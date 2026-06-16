https://sarabic.ae/20260616/المجلس-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-يؤكد-دعم-فلسطين-ويدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-القارتين-1114411684.html

المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين

المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين

سبوتنيك عربي

اختتم المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي أعماله في مدينة بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، بإصدار "إعلان بنغازي" الذي أكد التزام البرلمانات... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T19:37+0000

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كما شدد المجلس على ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية، ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على بناء شراكة استراتيجية بين القارتين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء الإعلان في ختام المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية الأفريقية"، بمشاركة ممثلي برلمانات من آسيا وأفريقيا، حيث شدد المشاركون على أن القارتين تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وجغرافية راسخة، وأن مستقبلهما المشترك يتطلب رؤية برلمانية موحدة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز فرص التنمية.وأكد البيان أن آسيا وأفريقيا تمتلكان ثروات بشرية وطبيعية هائلة تؤهلهما للعب دور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا، مجددا التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وشدد المشاركون على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والأمم، وبناء جسور التواصل بين الدول بما يخدم الاستقرار والتنمية.وفي أبرز مخرجات الإعلان، أكد المؤتمر الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي وتطوير آلياته وهياكله المؤسسية، بما يسهم في خدمة مصالح شعوب القارتين وتعزيز حضورهما على الساحة الدولية.كما تبنى المؤتمر مبدأ "الشراكة الحقيقية" بين آسيا وأفريقيا، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بعيدًا عن الإملاءات أو الشروط غير المتكافئة، في إشارة إلى ضرورة بناء علاقات دولية أكثر توازنا وإنصافا.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد المشاركون دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع الإدانة الصريحة لما وصفه البيان بـ"جرائم الاحتلال الاسرائيلي".كما أعلن المؤتمر التزامه بمتابعة تنفيذ توصياته وقراراته، وكلف الأمانة العامة للمجلس برفع تقارير دورية إلى الهيئات الرئاسية للبرلمانات الأعضاء بشأن مستوى التنفيذ والتقدم المحرز.ورحب المشاركون بعقد المؤتمر العام الثالث للمجلس في موعد يحدد لاحقا، داعين إلى توسيع عضوية المجلس واستقطاب مزيد من البرلمانات الآسيوية والأفريقية التي لم تنضم إليه بعد، بما يعزز من دوره التمثيلي ويقوي مسارات التعاون بين القارتين.وفي ختام الإعلان، أكد المشاركون أن مدينة بنغازي ستبقى محطة مهمة في مسيرة التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي، مشيرين إلى أن المؤتمر جسّد إرادة مشتركة للحوار والإعمار والبناء، وعكس تطلع شعوب القارتين نحو مستقبل أكثر تعاونا واستقرارا.

https://sarabic.ae/20260616/برلماني-أفريقي-لـسبوتنيك-مؤتمر-بنغازي-يعزز-الشراكة-الآسيوية-الأفريقية-ويمهد-لحلول-مشتركة--1114384667.html

https://sarabic.ae/20260615/بنغازي-تحتضن-المؤتمر-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-لتعزيز-الشراكة-والتعاون-بين-القارتين-1114358128.html

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