https://sarabic.ae/20260618/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني-ردا-على-هجمات-كييف--وزارة-الدفاع--1114460016.html
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني ردا على هجمات كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني ردا على هجمات كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت خلال الليلة الماضية، ضربة جماعية على منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T06:13+0000
2026-06-18T06:13+0000
2026-06-18T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة بعيدة المدى، ضد منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه تم استهداف "مستودع للوقود ومواد التشحيم في بوريسبيل في مقاطعة كييف، ومصفاة "زاتورينو" النفطية في مقاطعة بولتافا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260618/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-555-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114459705.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة يستخدمها الجيش الأوكراني ردا على هجمات كييف- وزارة الدفاع
06:13 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 06:19 GMT 18.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية شنت خلال الليلة الماضية، ضربة جماعية على منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية باستخدام أسلحة أرضية وجوية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة بعيدة المدى، ضد منشآت الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه تم استهداف "مستودع للوقود ومواد التشحيم في بوريسبيل في مقاطعة كييف، ومصفاة "زاتورينو" النفطية في مقاطعة بولتافا".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.