https://sarabic.ae/20260619/الى-أي-مدى-يعزز-التنسيق-الثلاثي-أمن-الحدود-بين-تونس-وليبيا-والجزائر؟-1114519697.html
إلى أي مدى يعزز التنسيق الثلاثي أمن الحدود بين تونس وليبيا والجزائر؟
إلى أي مدى يعزز التنسيق الثلاثي أمن الحدود بين تونس وليبيا والجزائر؟
سبوتنيك عربي
اتجهت الأنظار خلال الأيام الماضية إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي احتضنت الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T15:44+0000
2026-06-19T15:44+0000
2026-06-19T15:45+0000
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في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، أجرى مسؤولون أمنيون من تونس وليبيا والجزائر، مباحثات في طرابلس لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال حماية الحدود المشتركة والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.ملف الهجرة على رأس التحدياتوفي السياق، قال الباحث السياسي عز الدين عقيل، في حديث لـ"سبوتنيك": "يأتي الاجتماع الثلاثي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني، بما يسهم في حماية الحدود ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة".وأضاف: "بحث الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها الحدود الصحراوية الشاسعة بين الدول الثلاث"، مشيرًا إلى "وجود جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل إيجاد تعاط فعلي مع الملفات الأمنية المشتركة".وتابع: "ما يجمع هذه الدول الثلاث هو ملفا الإرهاب والهجرة غير النظامية، إضافة إلى الجريمة المنظمة بمختلف أنشطتها، وعلى رأسها تهريب المخدرات، وهي تحديات تتطلب تكاتفا أكبر بين الدول الثلاث".ويرى عقيل أن "الهجرة غير النظامية تمثل أحد أبرز التحديات المشتركة، خصوصا مع استمرار تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الأراضي الليبية والتونسية والجزائرية باتجاه أوروبا"، متسائلا عن "مدى قدرة هذه الدول على بلورة آليات مهنية وفعالة للتعامل مع هذه التحديات في ظل الظروف الإقليمية المعقدة؟".تحديات ميدانية أمام تأمين الحدودوفي حديث مماثل لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير العسكري فيصل الشريف، أن "الاجتماعات المتعلقة بتأمين الحدود والترتيبات الأمنية بين تونس وليبيا والجزائر ليست جديدة، لكنها تكتسب أهمية متزايدة في ظل التهديدات الراهنة".وأضاف الشريف: "ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا يتطلب تضافر جهود الدول الثلاث، خاصة أن أكثر من 950 ألف مهاجر غير نظامي يوجدون حاليا داخل الأراضي الليبية، وهو ما تعتبره السلطات الليبية تحديا لأمنها القومي"، مؤكدًا أن "معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم من جانب واحد".ورغم أهمية الاجتماعات الدورية وتبادل المعلومات، يرى الشريف أن "هناك الكثير من الصعوبات الميدانية المتعلقة بآليات مراقبة الحدود الليبية، والجهات التي ستتولى تأمينها على امتداد المساحات الصحراوية الشاسعة".أبعاد امنية وتنمويةوأشار العلاني إلى أن "التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قد تفرز انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، سواء من خلال إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية أو بروز ترتيبات إقليمية جديدة".
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أخبار ليبيا اليوم, تونس, الجزائر, مشاورات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, تونس, الجزائر, مشاورات, تقارير سبوتنيك, حصري
إلى أي مدى يعزز التنسيق الثلاثي أمن الحدود بين تونس وليبيا والجزائر؟
15:44 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 15:45 GMT 19.06.2026)
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
اتجهت الأنظار خلال الأيام الماضية إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي احتضنت الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، في خطوة يعتبرها مراقبون محطة مهمة نحو تعزيز التكامل الأمني المغاربي.
في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، أجرى مسؤولون أمنيون من تونس وليبيا والجزائر، مباحثات في طرابلس لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال حماية الحدود المشتركة والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تناول الاجتماع آليات دعم التعاون في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لخطر الإرهاب، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ملف الهجرة على رأس التحديات
وفي السياق، قال الباحث السياسي عز الدين عقيل، في حديث لـ"سبوتنيك": "يأتي الاجتماع الثلاثي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني، بما يسهم في حماية الحدود ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة".
وأضاف: "بحث الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تفرضها الحدود الصحراوية الشاسعة بين الدول الثلاث"، مشيرًا إلى "وجود جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل إيجاد تعاط فعلي مع الملفات الأمنية المشتركة".
وتابع: "ما يجمع هذه الدول الثلاث هو ملفا الإرهاب والهجرة غير النظامية، إضافة إلى الجريمة المنظمة بمختلف أنشطتها، وعلى رأسها تهريب المخدرات، وهي تحديات تتطلب تكاتفا أكبر بين الدول الثلاث".
ويرى عقيل أن "الهجرة غير النظامية تمثل أحد أبرز التحديات المشتركة، خصوصا مع استمرار تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الأراضي الليبية والتونسية والجزائرية باتجاه أوروبا"، متسائلا عن "مدى قدرة هذه الدول على بلورة آليات مهنية وفعالة للتعامل مع هذه التحديات في ظل الظروف الإقليمية المعقدة؟".
تحديات ميدانية أمام تأمين الحدود
وفي حديث مماثل لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير العسكري فيصل الشريف، أن "الاجتماعات المتعلقة بتأمين الحدود والترتيبات الأمنية بين تونس وليبيا والجزائر ليست جديدة، لكنها تكتسب أهمية متزايدة في ظل التهديدات الراهنة".
وتحظى الحدود المشتركة بين الدول الثلاث بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تمتد لآلاف الكيلومترات في قلب الصحراء الكبرى، وتشكل ممرا للحركة التجارية والبشرية بين شمال أفريقيا وشرقها وغربها، الأمر الذي يجعل مراقبتها وتأمينها مهمة بالغة التعقيد.
وأضاف الشريف: "ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا يتطلب تضافر جهود الدول الثلاث، خاصة أن أكثر من 950 ألف مهاجر غير نظامي يوجدون حاليا داخل الأراضي الليبية، وهو ما تعتبره السلطات الليبية تحديا لأمنها القومي"، مؤكدًا أن "معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم من جانب واحد".
ورغم أهمية الاجتماعات الدورية وتبادل المعلومات، يرى الشريف أن "هناك الكثير من الصعوبات الميدانية المتعلقة بآليات مراقبة الحدود الليبية، والجهات التي ستتولى تأمينها على امتداد المساحات الصحراوية الشاسعة".
من جانبه، أوضح الخبير الأمني علية العلاني، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الاجتماع الثلاثي يحمل أبعادا أمنية وتنموية في آن واحد، باعتبار أن الدول المغاربية الثلاث تواجه تحديات إقليمية ودولية متشابهة، تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأمين المناطق الحدودية، والتصدي للهجرة غير النظامية".
وأشار العلاني إلى أن "التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، قد تفرز انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية واسعة، سواء من خلال إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية أو بروز ترتيبات إقليمية جديدة".