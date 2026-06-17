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روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بأن الناتو يمكن أن يلعب دورًا في "ضمان حرية الملاحة" في مضيق هرمز. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال روتّه في مؤتمر صحفي: "مسألة ما إذا كان حلف "الناتو" سيلعب دورًا هي مسألة نعم أو لا. إذا كان ذلك مفيداً، فبالتأكيد سنلعب دورًا. ولكن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بدوننا، فلا بأس بذلك أيضاً".في ليلة 15 يونيو/ حزيران، أكدت إيران والولايات المتحدة الانتهاء من العمل على مذكرة تفاهم، من المقرر توقيعها في سويسرا في 19 يونيو، وكما أشار الجانب الإيراني، فإنها تنص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان .ذكرت وكالة أنباء "فارس الإيرانية"، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أن إيران لن تفرض رسومًا على تقديم الخدمات للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكنها تعتزم القيام بذلك بعد تلك الفترة.نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها"تسنيم" عن مصدر إيراني: النص المنسوب لـ"بلومبرغ" بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق
https://sarabic.ae/20260617/الرئيس-الإيراني-التفاهمات-الحالية-خطوة-مهمة-نحو-وقف-الحرب-والاتفاق-النهائي-لم-يتبلور-بعد-1114420664.html
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إيران, العالم, الناتو
إيران, العالم, الناتو

روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

11:05 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Indra Beaufortسفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Indra Beaufort
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أقر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بأن الناتو يمكن أن يلعب دورًا في "ضمان حرية الملاحة" في مضيق هرمز.
وقال روتّه في مؤتمر صحفي: "مسألة ما إذا كان حلف "الناتو" سيلعب دورًا هي مسألة نعم أو لا. إذا كان ذلك مفيداً، فبالتأكيد سنلعب دورًا. ولكن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بدوننا، فلا بأس بذلك أيضاً".
في ليلة 15 يونيو/ حزيران، أكدت إيران والولايات المتحدة الانتهاء من العمل على مذكرة تفاهم، من المقرر توقيعها في سويسرا في 19 يونيو، وكما أشار الجانب الإيراني، فإنها تنص على إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان .
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ذكرت وكالة أنباء "فارس الإيرانية"، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، أن إيران لن تفرض رسومًا على تقديم الخدمات للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكنها تعتزم القيام بذلك بعد تلك الفترة.
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