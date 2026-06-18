https://sarabic.ae/20260618/تاه-في-صحراء-ليبيا-ناج-يروي-أياما-من-العطش-والترقب-حتى-لحظة-الإنقاذ-1114463568.html

تاه في صحراء ليبيا... ناج يروي أياما من العطش والترقب حتى لحظة الإنقاذ

تاه في صحراء ليبيا... ناج يروي أياما من العطش والترقب حتى لحظة الإنقاذ

سبوتنيك عربي

في مشهد يجسد قسوة الصحراء الليبية واتساعها المهيب، تحولت رحلة عادية إلى تجربة بقاء قاسية لشخص وجد نفسه تائهًا وسط الرمال، بعيدًا عن أي مصدر للمساعدة. وبين... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T08:49+0000

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2026-06-18T08:49+0000

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في هذه القصة، يروي الناجي "سالم فكرون" في حديث لـ "سبوتنيك"، تفاصيل الساعات والأيام التي قضاها في الصحراء، إنه "كان يعمل بشكل شخصي بالقرب من المثلث الحدودي الذي يربط ليبيا بالسودان، وبعد انتهاء مهمته وعودته من المنطقة، شعر وكأنه فقد الاتجاه أثناء مروره ببعض السيوف الرملية، رغم أن معالم الطريق كانت واضحة بالنسبة له في البداية".ولفت فكرون إلى أنه "صادف خلال طريق العودة بعض العائلات، وأعطاهم جزءا من المياه التي كانت بحوزته، باعتبار أنه كان عائدا بمفرده ولم يكن يتوقع حاجته إليها".وتابع إنه "عندما حاول إعادة تشغيل السيارة لم تستجب، بعدما تعرضت لعطل مفاجئ، وعند حلول الصباح حاول مرارا تشغيلها دون جدوى، وعندما قرر مغادرة السيارة في محاولة للوصول إلى طريق تمر به المركبات أو العثور على وسيلة تنقله إلى مدينة الكفرة. وخرج من سيارته عند الساعة السابعة صباحا تقريبا، متجها نحو جبل كان يشاهده على مسافة أمامه، حاملا معه ست زجاجات من المياه".وأكد فكرون أنه "لم يكد يصل إلى وقت الظهيرة حتى لم يتبق لديه سوى زجاجة ماء واحدة فقط، بسبب العطش الشديد وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية، حيث استراح بالقرب من بعض الصخور التي وفرت له قدرا محدودا من الظل، وكانت بحوزته آخر زجاجة ماء، فقرر شربها بالكامل دفعة واحدة"، معتقدًا أنه "سيتمكن من العثور على وسيلة نقل أو شخص يساعده قبل غروب الشمس".وأشار إلى أنه "كان يدرك أنه لن يتمكن من المشي خلال ساعات النهار بسبب الحرارة القاسية، لذلك قرر السير بمحاذاة الجبل حتى يتمكن من الاحتماء بظله عندما تشرق الشمس، ثم فوجئ بأنه يدور حول الجبل نفسه دون أن يحقق أي تقدم حقيقي، وفي اليوم التالي تكرر الأمر ذاته، بينما كان جسده يفقد المزيد من السوائل والطاقة، حتى أصبح عاجزا عن الحركة بشكل طبيعي".ولفت إلى أنه "لجأ إلى حفر حفرة صغيرة في الرمال ليحتمي بها من حرارة الشمس الحارقة، بعدما استنزفت قواه تماما وأصبح بالكاد قادرا على مواصلة البقاء".وأكد أنه" ظل متمسكاً بأمل العودة إلى سيارته، لكن ذلك الأمل تلاشى تدريجيا مع مرور الوقت، مضيفا: "لم يعد لدي ملجأ إلا الله، وكان اليأس يتضاعف، لكنني في الوقت نفسه كنت أؤمن بأن رحمة الله أوسع من كل شيء".وأشار إلى أنه "حاول أكثر من مرة صعود أحد الجبال القريبة بحثا عن مكان يوفر له الظل أو يساعده على رؤية مساحة أوسع من الصحراء، إلا أن حالته الجسدية لم تكن تسمح بذلك"، لافتا إلى أنه "في بعض اللحظات ظن أن النهاية قد اقتربت".وقال: "كان هناك شعور داخلي يدفعني إلى التحرك والنظر حولي، وفجأة شاهدت سيارة تقترب مني. في البداية لم يخطر ببالي أنهم كانوا يبحثون عني، بل ظننت أنها سيارة لأحد المواطنين مرت بالمصادفة"، وأوضح أن "الشخص الذي عثر عليه سارع إلى تقديم المساعدة وإنقاذه وإعطائه الماء، قبل أن يكتشف لاحقا أن عمليات بحث واسعة كانت قد أُطلقت للعثور عليه".