https://sarabic.ae/20260618/رئاسة-المجالس-الثلاثة-الليبية-تتفق-على-خارطة-طريق-لإنهاء-المرحلة-التمهيدية-وإجراء-الانتخابات-1114477438.html

رئاسة المجالس الثلاثة الليبية تتفق على خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية وإجراء الانتخابات

رئاسة المجالس الثلاثة الليبية تتفق على خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية وإجراء الانتخابات

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة المجالس الثلاثة في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، التوصل إلى وثيقة مبادئ وخارطة طريق لإنهاء المرحلة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T14:45+0000

2026-06-18T14:45+0000

2026-06-18T14:45+0000

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وجاء الاتفاق، في ظل ما وصفته الوثيقة بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي الليبي والاستقرار المالي والسيادة الوطنية، وما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية من تحديات.ونصت خارطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير/شباط 2027، وفق القوانين الانتخابية التي ستنجزها لجنة (6+6)، مع إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، إلى جانب إجراء تعديل دستوري توافقي جديد يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حوار وطني موسع للوصول إلى دستور دائم للبلاد.كما تبنت الوثيقة مرجعية اتفاق بوزنيقة المغربي لتسمية شاغلي المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، إلى جانب حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شددت على حماية السيادة الوطنية ورفض أي تصرف خارجي في الأموال والأصول الليبية المجمدة قبل انتخاب رئيس للبلاد.وشملت الإصلاحات التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط، وحصر العوائد المالية عبر القنوات القانونية المعتمدة، إضافة إلى الاتفاق على إعداد ميزانية دستورية موحدة لعام 2027، من خلال لجنة فنية مشتركة تحال إلى مجلس النواب لإقرارها.وحملت الوثيقة توقيعات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

https://sarabic.ae/20260618/ليبيا-الإعلان-عن-خريطة-طريق-ليبية-جديدة-تستهدف-إجراء-انتخابات-متزامنة-بحلول-فبراير-2027-1114471870.html

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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