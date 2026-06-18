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https://sarabic.ae/20260618/من-حي-القصبة-الأثري-صناعة-النحاس-الجزائرية-تتحدى-الزمن-والحداثة-1114482904.html
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
سبوتنيك عربي
تُعد صناعة النحاس في قصبة الجزائر من أقدم الحرف التقليدية التي عرفت بها العاصمة الجزائرية، إذ ازدهرت بشكل ملحوظ خلال العهد العثماني ابتداءً من القرن السادس... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T15:30+0000
2026-06-18T15:30+0000
الجزائر
النحاس
الصناعة
تقارير سبوتنيك
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وفي السياق، قال الحرفي المختص في صناعة النحاس، إدريس زورو، لـ"سبوتنيك": "شهد حي القصبة باعتباره القلب التاريخي للعاصمة الجزائر ظهور ورشات متخصصة في تشكيل النحاس ونقشه وصناعة الأواني المنزلية والتحف الفنية".وتابع زوزو: "كانت الأسواق التقليدية داخل القصبة تستقطب التجار والسكان لاقتناء مختلف المصنوعات النحاسية التي استُخدمت في المنازل والقصور والمساجد، كما أسهمت هذه الصناعة في توفير فرص عمل لعدد كبير من الحرفيين الذين تناقلوا أسرار المهنة عبر الأجيال".وأكد أن "صناعة النحاس تعتمد على مراحل متعددة تبدأ بتشكيل الصفائح النحاسية وطرقها يدويًا، ثم نقش الزخارف الهندسية والنباتية عليها باستخدام أدوات تقليدية خاصة. وتتطلب هذه العملية مهارة عالية ودقة كبيرة للحفاظ على جودة المنتج وجماليته".وشدد زوزو على أنه "رغم المكانة التاريخية لهذه الحرفة، فإن الكثير من الورشات التقليدية اختفت خلال العقود الأخيرة نتيجة المنافسة التي فرضتها المنتجات المستوردة والآلات الحديثة، ومع ذلك، يواصل عدد من الحرفيين في القصبة ممارسة المهنة والمحافظة على هذا التراث العريق من خلال تدريب الشباب والمشاركة في المعارض الثقافية والحرفية".وتبقى صناعة النحاس في قصبة الجزائر شاهدًا حيًا على تاريخ العاصمة وثراء موروثها الحضاري، كما تمثل أحد أهم عناصر التراث المادي الذي يستحق الحماية والتثمين لضمان استمراره للأجيال القادمة".
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الجزائر, النحاس, الصناعة, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, النحاس, الصناعة, تقارير سبوتنيك, حصري

من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة

15:30 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
تُعد صناعة النحاس في قصبة الجزائر من أقدم الحرف التقليدية التي عرفت بها العاصمة الجزائرية، إذ ازدهرت بشكل ملحوظ خلال العهد العثماني ابتداءً من القرن السادس عشر، وتحولت إلى نشاط اقتصادي وفني أسهم في تشكيل الهوية الثقافية للمدينة، ولا تزال هذه الحرفة حاضرة إلى اليوم رغم التحديات التي تواجهها في ظل انتشار المنتجات الصناعية الحديثة.
وفي السياق، قال الحرفي المختص في صناعة النحاس، إدريس زورو، لـ"سبوتنيك": "شهد حي القصبة باعتباره القلب التاريخي للعاصمة الجزائر ظهور ورشات متخصصة في تشكيل النحاس ونقشه وصناعة الأواني المنزلية والتحف الفنية".

وأضاف: "اشتهر الحرفيون المحليون بإتقانهم لأساليب الطرق اليدوي والزخرفة الدقيقة، التي أضفت على المنتجات النحاسية طابعًا فنيًا مميزًا يجمع بين التأثيرات العثمانية والأندلسية والمغاربية".

وتابع زوزو: "كانت الأسواق التقليدية داخل القصبة تستقطب التجار والسكان لاقتناء مختلف المصنوعات النحاسية التي استُخدمت في المنازل والقصور والمساجد، كما أسهمت هذه الصناعة في توفير فرص عمل لعدد كبير من الحرفيين الذين تناقلوا أسرار المهنة عبر الأجيال".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأكد أن "صناعة النحاس تعتمد على مراحل متعددة تبدأ بتشكيل الصفائح النحاسية وطرقها يدويًا، ثم نقش الزخارف الهندسية والنباتية عليها باستخدام أدوات تقليدية خاصة. وتتطلب هذه العملية مهارة عالية ودقة كبيرة للحفاظ على جودة المنتج وجماليته".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وشدد زوزو على أنه "رغم المكانة التاريخية لهذه الحرفة، فإن الكثير من الورشات التقليدية اختفت خلال العقود الأخيرة نتيجة المنافسة التي فرضتها المنتجات المستوردة والآلات الحديثة، ومع ذلك، يواصل عدد من الحرفيين في القصبة ممارسة المهنة والمحافظة على هذا التراث العريق من خلال تدريب الشباب والمشاركة في المعارض الثقافية والحرفية".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
© Sputnik . Djahida Ramdaniمن حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
1/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
2/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
3/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
4/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
5/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
6/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
7/7
© Sputnik . Djahida Ramdani
من حي القصبة الأثري... صناعة النحاس الجزائرية تتحدى الزمن والحداثة
وتبقى صناعة النحاس في قصبة الجزائر شاهدًا حيًا على تاريخ العاصمة وثراء موروثها الحضاري، كما تمثل أحد أهم عناصر التراث المادي الذي يستحق الحماية والتثمين لضمان استمراره للأجيال القادمة".
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