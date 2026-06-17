https://sarabic.ae/20260617/فانس-نشر-نص-مذكرة-التفاهم-بين-واشنطن-وطهران-بحلول-الجمعة-ونسعى-لإعلانه-اليوم--1114437099.html

فانس: نشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بحلول الجمعة ونسعى لإعلانه اليوم

فانس: نشر نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بحلول الجمعة ونسعى لإعلانه اليوم

سبوتنيك عربي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، أن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سيُنشر في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T13:16+0000

2026-06-17T13:16+0000

2026-06-17T13:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg

وقال فانس، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردًا على سؤال بشأن موعد نشر الوثيقة: "سيُنشر النص، على أقصى تقدير، يوم الجمعة".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260616/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يرفض-قرارا-يقيد-صلاحيات-ترامب-العسكرية-ضد-إيران-1114417482.html

https://sarabic.ae/20260616/باحث-عماني-دور-مسقط-في-الوساطة-مع-إيران-كان-مؤثرا-وليس-هامشيا-1114417082.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان