https://sarabic.ae/20260617/احتياطي-النفط-الاستراتيجي-الأمريكي-يهبط-لأدنى-مستوى-منذ-1983-1114442406.html
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1983
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1983
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 12 حزيران/يونيو الجاري لأدنى مستوى منذ تموز/يوليو 1983 مسجلا... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T15:38+0000
2026-06-17T15:38+0000
2026-06-17T15:38+0000
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أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أن "الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 12 حزيران/ يونيو الجاري بمقدار 8.951 مليون برميل، ليصل إلى 340.251 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو 1983 ".وكان حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان غولسبي، من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط سيتسبب في ما وصفه بـ"صدمة ركود تضخمي" طالت الاقتصادات الآسيوية، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت لفترة أطول من التوقعات.وحصلت تسع شركات، على نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضتها للإقراض الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام غربية.وتعتمد وزارة الطاقة الأمريكية آلية إقراض النفط للشركات على أن تُعاد الكميات المقترضة لاحقا بالنفط الخام مع علاوات تصل إلى 24%، مؤكدة أن هذه السياسة تساعد على استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي أعباء إضافية.
https://sarabic.ae/20260606/رئيس-روسنفط-روسيا-ركيزة-أساسية-لضمان-أمن-الطاقة-العالمي-1114112941.html
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العالم, قطاع الطاقة, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط
العالم, قطاع الطاقة, الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1983
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 12 حزيران/يونيو الجاري لأدنى مستوى منذ تموز/يوليو 1983 مسجلا 340.3 مليون برميل .
أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أن "الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 12 حزيران/ يونيو الجاري بمقدار 8.951 مليون برميل، ليصل إلى 340.251 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ تموز/يوليو 1983 ".
وكان حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في شيكاغو، أوستان غولسبي، من أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط سيتسبب في ما وصفه بـ"صدمة ركود تضخمي" طالت الاقتصادات الآسيوية، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت لفترة أطول من التوقعات.
وكانت أعلنت الحكومة الأمريكية، أنها ستقرض شركات طاقة نحو 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في إطار تحرك دولي يهدف إلى تهدئة أسواق النفط التي شهدت ارتفاعات حادة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وحصلت تسع شركات، على نحو 58% من إجمالي 92.5 مليون برميل كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد عرضتها للإقراض الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعتمد وزارة الطاقة الأمريكية آلية إقراض النفط للشركات
على أن تُعاد الكميات المقترضة لاحقا بالنفط الخام مع علاوات تصل إلى 24%، مؤكدة أن هذه السياسة تساعد على استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين أي أعباء إضافية.