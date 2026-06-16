https://sarabic.ae/20260616/مسؤول-سابق-بولاية-ألاسكا-مقترح-تشييد-نفق-روسي-أمريكي-قد-يضاهي-مشروع-محطة-الفضاء-الدولية-1114418638.html
مسؤول سابق بولاية ألاسكا: مقترح تشييد نفق روسي أمريكي قد يضاهي مشروع محطة الفضاء الدولية
مسؤول سابق بولاية ألاسكا: مقترح تشييد نفق روسي أمريكي قد يضاهي مشروع محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
صرح نائب حاكم ولاية ألاسكا السابق، لورين ليمان، بأن مشروع النفق المقترح لربط منطقة تشوكوتكا الروسية بولاية ألاسكا الأميركية قد يصبح أحد أكبر المشاريع الثنائية... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T23:30+0000
2026-06-16T23:30+0000
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وقال ليمان في تصريحات لـ"سبوتنيك"،إن "هذا النفق يمكن أن يضاهي تلك المشاريع، وسيكون رابطًا مثيرًا للاهتمام للغاية"، مشيرًا إلى أنه خلال الحرب، أرسلت الولايات المتحدة عدة آلاف من الطائرات إلى الاتحاد السوفيتي.وأضاف ليمان: "كان ذلك مثالاً على التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في أمر مهم للغاية. وأنا أفكر في مشاريع أخرى مماثلة، مثل محطة الفضاء الدولية".وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديميترييف، قد أعلن في أوائل حزيران/يونيو الجاري أن الصندوق وقع اتفاقية لتصميم نفق عبر مضيق بيرينغ يربط بين روسيا والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20251220/مستشار-سابق-لترامب-نفق-روسي-أمريكي-ممكن-تقنيا-وقد-يفتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-1108363611.html
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ألاسكا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ألاسكا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول سابق بولاية ألاسكا: مقترح تشييد نفق روسي أمريكي قد يضاهي مشروع محطة الفضاء الدولية
23:30 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 00:08 GMT 17.06.2026)
صرح نائب حاكم ولاية ألاسكا السابق، لورين ليمان، بأن مشروع النفق المقترح لربط منطقة تشوكوتكا الروسية بولاية ألاسكا الأميركية قد يصبح أحد أكبر المشاريع الثنائية بين البلدين إلى جانب برنامج "الإعارة والتأجير" في الحرب العالمية الثانية ومحطة الفضاء الدولية.
وقال ليمان في تصريحات لـ"سبوتنيك"،إن "هذا النفق يمكن أن يضاهي تلك المشاريع، وسيكون رابطًا مثيرًا للاهتمام للغاية"، مشيرًا إلى أنه خلال الحرب، أرسلت الولايات المتحدة عدة آلاف من الطائرات إلى الاتحاد السوفيتي.
وأضاف ليمان: "كان ذلك مثالاً على التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا
في أمر مهم للغاية. وأنا أفكر في مشاريع أخرى مماثلة، مثل محطة الفضاء الدولية".
20 ديسمبر 2025, 01:31 GMT
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديميترييف، قد أعلن في أوائل حزيران/يونيو الجاري أن الصندوق وقع اتفاقية لتصميم نفق عبر مضيق بيرينغ يربط بين روسيا والولايات المتحدة.