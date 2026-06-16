المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260616/المجلس-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-يؤكد-دعم-فلسطين-ويدعو-لتعزيز-الشراكة-بين-القارتين-1114411684.html
المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين
المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين
سبوتنيك عربي
اختتم المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي أعماله في مدينة بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، بإصدار "إعلان بنغازي" الذي أكد التزام البرلمانات... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T19:37+0000
2026-06-16T19:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114411334_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_832f00ff942fdfdcebc24b281a46fffe.jpg
كما شدد المجلس على ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية، ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على بناء شراكة استراتيجية بين القارتين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء الإعلان في ختام المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية الأفريقية"، بمشاركة ممثلي برلمانات من آسيا وأفريقيا، حيث شدد المشاركون على أن القارتين تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وجغرافية راسخة، وأن مستقبلهما المشترك يتطلب رؤية برلمانية موحدة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز فرص التنمية.وأكد البيان أن آسيا وأفريقيا تمتلكان ثروات بشرية وطبيعية هائلة تؤهلهما للعب دور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا، مجددا التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وشدد المشاركون على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والأمم، وبناء جسور التواصل بين الدول بما يخدم الاستقرار والتنمية.وفي أبرز مخرجات الإعلان، أكد المؤتمر الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي وتطوير آلياته وهياكله المؤسسية، بما يسهم في خدمة مصالح شعوب القارتين وتعزيز حضورهما على الساحة الدولية.كما تبنى المؤتمر مبدأ "الشراكة الحقيقية" بين آسيا وأفريقيا، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بعيدًا عن الإملاءات أو الشروط غير المتكافئة، في إشارة إلى ضرورة بناء علاقات دولية أكثر توازنا وإنصافا.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد المشاركون دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع الإدانة الصريحة لما وصفه البيان بـ"جرائم الاحتلال الاسرائيلي".كما أعلن المؤتمر التزامه بمتابعة تنفيذ توصياته وقراراته، وكلف الأمانة العامة للمجلس برفع تقارير دورية إلى الهيئات الرئاسية للبرلمانات الأعضاء بشأن مستوى التنفيذ والتقدم المحرز.ورحب المشاركون بعقد المؤتمر العام الثالث للمجلس في موعد يحدد لاحقا، داعين إلى توسيع عضوية المجلس واستقطاب مزيد من البرلمانات الآسيوية والأفريقية التي لم تنضم إليه بعد، بما يعزز من دوره التمثيلي ويقوي مسارات التعاون بين القارتين.وفي ختام الإعلان، أكد المشاركون أن مدينة بنغازي ستبقى محطة مهمة في مسيرة التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي، مشيرين إلى أن المؤتمر جسّد إرادة مشتركة للحوار والإعمار والبناء، وعكس تطلع شعوب القارتين نحو مستقبل أكثر تعاونا واستقرارا.
https://sarabic.ae/20260616/برلماني-أفريقي-لـسبوتنيك-مؤتمر-بنغازي-يعزز-الشراكة-الآسيوية-الأفريقية-ويمهد-لحلول-مشتركة--1114384667.html
https://sarabic.ae/20260615/بنغازي-تحتضن-المؤتمر-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-لتعزيز-الشراكة-والتعاون-بين-القارتين-1114358128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/10/1114411334_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_52c3654bea0e771a226307c0b0834f59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي يؤكد دعم فلسطين ويدعو لتعزيز الشراكة بين القارتين

19:37 GMT 16.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي
المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
اختتم المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي أعماله في مدينة بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، بإصدار "إعلان بنغازي" الذي أكد التزام البرلمانات الآسيوية والأفريقية بتعزيز التعاون المشترك.
كما شدد المجلس على ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية، ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على بناء شراكة استراتيجية بين القارتين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
برلماني أفريقي لـسبوتنيك: مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
برلماني أفريقي لـ"سبوتنيك": مؤتمر بنغازي يعزز الشراكة الآسيوية الأفريقية ويمهد لحلول مشتركة
08:39 GMT
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء الإعلان في ختام المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية الأفريقية"، بمشاركة ممثلي برلمانات من آسيا وأفريقيا، حيث شدد المشاركون على أن القارتين تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وجغرافية راسخة، وأن مستقبلهما المشترك يتطلب رؤية برلمانية موحدة قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز فرص التنمية.
وأكد البيان أن آسيا وأفريقيا تمتلكان ثروات بشرية وطبيعية هائلة تؤهلهما للعب دور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا، مجددا التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد المشاركون على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والأمم، وبناء جسور التواصل بين الدول بما يخدم الاستقرار والتنمية.
وفي أبرز مخرجات الإعلان، أكد المؤتمر الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي وتطوير آلياته وهياكله المؤسسية، بما يسهم في خدمة مصالح شعوب القارتين وتعزيز حضورهما على الساحة الدولية.
كما تبنى المؤتمر مبدأ "الشراكة الحقيقية" بين آسيا وأفريقيا، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بعيدًا عن الإملاءات أو الشروط غير المتكافئة، في إشارة إلى ضرورة بناء علاقات دولية أكثر توازنا وإنصافا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد المشاركون دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع الإدانة الصريحة لما وصفه البيان بـ"جرائم الاحتلال الاسرائيلي".
بنغازي تحتضن المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي لتعزيز الشراكة والتعاون بين القارتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
بنغازي تحتضن المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي لتعزيز الشراكة والتعاون بين القارتين
أمس, 11:28 GMT
كما أعلن المؤتمر التزامه بمتابعة تنفيذ توصياته وقراراته، وكلف الأمانة العامة للمجلس برفع تقارير دورية إلى الهيئات الرئاسية للبرلمانات الأعضاء بشأن مستوى التنفيذ والتقدم المحرز.
ورحب المشاركون بعقد المؤتمر العام الثالث للمجلس في موعد يحدد لاحقا، داعين إلى توسيع عضوية المجلس واستقطاب مزيد من البرلمانات الآسيوية والأفريقية التي لم تنضم إليه بعد، بما يعزز من دوره التمثيلي ويقوي مسارات التعاون بين القارتين.
وفي ختام الإعلان، أكد المشاركون أن مدينة بنغازي ستبقى محطة مهمة في مسيرة التعاون البرلماني الآسيوي الأفريقي، مشيرين إلى أن المؤتمر جسّد إرادة مشتركة للحوار والإعمار والبناء، وعكس تطلع شعوب القارتين نحو مستقبل أكثر تعاونا واستقرارا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала