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شويغو: الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود
شويغو: الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود
سبوتنيك عربي
اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، بتعطيل مبادرة الحبوب في البحر الأسود، مؤكدا أن روسيا وتركيا قد التزمتا... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T09:55+0000
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خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفي معرض حديثه عن مبادرة حبوب البحر الأسود، قال شويغو: "لقد أوفت كل من روسيا وتركيا بالتزاماتهما بالكامل آنذاك. أما الطرف الثالث المشارك في الاتفاقية، فلم يتمكن بعد من الوفاء بالتزاماته".ووفقا له، فإن موسكو وأنقرة بذلتا قصارى جهدهما لضمان تنفيذ اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 بشأن أوكرانيا، لكن الغرب عرقل هذه الاتفاقيات.وأكد أن "روسيا وتركيا بذلتا في ذلك الوقت كل ما في وسعهما، لضمان إعداد اتفاقية إسطنبول وإمكانية تنفيذها".وأشار إلى أن روسيا وتركيا لطالما وجدتا حلولاً مقبولة للطرفين لمجموعة واسعة من المشاكل.وتابع: "لقد عملنا وتعاونا معًا في أصعب الأوقات"، هذا ما أكده فيدان.ووفقًا لوزير الخارجية التركي، "تُعد الجهود المشتركة مع روسيا بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار في القوقاز وآسيا الوسطى"، وفي العلاقات الثنائية، "تُعد العلاقات اللوجستية والتجارية في غاية الأهمية".اتفاقية الحبوب في البحر الأسود (المعروفة أيضًا باسم "صفقة الحبوب") هي اتفاقية بشأن التصدير الآمن للحبوب والأسمدة والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقد أُبرمت الاتفاقية في يوليو/تموز 2022 بمشاركة روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.وأخطرت موسكو، في 17 يوليو/ تموز 2023، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
https://sarabic.ae/20260430/روسيا-ومصر-تبحثان-إنشاء-ممر-لوجستي-بحري-جديد-1112992768.html
https://sarabic.ae/20260423/شويغو-قرار-بروكسل-بشأن-قرض-جديد-لكييف-خطوة-نحو-فقدان-العواصم-الأوروبية-سيادتها-1112798602.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

شويغو: الأمم المتحدة لم تف بالتزاماتها بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود

09:55 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، بتعطيل مبادرة الحبوب في البحر الأسود، مؤكدا أن روسيا وتركيا قد التزمتا التزاماً كاملاً بتعهداتهما.
خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفي معرض حديثه عن مبادرة حبوب البحر الأسود، قال شويغو: "لقد أوفت كل من روسيا وتركيا بالتزاماتهما بالكامل آنذاك. أما الطرف الثالث المشارك في الاتفاقية، فلم يتمكن بعد من الوفاء بالتزاماته".

وأوضح شويغو: "أنا أشير إلى الأمم المتحدة، السيد (الأمين العام أنطونيو) غوتيريش".

ووفقا له، فإن موسكو وأنقرة بذلتا قصارى جهدهما لضمان تنفيذ اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 بشأن أوكرانيا، لكن الغرب عرقل هذه الاتفاقيات.

وأشار شويغو إلى أن "اتفاق إسطنبول تم إعداده من خلال جهود مشتركة. ولولا التدخل الغربي، لكانت لدينا كل الفرص لإنجاز هذا العمل".

وأكد أن "روسيا وتركيا بذلتا في ذلك الوقت كل ما في وسعهما، لضمان إعداد اتفاقية إسطنبول وإمكانية تنفيذها".
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وأشار إلى أن روسيا وتركيا لطالما وجدتا حلولاً مقبولة للطرفين لمجموعة واسعة من المشاكل.
وتابع: "لقد عملنا وتعاونا معًا في أصعب الأوقات"، هذا ما أكده فيدان.

وشكر فيدان روسيا على دورها في تحقيق الاستقرار في سوريا، وأكد أن "تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

ووفقًا لوزير الخارجية التركي، "تُعد الجهود المشتركة مع روسيا بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار في القوقاز وآسيا الوسطى"، وفي العلاقات الثنائية، "تُعد العلاقات اللوجستية والتجارية في غاية الأهمية".
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اتفاقية الحبوب في البحر الأسود (المعروفة أيضًا باسم "صفقة الحبوب") هي اتفاقية بشأن التصدير الآمن للحبوب والأسمدة والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقد أُبرمت الاتفاقية في يوليو/تموز 2022 بمشاركة روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

انتهت صلاحية اتفاقية الحبوب في 18 يوليو/تموز 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن بنود هذه الاتفاقية لم تُنفذ بالنسبة لروسيا، حيث لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.

وأخطرت موسكو، في 17 يوليو/ تموز 2023، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
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