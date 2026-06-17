https://sarabic.ae/20260617/روسيا-توسع-نطاق-استخدام-لقاح-أونكورنا-لعلاج-السرطان-1114428086.html
روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان
روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
صرّحت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، بأن لقاح "أونكورنا" الروسي بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ)... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت خلال إحاطة صحفية: "فيما يخص لقاح "أونكورنا"، إذا تأكد عدم استقرار الميكروساتلايت في الورم، يُمكن البدء بالعلاج في مراحل مبكرة".ويستخدم هذا اللقاح لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين تلقوا خطين أو أكثر من العلاج الجهازي المضاد للأورام. ويدمج مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية إذا كان معدل الطفرات مرتفعًا لدى المريض.وفي شهر أبريل/نيسان، حصلت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية على الموافقة على الاستخدام السريري لـ"أونكورنا".علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةعلماء روس يطورون علاجا مبتكرا للقضاء على البكتيريا المسببة للصديد
https://sarabic.ae/20260604/-روسيا-تعلن-نتائج-واعدة-لأول-لقاح-علاجي-ضد-سرطان-القولون-والمستقيم-1114031607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا توسع نطاق استخدام لقاح "أونكورنا" لعلاج السرطان
صرّحت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، بأن لقاح "أونكورنا" الروسي بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ) لعلاج سرطان القولون والمستقيم يُمكن إعطاؤه في مرحلة مبكرة من العلاج.
وقالت خلال إحاطة صحفية: "فيما يخص لقاح "أونكورنا"، إذا تأكد عدم استقرار الميكروساتلايت في الورم، يُمكن البدء بالعلاج في مراحل مبكرة".
وأوضحت أن هذا الدواء مصمم خصيصًا لكل مريض لتنشيط مناعة نوعية مضادة للأورام، وهو أول لقاح روسي الصنع لسرطان القولون والمستقيم يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أ).
ويستخدم هذا اللقاح لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين تلقوا خطين أو أكثر من العلاج الجهازي المضاد للأورام. ويدمج مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية إذا كان معدل الطفرات مرتفعًا لدى المريض.
وفي شهر أبريل/نيسان، حصلت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية على الموافقة على الاستخدام السريري لـ"أونكورنا".