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مصر وباكستان تتبادلان الرؤى بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية
مصر وباكستان تتبادلان الرؤى بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لبيان الخارجية الباكستانية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما ناقشا مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها في بورغنشتوك بسويسرا، يوم الجمعة. وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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أخبار مصر الآن, باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, باكستان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر وباكستان تتبادلان الرؤى بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ووفقًا لبيان الخارجية الباكستانية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران
، كما ناقشا مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها في بورغنشتوك بسويسرا، يوم الجمعة.
كما بحث الجانبان التحضيرات الخاصة بالاجتماع المرتقب، لوزراء خارجية مجموعة الدول الأربع الإقليمية (R-4)، المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور والحفاظ على قنوات التواصل الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.