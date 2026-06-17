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قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
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روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان
روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
صرّحت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، بأن لقاح "أونكورنا" الروسي بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ)... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T11:08+0000
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وقالت خلال إحاطة صحفية: "فيما يخص لقاح "أونكورنا"، إذا تأكد عدم استقرار الميكروساتلايت في الورم، يُمكن البدء بالعلاج في مراحل مبكرة".ويستخدم هذا اللقاح لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين تلقوا خطين أو أكثر من العلاج الجهازي المضاد للأورام. ويدمج مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية إذا كان معدل الطفرات مرتفعًا لدى المريض.وفي شهر أبريل/نيسان، حصلت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية على الموافقة على الاستخدام السريري لـ"أونكورنا".علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةعلماء روس يطورون علاجا مبتكرا للقضاء على البكتيريا المسببة للصديد
https://sarabic.ae/20260604/-روسيا-تعلن-نتائج-واعدة-لأول-لقاح-علاجي-ضد-سرطان-القولون-والمستقيم-1114031607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان

11:08 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellصيدلي يعطي جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي لمريض، ميامي، 9 سبتمبر/ أيلول 2025
صيدلي يعطي جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي لمريض، ميامي، 9 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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صرّحت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، بأن لقاح "أونكورنا" الروسي بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ) لعلاج سرطان القولون والمستقيم يُمكن إعطاؤه في مرحلة مبكرة من العلاج.
وقالت خلال إحاطة صحفية: "فيما يخص لقاح "أونكورنا"، إذا تأكد عدم استقرار الميكروساتلايت في الورم، يُمكن البدء بالعلاج في مراحل مبكرة".

وأوضحت أن هذا الدواء مصمم خصيصًا لكل مريض لتنشيط مناعة نوعية مضادة للأورام، وهو أول لقاح روسي الصنع لسرطان القولون والمستقيم يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ).

روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
روسيا تعلن نتائج واعدة لأول لقاح علاجي ضد سرطان القولون والمستقيم
4 يونيو, 04:56 GMT
ويستخدم هذا اللقاح لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين تلقوا خطين أو أكثر من العلاج الجهازي المضاد للأورام. ويدمج مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية إذا كان معدل الطفرات مرتفعًا لدى المريض.
وفي شهر أبريل/نيسان، حصلت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية على الموافقة على الاستخدام السريري لـ"أونكورنا".
علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشرية
علماء روس يطورون علاجا مبتكرا للقضاء على البكتيريا المسببة للصديد
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