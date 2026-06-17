https://sarabic.ae/20260617/الأمم-المتحدة-تدهور-متواصل-في-أوضاع-النساء-والفتيات-بالأراضي-الفلسطينية-1114422395.html
الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية
الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية
سبوتنيك عربي
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقيود المفروضة على الحركة... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:47+0000
2026-06-17T07:47+0000
2026-06-17T07:47+0000
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وقال ممثل الصندوق في فلسطين، نيستور أوموهانجي، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال صعبة، رغم تحسنها بشكل طفيف مقارنة بالمراحل الأكثر قسوة خلال الحرب، مشيراً إلى أن التحديات في الضفة الغربية تتزايد نتيجة صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز وتصاعد عنف المستوطنين.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاح-غزة-للسلطة-الفلسطينية-فقط-1114400860.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية
الأمم المتحدة: تدهور متواصل في أوضاع النساء والفتيات بالأراضي الفلسطينية
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والقيود المفروضة على الحركة وتصاعد أعمال العنف ونقص التمويل، مؤكداً أن هذه العوامل تلقي بآثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية للنساء.
وقال ممثل الصندوق في فلسطين، نيستور أوموهانجي، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال صعبة، رغم تحسنها بشكل طفيف مقارنة بالمراحل الأكثر قسوة خلال الحرب، مشيراً إلى أن التحديات في الضفة الغربية تتزايد نتيجة صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب الحواجز وتصاعد عنف المستوطنين
.
وأوضح أوموهانجي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يواصل دعم خدمات الصحة الإنجابية وبرامج حماية النساء، إلا أنه يواجه فجوة تمويلية كبيرة قد تهدد استمرارية تقديم هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وكانت أمريكا،
أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة
، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.