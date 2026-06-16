عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

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ع الموجة مع ايلي
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صدى الحياة
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الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
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123 د
نبض افريقيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
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البرنامج المسائي
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183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس الطموح الهندسي والقدرة على الابتكار، نجحت مجموعة من المهندسين السوريين في تأسيس شركة متخصصة في التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتضع نفسها اليوم... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T18:29+0000
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واستعرض أحد مؤسسي الشركة، المهندس أحمد زيادة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" قصة هذا الكيان الذي يجمع بين الخبرات السورية والشراكة الإماراتية، ليقدم أنموذجا فريدا في التصنيع الرقمي، إذ قال: "بدأت رحلتنا من إيمان عميق بقدرتنا على سد فجوة تقنية في السوق المحلي والإقليمي. نحن لا نصنع منتجات نمطية، بل نحول الأفكار المعقدة إلى واقع ملموس".وعن التنوع في مجالات العمل، أشار زيادة إلى أن "الشركة تقدم حلولا مخصصة لقطاعات واسعة، حيث تستخدم "مزرعة" ضخمة تضم حوالي 200 طابعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ مشاريع تتنوع ما بين المجسمات المعمارية الدقيقة لشركات التطوير العقاري، والنماذج الطبية المخصصة التي يتم تصميمها بناء على مسح ضوئي دقيق، وصولا إلى القطاع التعليمي الذي يستفيد من نماذج تشريحية وعلمية عالية الدقة".وأضاف زيادة: "أحد أهم أقسامنا اليوم يركز على صناعة سيارات السباقات المصغرة (RC Cars)، والتي تعد ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث ننتج سيارات كهربائية تصل سرعتها إلى 350 كم/س في غضون ثانية واحدة، مع إمكانية دمج تقنيات الواقع الافتراضي (VR) لتجربة سباقات واقعية ومبتكرة".واختتم زيادة حديثه بالتأكيد أن "الفلسفة التي تقوم عليها الشركة هي التخصيص المطلق، وهدفهم هو توفير كل ما هو غير موجود في الأسواق، بدءا من الأدوات العملية للمصانع والمستشفيات، وصولا إلى تلبية احتياجات الأفراد"، مؤكدا أن "التكنولوجيا حين تمتزج بالخبرة الهندسية المبدعة، تصبح الحدود الوحيدة لأي منتج هي خيال العميل".
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باسل شرتوح
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, طباعة ثلاثية الأبعاد, حلول, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, طباعة ثلاثية الأبعاد, حلول, تقارير سبوتنيك, حصري

عقول سورية تبتكر حلولا صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

18:29 GMT 16.06.2026
© Sputnik . basel shartouhعقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
في خطوة تعكس الطموح الهندسي والقدرة على الابتكار، نجحت مجموعة من المهندسين السوريين في تأسيس شركة متخصصة في التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتضع نفسها اليوم في مصاف الشركات النادرة والمتميزة في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض أحد مؤسسي الشركة، المهندس أحمد زيادة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" قصة هذا الكيان الذي يجمع بين الخبرات السورية والشراكة الإماراتية، ليقدم أنموذجا فريدا في التصنيع الرقمي، إذ قال: "بدأت رحلتنا من إيمان عميق بقدرتنا على سد فجوة تقنية في السوق المحلي والإقليمي. نحن لا نصنع منتجات نمطية، بل نحول الأفكار المعقدة إلى واقع ملموس".
وأوضح أحمد أن "الشركة تضع البحث العلمي في صلب عملياتها، حيث يضم الفريق خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في علم المواد، يتولى تطوير تركيبات خاصة تمنح المنتجات متانة استثنائية، مما سمح للشركة بتقديم ضمانات تصل إلى 30 عاما على بعض ابتكاراتها".
© Sputnik . basel shartouhعقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
وعن التنوع في مجالات العمل، أشار زيادة إلى أن "الشركة تقدم حلولا مخصصة لقطاعات واسعة، حيث تستخدم "مزرعة" ضخمة تضم حوالي 200 طابعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ مشاريع تتنوع ما بين المجسمات المعمارية الدقيقة لشركات التطوير العقاري، والنماذج الطبية المخصصة التي يتم تصميمها بناء على مسح ضوئي دقيق، وصولا إلى القطاع التعليمي الذي يستفيد من نماذج تشريحية وعلمية عالية الدقة".
© Sputnik . basel shartouhعقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
© Sputnik . basel shartouh

وأضاف زيادة: "أحد أهم أقسامنا اليوم يركز على صناعة سيارات السباقات المصغرة (RC Cars)، والتي تعد ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث ننتج سيارات كهربائية تصل سرعتها إلى 350 كم/س في غضون ثانية واحدة، مع إمكانية دمج تقنيات الواقع الافتراضي (VR) لتجربة سباقات واقعية ومبتكرة".
© Sputnik . basel shartouhعقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . basel shartouh
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
© Sputnik . basel shartouhعقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . basel shartouh
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
1/2
© Sputnik . basel shartouh
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
2/2
© Sputnik . basel shartouh
عقول سورية تبتكر حلولاً صناعية متقدمة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات
واختتم زيادة حديثه بالتأكيد أن "الفلسفة التي تقوم عليها الشركة هي التخصيص المطلق، وهدفهم هو توفير كل ما هو غير موجود في الأسواق، بدءا من الأدوات العملية للمصانع والمستشفيات، وصولا إلى تلبية احتياجات الأفراد"، مؤكدا أن "التكنولوجيا حين تمتزج بالخبرة الهندسية المبدعة، تصبح الحدود الوحيدة لأي منتج هي خيال العميل".
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