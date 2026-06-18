https://sarabic.ae/20260618/باحث-في-الشأن-الاقتصادي-روسيا-تعزز-شراكتها-مع-آسيان-بحثا-عن-الاستقرار-والنمو-1114491693.html

باحث في الشأن الاقتصادي: روسيا تعزز شراكتها مع "آسيان" بحثا عن الاستقرار والنمو

باحث في الشأن الاقتصادي: روسيا تعزز شراكتها مع "آسيان" بحثا عن الاستقرار والنمو

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور عمرو صالح، أن روسيا تتجه إلى تعزيز شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إطار سعيها إلى تنويع شراكاتها... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T19:52+0000

2026-06-18T19:52+0000

2026-06-18T19:52+0000

حصري

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/12/1114462249_0:17:3582:2032_1920x0_80_0_0_82290f8a77863f758efe2feeff3d6fa2.jpg

وأوضح صالح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا تريد التوجه نحو منطقة أكثر أمنا واستقرارا ونموا، في ظل التوقعات بتضاعف حجم استهلاك النفط في دول آسيان خلال السنوات المقبلة، بما يضمن لها نوعا من الاستقرار الاقتصادي والتعاون الدولي مع شريك هادئ ومستقر في منطقة مستقرة من الناحيتين الجغرافية والسياسية".واعتبر أن "هذه العلاقة تشكل نموذجا للتعاون الفني والتقني والعلمي، بما يحقق المصالح المشتركة من خلال تبادل المنافع وبناء شراكة مستدامة مع دول تعد من بين الأسرع نموا على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا - آسيان"، التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 11 دولة هي بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس، وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية، ومن المقرر أن يتبادل القادة المشاركون في قازان، الآراء حول القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيدين الدولي والإقليمي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا و"آسيان".الكرملين: روسيا ورابطة "آسيان" تعتمدان خطة عمل شاملة لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجيةبوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان

https://sarabic.ae/20260618/بوتين-يشيد-بالمستوى-العالي-لتنظيم-قمة-روسيا-آسيان-في-قازان-1114487563.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن