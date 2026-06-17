https://sarabic.ae/20260617/روته-الناتو-يلعب-دورا-في-ضمان-حرية-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1114428188.html

روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بأن الناتو يمكن أن يلعب دورًا في "ضمان حرية الملاحة" في مضيق هرمز. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T11:05+0000

2026-06-17T11:05+0000

2026-06-17T11:05+0000

إيران

العالم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg

وقال روتّه في مؤتمر صحفي: "مسألة ما إذا كان حلف "الناتو" سيلعب دورًا هي مسألة نعم أو لا. إذا كان ذلك مفيداً، فبالتأكيد سنلعب دورًا. ولكن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بدوننا، فلا بأس بذلك أيضاً".في ليلة 15 يونيو/ حزيران، أكدت إيران والولايات المتحدة الانتهاء من العمل على مذكرة تفاهم، من المقرر توقيعها في سويسرا في 19 يونيو، وكما أشار الجانب الإيراني، فإنها تنص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان .ذكرت وكالة أنباء "فارس الإيرانية"، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أن إيران لن تفرض رسومًا على تقديم الخدمات للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكنها تعتزم القيام بذلك بعد تلك الفترة.نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها"تسنيم" عن مصدر إيراني: النص المنسوب لـ"بلومبرغ" بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق

https://sarabic.ae/20260617/الرئيس-الإيراني-التفاهمات-الحالية-خطوة-مهمة-نحو-وقف-الحرب-والاتفاق-النهائي-لم-يتبلور-بعد-1114420664.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الناتو