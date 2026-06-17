https://sarabic.ae/20260617/أعمال-من-13-دولة-تتأهل-إلى-نهائيات-مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-صور-1114424955.html

أعمال من 13 دولة تتأهل إلى نهائيات مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي.. صور

أعمال من 13 دولة تتأهل إلى نهائيات مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الثانية عشرة من مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي عن قائمتها المختصرة لعام 2026. وتضم القائمة أعمالاً لمصورين صحفيين شباب... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T08:31+0000

2026-06-17T08:31+0000

2026-06-17T08:31+0000

روسيا

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لا تشمل القائمة المختصرة، التي اختارتها لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، الفائزين بالجوائز، وسيتم الإعلان عنهم مع الفائز بالجائزة الكبرى هذا الخريف.في عام 2026، ضمت القائمة المختصرة للمسابقة صورًا فردية وسلاسل صور التقطها مصورون صحفيون شباب من 13 دولة. وبلغ إجمالي عدد الأعمال التي قيّمتها لجنة التحكيم الدولية في عام 2026 حوالي 2500 عمل من 36 دولة.ستعلن اللجنة المنظمة للمسابقة أسماء المرشحين النهائيين، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى، في حفل إعلان الفائزين خلال فصل الخريف، وكذلك على الموقع الإلكتروني لمسابقة ستينين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شهد شارع "أربات" الشهير في قلب العاصمة الروسية، موسكو، افتتاح "معرض استرجاعي" يضم مجموعة مختارة من الأعمال الفائزة في المسابقة الدولية للتصوير الصحفي باسم أندريه ستينين، إحدى أبرز المسابقات العالمية المخصصة لدعم المصورين الصحفيين الشباب وتسليط الضوء على قضايا الصحافة البصرية المعاصرة.وعرض في المعرض مجموعة مختارة من أبرز الصور التي حصدت جوائز المسابقة على مدار سنواتها الماضية، حيث نجحت هذه المبادرة الدولية، منذ إطلاقها، في استقطاب أكثر من 50 ألف عمل فوتوغرافي قدمها مصورون من 90 دولة حول العالم، ما جعلها منصة عالمية مرموقة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز الرؤى الإبداعية الجديدة في مجال التصوير الصحفي.تأسست المسابقة الدولية للتصوير الصحفي باسم أندريه ستينين، بمبادرة من المجموعة الإعلامية الروسية "روسيا سيغودنيا"، وتنظم تحت رعاية لجنة روسييا الاتحادية لليونسكو .وتهدف المسابقة إلى دعم جيل جديد من المصورين الصحفيين الشباب، وتوفير منصة دولية تتيح لهم عرض أعمالهم أمام جمهور عالمي ولجان تحكيم متخصصة، فضلا عن تعزيز الوعي العام بأهمية التصوير الصحفي ودوره في نقل الحقائق وتوثيق التحولات الاجتماعية والإنسانية والسياسية في مختلف أنحاء العالم.كما تسعى المسابقة إلى تشجيع المصورين الشباب الموهوبين على تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية المعاصرة من خلال لغة الصورة، وإبراز القصص التي قد لا تحظى باهتمام كافٍ في وسائل الإعلام التقليدية، بما يرسخ مكانة الصورة الصحفية كأداة مؤثرة في نقل الواقع وإثارة النقاش حول القضايا التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات.مسابقة أندريه ستينين الدولية الحادية عشرة للتصوير الصحفيمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير تدرج فئة مشاركين جديدة بعنوان "طاقة الحياة"

https://sarabic.ae/20260602/افتتاح-معرض-لأعمال-الفائزين-في-مسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للتصوير-الصحفي-في-موسكو-صور-1113969703.html

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