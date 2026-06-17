https://sarabic.ae/20260617/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-تعافيا-تدريجيا-لسوق-النفط-وتسجيل-فائض-كبير-في-2027-1114426775.html

‏وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027

‏وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الطاقة الدولية خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو في الاستهلاك العالمي للطاقة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T10:02+0000

2026-06-17T10:02+0000

2026-06-17T10:02+0000

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وتوقعت الوكالة، أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.12 مليون برميل يومياً ليصل إلى نحو 103.292 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلاً.وفي جانب الإمدادات، أشارت الوكالة، إلى أن الإنتاج العالمي من النفط مرشح للتراجع خلال العام المقبل بنحو 3.87 ملايين برميل يومياً، ليبلغ متوسط 102.37 مليون برميل يومياً.كما أوضحت، أن الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية ضمن تحالف "أوبك" خفضت إنتاجها النفطي خلال شهر مايو/أيار بنحو 50 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 9.07 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يقل عن المستهدف المعلن.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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