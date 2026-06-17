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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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الحدث من سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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الحدث من سبوتنيك
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مساحة حرة
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12:03 GMT
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موزاييك
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المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
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حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20260617/علماء-روس-يحددون-طفرات-جينية-تزيد-خطر-الإصابة-بمرض-شائع-لدى-النساء-1114441061.html
علماء روس يحددون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بمرض شائع لدى النساء
علماء روس يحددون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بمرض شائع لدى النساء
سبوتنيك عربي
حدد علماء روس متغيرات جينية قد تساعد في التنبؤ بخطر إصابة المرأة بتضخم بطانة الرحم، وهو مرض شائع يصيب بطانة الرحم وقد يتطور أحيانًا إلى مرض خطير. يمكن لهذا... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T14:47+0000
2026-06-17T14:47+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
جينات
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أُجري البحث من قبل متخصصين من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث بالتعاون مع زملائهم من جامعة كورسك الطبية الحكومية. ووفقًا للدراسة، يرتبط نوعان من جين "إف.إس.أش.بي" (FSHB)، المسؤول عن تنظيم مستويات الهرمونات الجنسية، بزيادة خطر الإصابة بالمرض. يؤثر تضخم بطانة الرحم على بطانة الرحم، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس، على الرغم من أنه قد يحدث أيضًا خلال سنوات الإنجاب. في بعض الحالات، قد يتطور المرض إلى ورم خبيث، ما يجعل الكشف المبكر في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية. شملت الدراسة 1493 امرأة من منطقة الأرض السوداء الوسطى في روسيا، 590 منهن مصابات بتضخم بطانة الرحم المؤكد. ويقول الباحثون إن هذه النتائج قد تساعد في الحفاظ على الصحة الإنجابية، والحد من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، لا سيما للنساء فوق سن 45 عامًا. في الختام، تُقدم هذه الدراسة خطوة واعدة نحو الفحص النسائي المُخصص. فمن خلال تحديد المخاطر مبكرًا، قد يتمكن الأطباء من التدخل قبل تفاقم المرض وظهور عواقب وخيمة.علماء روس يتوصلون لطريقة إنشاء نظائر اصطناعية للبروتينات البشريةباحثون روس يطورون أداة تساعد في تقييم مدى تركيز الشخص على مهمة ما
https://sarabic.ae/20260616/علماء-روس-يطورون-علاجا-واعدا-قد-يقضي-على-فيروس-التهاب-الكبد-نهائيا-1114384834.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية, جينات
علوم, روسيا, جامعات روسية, جينات

علماء روس يحددون طفرات جينية تزيد خطر الإصابة بمرض شائع لدى النساء

14:47 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Евгений Шимановичعلماء روس يطورون نظاما فريدا لإعادة "ضبط" الجهاز العصبي
علماء روس يطورون نظاما فريدا لإعادة ضبط الجهاز العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Евгений Шиманович
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حدد علماء روس متغيرات جينية قد تساعد في التنبؤ بخطر إصابة المرأة بتضخم بطانة الرحم، وهو مرض شائع يصيب بطانة الرحم وقد يتطور أحيانًا إلى مرض خطير. يمكن لهذا الاكتشاف أن يدعم التشخيص المبكر والمتابعة الدقيقة للنساء اللواتي لا تظهر عليهن أعراض واضحة.
أُجري البحث من قبل متخصصين من جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث بالتعاون مع زملائهم من جامعة كورسك الطبية الحكومية. ووفقًا للدراسة، يرتبط نوعان من جين "إف.إس.أش.بي" (FSHB)، المسؤول عن تنظيم مستويات الهرمونات الجنسية، بزيادة خطر الإصابة بالمرض.
يؤثر تضخم بطانة الرحم على بطانة الرحم، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس، على الرغم من أنه قد يحدث أيضًا خلال سنوات الإنجاب. في بعض الحالات، قد يتطور المرض إلى ورم خبيث، ما يجعل الكشف المبكر في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية.

يقول الخبراء إن إحدى المشكلات الرئيسية تكمن في قدرة المرض على التطور بصمت، دون ظهور أعراض تحذيرية واضحة. وجد الباحثون أن المتغيرين "أر.إس 11031002" و" أر.إس 11031005" في جين "إف.إس.أش.بي" يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة. وهذا يعني أنه في المستقبل، قد يساعد الاختبار الجيني الأطباء على تحديد النساء اللواتي يحتجن إلى مراقبة مبكرة ورعاية وقائية.

فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
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علماء روس يطورون علاجا واعدا قد يقضي على فيروس التهاب الكبد نهائيا
أمس, 08:58 GMT
شملت الدراسة 1493 امرأة من منطقة الأرض السوداء الوسطى في روسيا، 590 منهن مصابات بتضخم بطانة الرحم المؤكد. ويقول الباحثون إن هذه النتائج قد تساعد في الحفاظ على الصحة الإنجابية، والحد من المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، لا سيما للنساء فوق سن 45 عامًا.
في الختام، تُقدم هذه الدراسة خطوة واعدة نحو الفحص النسائي المُخصص. فمن خلال تحديد المخاطر مبكرًا، قد يتمكن الأطباء من التدخل قبل تفاقم المرض وظهور عواقب وخيمة.
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