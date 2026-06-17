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بين بيروت والقاهرة
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الحدث من سبوتنيك
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الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية
الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية
سبوتنيك عربي
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقيود المفروضة على الحركة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:47+0000
2026-06-17T07:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
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وقال ممثل الصندوق في فلسطين، نيستور أوموهانجي، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال صعبة، رغم تحسنها بشكل طفيف مقارنة بالمراحل الأكثر قسوة خلال الحرب، مشيراً إلى أن التحديات في الضفة الغربية تتزايد نتيجة صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز وتصاعد عنف المستوطنين.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاح-غزة-للسلطة-الفلسطينية-فقط-1114400860.html
https://sarabic.ae/20260611/الأكبر-منذ-سنوات-مشروع-إسرائيلي-لتمويل-61-مستوطنة-جديدة-في-الضفة-الغربية-1114248729.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية

الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية

07:47 GMT 17.06.2026
© AP Photo / John Minchilloالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
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حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقيود المفروضة على الحركة وتصاعد أعمال العنف ونقص التمويل، مؤكداً أن هذه العوامل تلقي بآثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية للنساء.
وقال ممثل الصندوق في فلسطين، نيستور أوموهانجي، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال صعبة، رغم تحسنها بشكل طفيف مقارنة بالمراحل الأكثر قسوة خلال الحرب، مشيراً إلى أن التحديات في الضفة الغربية تتزايد نتيجة صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز وتصاعد عنف المستوطنين.
عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
أبو مرزوق: "حماس" مستعدة لتسليم سلاح غزة للسلطة الفلسطينية فقط
04:11 GMT
وأوضح أوموهانجي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يواصل دعم خدمات الصحة الإنجابية وبرامج حماية النساء، إلا أنه يواجه فجوة تمويلية كبيرة قد تهدد استمرارية تقديم هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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