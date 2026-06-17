أعمال من 13 دولة تتأهل إلى نهائيات مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي.. صور
صورة لبابا نينا وقطة بلا مأوى على خلفية قرية سفيتليشني المدمرة، للمصور الروسي بافيل فولكوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الثانية عشرة من مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي عن قائمتها المختصرة لعام 2026. وتضم القائمة أعمالاً لمصورين صحفيين شباب من 13 دولة.
لا تشمل القائمة المختصرة، التي اختارتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، الفائزين بالجوائز، وسيتم الإعلان عنهم مع الفائز بالجائزة الكبرى هذا الخريف.
تضم لجنة التحكيم الدولية للدورة الثانية عشرة من مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي مصورين بارزين وحائزين على جوائز دولية مرموقة، وهم: علياء الشامسي (الإمارات العربية المتحدة)، وغو جينغ (الصين)، وإيفان ماسياس (المكسيك)، وغوريندر أوسان (الهند)، وباتريك باز (لبنان)، وغريغوري دوكور (روسيا).
في عام 2026، ضمت القائمة المختصرة للمسابقة صورًا فردية وسلاسل صور التقطها مصورون صحفيون شباب من 13 دولة. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيّمتها لجنة التحكيم الدولية في عام 2026 حوالي 2500 عمل من 36 دولة.
ستعلن اللجنة المنظمة للمسابقة أسماء المرشحين النهائيين، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى، في حفل إعلان الفائزين خلال فصل الخريف، وكذلك على الموقع الإلكتروني لمسابقة ستينين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهد شارع "أربات" الشهير في قلب العاصمة الروسية، موسكو، افتتاح "معرض استرجاعي" يضم مجموعة مختارة من الأعمال الفائزة في المسابقة الدولية للتصوير الصحفي باسم أندريه ستينين، إحدى أبرز المسابقات العالمية المخصصة لدعم المصورين الصحفيين الشباب وتسليط الضوء على قضايا الصحافة البصرية المعاصرة.
© Alexey Filippovالعناصر الثلاثة، للمصور الروسي أليكسي فيليبوف المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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© Alexey Filippov
العناصر الثلاثة، للمصور الروسي أليكسي فيليبوف المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
صورة لبابا نينا وقطة بلا مأوى على خلفية قرية سفيتليشني المدمرة، للمصور الروسي بافيل فولكوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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صورة لبابا نينا وقطة بلا مأوى على خلفية قرية سفيتليشني المدمرة، للمصور الروسي بافيل فولكوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
توجد خطة بديلة، لدينا أرض واحدة فقط. للمصور التركي سبنيم كوسكون المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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توجد خطة بديلة، لدينا أرض واحدة فقط. للمصور التركي سبنيم كوسكون المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
جزيرة مانبورا: دعوة للاستيقاظ للعمل المناخي، للمصورالبنغلاديشي، شهريار أمين المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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جزيرة مانبورا: دعوة للاستيقاظ للعمل المناخي، للمصورالبنغلاديشي، شهريار أمين المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
© Garry Lotulungتقوم حميدة وسيفول (على اليمين) بجمع وفرز النفايات البلاستيكية، بحثًا عن المواد ذات الجودة الأفضل لبيعها إلى مصنع محلي في قرية سومبيريجو، مقاطعة مالانج، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 30 مايو 2025. وقد غمرت النفايات البلاستيكية المستوردة من دول مثل أوروبا وأمريكا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية القرية.
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© Garry Lotulung
تقوم حميدة وسيفول (على اليمين) بجمع وفرز النفايات البلاستيكية، بحثًا عن المواد ذات الجودة الأفضل لبيعها إلى مصنع محلي في قرية سومبيريجو، مقاطعة مالانج، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 30 مايو 2025. وقد غمرت النفايات البلاستيكية المستوردة من دول مثل أوروبا وأمريكا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية القرية.