وأعرب فكرون عن شكره لكل الجهات التي شاركت في عملية البحث، مؤكدا أن "القيادة العامة للجيش الليبي، وكتيبة سبل السلام، وشباب مدينة الكفرة، بذلوا جهوداً كبيرة للعثور عليه"، مشيرا إلى أن "بعض المركبات المشاركة في عمليات البحث تعرضت للأعطال بسبب اتساع نطاق المنطقة التي جرى تمشيطها".وأكد أن أهم نصيحة يمكن تقديمها هي "عدم مغادرة السيارة في حال التعرض لأي عطل أو فقدان للطريق، مهما كانت الظروف، لأن الخروج من المركبة قد يكلف الشخص حياته ويصعّب على فرق البحث العثور عليه، بينما تبقى السيارة نقطة مرجعية أساسية تسهل عمليات الإنقاذ وتزيد فرص النجاة".جهود متواصلةمن جانبه، قال رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة الكفرة، إبراهيم بالحسن، لـ"سبوتنيك": "أغلب البلاغات عن المفقودين والتائهين في الصحراء ترد عبر هواتف تعمل بالأقمار الصناعية من نوع "الثريا" من داخل الصحراء، مرجحًا أن بعضها يعود لمهربين أو لأشخاص ينشطون في مسارات الهجرة والعبور الصحراوي. كما تصل بلاغات أخرى عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب نداءات استغاثة ترد من داخل السودان بشأن عائلات غادرت الأراضي السودانية في اتجاه الكفرة ولم تصل إلى وجهتها".وأشار إلى أن "الكثير من البلاغات تصل عبر مهربين أو عابرين يصادفون مركبات متعطلة أو منكوبة في قلب الصحراء، وغالبا ما تكون على متنها عائلات أو مجموعات من المهاجرين والتائهين"، مؤكدًا أن "بعض الحالات تنتهي بوقوع وفيات نتيجة العطش والجوع والظروف المناخية القاسية".وبيّن أن "الفرق الميدانية تعثر في أحيان كثيرة على أشخاص وعائلات في مراحل حرجة من الإنهاك والجفاف، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتزويدهم بالمياه والعلاج اللازم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للتخفيف من آثار الصدمة التي تعرضوا لها خلال رحلة الضياع".واستشهد بالحسن بعدد من الحوادث المأساوية التي تعامل معها الجهاز، من بينها "العثور على عائلة سودانية مكونة من 22 شخصا وقد فارق جميع أفرادها الحياة داخل مركبة في الصحراء، إلى جانب حادثة أخرى لعائلة كانت في طريقها إلى تشاد وتضم 24 شخصا، حيث تم العثور عليهم وانتشال جثامينهم جميعا".خبرة كبيرة في البحثمن جانبه، أكد رئيس النادي الليبي للإنقاذ، أحمد هلال جناب، لـ "سبوتنيك"، أن "أعضاء النادي يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع البيئة الصحراوية الليبية، وهي خبرة متوارثة عبر الأجيال"، مشيرا إلى أن "أبناء المنطقة اكتسبوا مهارات الترحال والاستدلال في الصحراء منذ عقود طويلة، عندما كان الأجداد يقطعون مسافات شاسعة سيرا على الأقدام بين الواحات والمناطق الصحراوية".ولفت إلى أن "العنصر الأهم في عمليات البحث لا يزال يتمثل في خبراء الصحراء وأصحاب المعرفة الدقيقة بالمسالك والطرق الصحراوية"، مؤكدا في الوقت نفسه "وجود حاجة ملحة لتوفير معدات وتقنيات حديثة تدعم جهود الإنقاذ".واستذكر جناب إحدى عمليات الإنقاذ الأخيرة، حيث "تمكن الفريق من العثور على شخص كان في وضع صحي حرج نتيجة العطش الشديد وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف"، وأكد أن "اتساع رقعة الصحراء الليبية وصعوبة تضاريسها يتطلبان تعزيز قدرات فرق البحث والإنقاذ بالمعدات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة، ونشر الوعي بين المسافرين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والإبلاغ عن مسارات رحلاتهم قبل التوجه إلى المناطق الصحراوية البعيدة".

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أخبار ليبيا اليوم, الصحراء, ناجين, تقارير سبوتنيك, حصري