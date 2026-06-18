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لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260618/بعد-انخفاض-أسعار-الذهب-في-مصر-هل-حان-وقت-الشراء-للمواطنين-1114473331.html
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر... هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر... هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الذهب نتيجة تغيرات في حركة الدولار، يترقب المصريون انعكاس هذه التطورات على السوق المحلية، التي اتسمت... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T12:50+0000
2026-06-18T12:50+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أسعار الذهب اليوم
سعر الدولار اليوم
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بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
سبوتنيك عربي
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
فقد شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب، تأثرت بعوامل داخلية عدة، أبرزها سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب، إلى جانب ما يُعرف بفجوة التسعير التي لعبت دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.هذه المعطيات تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم، أو المقبلين على الزواج الذين يتابعون أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي.وأكد عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عمرو مغربي، أن "الانخفاض الأخير يعكس تراجع سعر الأونصة عالميا، نتيجة للأحداث الجيوسياسية الراهنة، التي دفعت الدول الكبرى إلى التركيز على شراء النفط".وقالت مدرس الاقتصاد في الجامعة الكندية، د. هبة محمد خيري، إن "منظومة الذهب في مصر لا ترتبط فقط بالأسعار العالمية"، موضحةً في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدولار يمثّل العامل الأكثر تأثيرا على أسعار الذهب، إلى جانب العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة".وأشارت إلى أن "مصر مثل باقي دول الشرق الأوسط، تواجه تحديات مرتبطة بالطلب المرتفع على الدولار، مقابل محدودية المعروض".
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نوران عطالله
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نوران عطالله
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مساحة حرة, مصر, أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم, аудио
مساحة حرة, مصر, أسعار الذهب اليوم, سعر الدولار اليوم, аудио

بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر... هل حان وقت الشراء للمواطنين؟

12:50 GMT 18.06.2026
راديو
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الذهب نتيجة تغيرات في حركة الدولار، يترقب المصريون انعكاس هذه التطورات على السوق المحلية، التي اتسمت خلال الفترة الماضية بحركة مختلفة عن الاتجاه العالمي.
فقد شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب، تأثرت بعوامل داخلية عدة، أبرزها سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب، إلى جانب ما يُعرف بفجوة التسعير التي لعبت دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك.
هذه المعطيات تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم، أو المقبلين على الزواج الذين يتابعون أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي.
وأكد عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عمرو مغربي، أن "الانخفاض الأخير يعكس تراجع سعر الأونصة عالميا، نتيجة للأحداث الجيوسياسية الراهنة، التي دفعت الدول الكبرى إلى التركيز على شراء النفط".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "السوق المحلي شهد حالة من النشاط، حيث استغل المواطنون انخفاض الأسعار للشراء، سواء بهدف الادخار أو لتعديل متوسط أسعار مشترياتهم السابقة"، مبينا أن "هناك 3 عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليا: سعر الأونصة في البورصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب".
وقالت مدرس الاقتصاد في الجامعة الكندية، د. هبة محمد خيري، إن "منظومة الذهب في مصر لا ترتبط فقط بالأسعار العالمية"، موضحةً في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدولار يمثّل العامل الأكثر تأثيرا على أسعار الذهب، إلى جانب العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة".
وأضافت أن "استقرار سعر الدولار ينعكس مباشرة على استقرار أسعار الذهب، بينما أي اضطراب في العملة يؤدي إلى تقلبات حادة في السوق".
وأشارت إلى أن "مصر مثل باقي دول الشرق الأوسط، تواجه تحديات مرتبطة بالطلب المرتفع على الدولار، مقابل محدودية المعروض".
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