صورة شارع نيفسكي، للمصور الروسي إيغور زاخاروف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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صورة شارع نيفسكي، للمصور الروسي إيغور زاخاروف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
صورة بعنوان نظرة الإيمان، للمصور الهندي أربان باسو تشودري،المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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صورة بعنوان نظرة الإيمان، للمصور الهندي أربان باسو تشودري،المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
© Edgar Breshchanovحيث تبدأ الحركة، للمصور الروسي إدغار بريشانوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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© Edgar Breshchanov
حيث تبدأ الحركة، للمصور الروسي إدغار بريشانوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
سوق الخضاربنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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سوق الخضاربنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
بعد الحريق في بنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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بعد الحريق في بنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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© Alexey Filippov
العناصر الثلاثة، للمصور الروسي أليكسي فيليبوف المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
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صورة لبابا نينا وقطة بلا مأوى على خلفية قرية سفيتليشني المدمرة، للمصور الروسي بافيل فولكوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
3/10
توجد خطة بديلة، لدينا أرض واحدة فقط. للمصور التركي سبنيم كوسكون المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
4/10
جزيرة مانبورا: دعوة للاستيقاظ للعمل المناخي، للمصورالبنغلاديشي، شهريار أمين المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
5/10
© Garry Lotulung
تقوم حميدة وسيفول (على اليمين) بجمع وفرز النفايات البلاستيكية، بحثًا عن المواد ذات الجودة الأفضل لبيعها إلى مصنع محلي في قرية سومبيريجو، مقاطعة مالانج، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 30 مايو 2025. وقد غمرت النفايات البلاستيكية المستوردة من دول مثل أوروبا وأمريكا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية القرية.
6/10
صورة شارع نيفسكي، للمصور الروسي إيغور زاخاروف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
7/10
صورة بعنوان نظرة الإيمان، للمصور الهندي أربان باسو تشودري،المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
8/10
© Edgar Breshchanov
حيث تبدأ الحركة، للمصور الروسي إدغار بريشانوف، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
9/10
سوق الخضاربنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
10/10
بعد الحريق في بنغلاديش، للمصور محمد بيبول، المشارك في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
وعرض في المعرض مجموعة مختارة من أبرز الصور التي حصدت جوائز المسابقة على مدار سنواتها الماضية، حيث نجحت هذه المبادرة الدولية، منذ إطلاقها، في استقطاب أكثر من 50 ألف عمل فوتوغرافي قدمها مصورون من 90 دولة حول العالم، ما جعلها منصة عالمية مرموقة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز الرؤى الإبداعية الجديدة في مجال التصوير الصحفي.
تأسست المسابقة الدولية للتصوير الصحفي باسم أندريه ستينين، بمبادرة من المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا"، وتنظم تحت رعاية لجنة روسييا الاتحادية لليونسكو .
وتحمل المسابقة اسم المصور الصحفي أندريه ستينين، تخليدا لذكراه والذي كان يعمل مصورا خاصا لدى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، والذي قتل أثناء أداء واجبه المهني بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية في أغسطس/آب عام 2014.
وتهدف المسابقة إلى دعم جيل جديد من المصورين الصحفيين الشباب، وتوفير منصة دولية تتيح لهم عرض أعمالهم أمام جمهور عالمي ولجان تحكيم متخصصة، فضلا عن تعزيز الوعي العام بأهمية التصوير الصحفي ودوره في نقل الحقائق وتوثيق التحولات الاجتماعية والإنسانية والسياسية في مختلف أنحاء العالم.
كما تسعى المسابقة إلى تشجيع المصورين الشباب الموهوبين على تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية المعاصرة من خلال لغة الصورة، وإبراز القصص التي قد لا تحظى باهتمام كافٍ في وسائل الإعلام التقليدية، بما يرسخ مكانة الصورة الصحفية كأداة مؤثرة في نقل الواقع وإثارة النقاش حول القضايا التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات.