهاك لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، ونظراً لأن الولايات المتحدة قد تعهدت نيابة عن شركائها في هذا التفاهم بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، فسيتم تفعيل الآلية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم للتعامل مع هذا الخرق".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
ترامب يعلن انتقال الاتفاق مع إيران إلى "مرحلة ثانية"
10:15 GMT
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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