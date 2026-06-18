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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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باحث في الشأن الاقتصادي: روسيا تعزز شراكتها مع "آسيان" بحثا عن الاستقرار والنمو
باحث في الشأن الاقتصادي: روسيا تعزز شراكتها مع "آسيان" بحثا عن الاستقرار والنمو
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور عمرو صالح، أن روسيا تتجه إلى تعزيز شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إطار سعيها إلى تنويع شراكاتها... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح صالح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تريد التوجه نحو منطقة أكثر أمنا واستقرارا ونموا، في ظل التوقعات بتضاعف حجم استهلاك النفط في دول آسيان خلال السنوات المقبلة، بما يضمن لها نوعا من الاستقرار الاقتصادي والتعاون الدولي مع شريك هادئ ومستقر في منطقة مستقرة من الناحيتين الجغرافية والسياسية".واعتبر أن "هذه العلاقة تشكل نموذجا للتعاون الفني والتقني والعلمي، بما يحقق المصالح المشتركة من خلال تبادل المنافع وبناء شراكة مستدامة مع دول تعد من بين الأسرع نموا على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة هي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس، وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية، ومن المقرر أن يتبادل القادة المشاركون في قازان، الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجيةبوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
https://sarabic.ae/20260618/بوتين-يشيد-بالمستوى-العالي-لتنظيم-قمة-روسيا-آسيان-في-قازان-1114487563.html
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باحث في الشأن الاقتصادي: روسيا تعزز شراكتها مع "آسيان" بحثا عن الاستقرار والنمو

19:52 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وقادة دول "آسيان" يشاركون في قمة "روسيا-آسيان" المنعقدة في مدينة قازان
بوتين وقادة دول آسيان يشاركون في قمة روسيا-آسيان المنعقدة في مدينة قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور عمرو صالح، أن روسيا تتجه إلى تعزيز شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إطار سعيها إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية والبحث عن أسواق أكثر استقرارا ونموا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى إرث تاريخي من التعاون وتمثل فرصة لتعزيز المصالح الاقتصادية والتقنية المشتركة بين الجانبين.
وأوضح صالح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تريد التوجه نحو منطقة أكثر أمنا واستقرارا ونموا، في ظل التوقعات بتضاعف حجم استهلاك النفط في دول آسيان خلال السنوات المقبلة، بما يضمن لها نوعا من الاستقرار الاقتصادي والتعاون الدولي مع شريك هادئ ومستقر في منطقة مستقرة من الناحيتين الجغرافية والسياسية".

وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي إلى أن "العلاقة بين روسيا ودول آسيان تمثل امتدادا للعلاقات التاريخية المتأصلة التي كانت قائمة مع الاتحاد السوفياتي".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
بوتين يشيد بالمستوى العالي لتنظيم قمة "روسيا-آسيان" في قازان
18:27 GMT
واعتبر أن "هذه العلاقة تشكل نموذجا للتعاون الفني والتقني والعلمي، بما يحقق المصالح المشتركة من خلال تبادل المنافع وبناء شراكة مستدامة مع دول تعد من بين الأسرع نموا على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي".

وأكد صالح أن "روسيا بناء على علاقاتها الخارجية تعد شريكا تنمويا له ثقله وتاريخه، فيما تمثل دول آسيان بيئة مناسبة للتعاون، في ظل ما تتسم به دول جنوب شرق آسيا من نهج محايد وسلمي يركز على التنمية الاقتصادية والبشرية وتعزيز التعاون السياسي".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة هي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس، وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية، ومن المقرر أن يتبادل القادة المشاركون في قازان، الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".
الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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