https://sarabic.ae/20260617/فانس-نشر-نص-مذكرة-التفاهم-بين-واشنطن-وطهران-بحلول-الجمعة-ونسعى-لإعلانه-اليوم--1114437099.html
فانس: نشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بحلول الجمعة ونسعى لإعلانه اليوم
فانس: نشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بحلول الجمعة ونسعى لإعلانه اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، أن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيُنشر في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:16+0000
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2026-06-17T13:16+0000
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وقال فانس، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردًا على سؤال بشأن موعد نشر الوثيقة: "سيُنشر النص، على أقصى تقدير، يوم الجمعة".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان
فانس: نشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بحلول الجمعة ونسعى لإعلانه اليوم
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، أن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيُنشر في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.
وقال فانس
، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردًا على سؤال بشأن موعد نشر الوثيقة: "سيُنشر النص، على أقصى تقدير، يوم الجمعة".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا للإسراع في إعلان المذكرة، موضحًا: "نحاول جاهدين الضغط من أجل نشرها اليوم".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.