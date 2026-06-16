https://sarabic.ae/20260616/عقول-سورية-تبتكر-حلولا-صناعية-متقدمة-بتقنيات-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-في-الإمارات--1114409954.html

عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

سبوتنيك عربي

في خطوة تعكس الطموح الهندسي والقدرة على الابتكار، نجحت مجموعة من المهندسين السوريين في تأسيس شركة متخصصة في التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتضع نفسها اليوم... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T18:29+0000

2026-06-16T18:29+0000

2026-06-16T18:29+0000

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واستعرض أحد مؤسسي الشركة، المهندس أحمد زيادة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" قصة هذا الكيان الذي يجمع بين الخبرات السورية والشراكة الإماراتية، ليقدم أنموذجا فريدا في التصنيع الرقمي، إذ قال: "بدأت رحلتنا من إيمان عميق بقدرتنا على سد فجوة تقنية في السوق المحلي والإقليمي. نحن لا نصنع منتجات نمطية، بل نحول الأفكار المعقدة إلى واقع ملموس".وعن التنوع في مجالات العمل، أشار زيادة إلى أن "الشركة تقدم حلولا مخصصة لقطاعات واسعة، حيث تستخدم "مزرعة" ضخمة تضم حوالي 200 طابعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ مشاريع تتنوع ما بين المجسمات المعمارية الدقيقة لشركات التطوير العقاري، والنماذج الطبية المخصصة التي يتم تصميمها بناء على مسح ضوئي دقيق، وصولا إلى القطاع التعليمي الذي يستفيد من نماذج تشريحية وعلمية عالية الدقة".وأضاف زيادة: "أحد أهم أقسامنا اليوم يركز على صناعة سيارات السباقات المصغرة (RC Cars)، والتي تعد ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث ننتج سيارات كهربائية تصل سرعتها إلى 350 كم/س في غضون ثانية واحدة، مع إمكانية دمج تقنيات الواقع الافتراضي (VR) لتجربة سباقات واقعية ومبتكرة".واختتم زيادة حديثه بالتأكيد أن "الفلسفة التي تقوم عليها الشركة هي التخصيص المطلق، وهدفهم هو توفير كل ما هو غير موجود في الأسواق، بدءا من الأدوات العملية للمصانع والمستشفيات، وصولا إلى تلبية احتياجات الأفراد"، مؤكدا أن "التكنولوجيا حين تمتزج بالخبرة الهندسية المبدعة، تصبح الحدود الوحيدة لأي منتج هي خيال العميل".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

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