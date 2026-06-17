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قوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الحدث من سبوتنيك
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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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https://sarabic.ae/20260617/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-تعافيا-تدريجيا-لسوق-النفط-وتسجيل-فائض-كبير-في-2027-1114426775.html
‏وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027
‏وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الطاقة الدولية خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو في الاستهلاك العالمي للطاقة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T10:02+0000
2026-06-17T10:02+0000
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وتوقعت الوكالة، أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.12 مليون برميل يومياً ليصل إلى نحو 103.292 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلاً.وفي جانب الإمدادات، أشارت الوكالة، إلى أن الإنتاج العالمي من النفط مرشح للتراجع خلال العام المقبل بنحو 3.87 ملايين برميل يومياً، ليبلغ متوسط 102.37 مليون برميل يومياً.كما أوضحت، أن الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية ضمن تحالف "أوبك" خفضت إنتاجها النفطي خلال شهر مايو/أيار بنحو 50 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 9.07 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يقل عن المستهدف المعلن.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260616/إعلام-أمريكا-ستسمح-لإيران-ببدء-بيع-النفط-والوقود-1114411052.html
https://sarabic.ae/20260615/وزيرة-التخطيط-اليمنية-لـسبوتنيك-توقف-الصادرات-النفطية-له-أثر-بالغ-على-الوضع-الاقتصادي-والمالي-1114363670.html
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

‏وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027

10:02 GMT 17.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABILاقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الطاقة الدولية خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ وتيرة النمو في الاستهلاك العالمي للطاقة.
وتوقعت الوكالة، أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.12 مليون برميل يومياً ليصل إلى نحو 103.292 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلاً.
وفي جانب الإمدادات، أشارت الوكالة، إلى أن الإنتاج العالمي من النفط مرشح للتراجع خلال العام المقبل بنحو 3.87 ملايين برميل يومياً، ليبلغ متوسط 102.37 مليون برميل يومياً.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
إعلام: أمريكا ستسمح لإيران ببدء بيع النفط والوقود
أمس, 19:17 GMT
كما أوضحت، أن الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية ضمن تحالف "أوبك" خفضت إنتاجها النفطي خلال شهر مايو/أيار بنحو 50 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 9.07 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يقل عن المستهدف المعلن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
مضخات نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
وزيرة التخطيط اليمنية لـ"سبوتنيك": توقف الصادرات النفطية له أثر بالغ على الوضع الاقتصادي والمالي
15 يونيو, 13:51 GMT
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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