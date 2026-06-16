https://sarabic.ae/20260616/إعلام-واشنطن-تمنع-إسرائيل-من-الاطلاع-على-نص-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-1114404481.html

إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من الاطلاع على نص الاتفاق الأمريكي الإيراني

إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من الاطلاع على نص الاتفاق الأمريكي الإيراني

سبوتنيك عربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت الاطلاع على نص مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران قبل توقيعها ونشرها، إلا أن طلبها قوبل... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T16:18+0000

2026-06-16T16:18+0000

2026-06-16T16:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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طهران

العالم

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وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 15 يونيو/حزيران، الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، على أن يتم توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت على هامش اجتماع السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران.وأضاف روانجي أن "نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيمثل الجانب الأمريكي، بينما سيمثل الجانب الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، في اجتماعات سويسرا".وبشأن احتمالية انتهاك وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، أكد روانجي: "تتضمن إحدى بنود مذكرة التفاهم نصا صريحا بشأن إنهاء الحرب والعمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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