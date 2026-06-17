https://sarabic.ae/20260617/مصر-وباكستان-تتبادلان-الرؤى-بشأن-التفاهمات-الأمريكية-الإيرانية---1114423999.html

مصر وباكستان تتبادلان الرؤى بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية

مصر وباكستان تتبادلان الرؤى بشأن التفاهمات الأمريكية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية المصري... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

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ووفقًا لبيان الخارجية الباكستانية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما ناقشا مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها في بورغنشتوك بسويسرا، يوم الجمعة. وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/ فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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