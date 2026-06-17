https://sarabic.ae/20260617/علماء-روس-يحددون-طفرات-جينية-تزيد-خطر-الإصابة-بمرض-شائع-لدى-النساء-1114441061.html

علماء روس يحددون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بمرض شائع لدى النساء

علماء روس يحددون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بمرض شائع لدى النساء

سبوتنيك عربي

حدد علماء روس متغيرات جينية قد تساعد في التنبؤ بخطر إصابة المرأة بتضخم بطانة الرحم، وهو مرض شائع يصيب بطانة الرحم وقد يتطور أحيانًا إلى مرض خطير. يمكن لهذا... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T14:47+0000

2026-06-17T14:47+0000

2026-06-17T14:47+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

جينات

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أُجري البحث من قبل متخصصين من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث بالتعاون مع زملائهم من جامعة كورسك الطبية الحكومية. ووفقًا للدراسة، يرتبط نوعان من جين "إف.إس.أش.بي" (FSHB)، المسؤول عن تنظيم مستويات الهرمونات الجنسية، بزيادة خطر الإصابة بالمرض. يؤثر تضخم بطانة الرحم على بطانة الرحم، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس، على الرغم من أنه قد يحدث أيضًا خلال سنوات الإنجاب. في بعض الحالات، قد يتطور المرض إلى ورم خبيث، ما يجعل الكشف المبكر في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية. شملت الدراسة 1493 امرأة من منطقة الأرض السوداء الوسطى في روسيا، 590 منهن مصابات بتضخم بطانة الرحم المؤكد. ويقول الباحثون إن هذه النتائج قد تساعد في الحفاظ على الصحة الإنجابية، والحد من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، لا سيما للنساء فوق سن 45 عامًا. في الختام، تُقدم هذه الدراسة خطوة واعدة نحو الفحص النسائي المُخصص. فمن خلال تحديد المخاطر مبكرًا، قد يتمكن الأطباء من التدخل قبل تفاقم المرض وظهور عواقب وخيمة.علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةباحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما

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علوم, روسيا, جامعات روسية, جينات