الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعا حادا في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة

كشفت دراسة ديموغرافية فرنسية حديثة عن تراجع "تاريخي" وغير مسبوق في معدلات الولادة في دول المغرب العربي، حيث قالت الدراسة إن معدل المواليد انخفض من 7 أو 8 أطفال...

الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في فرنسا، حذرت من أن الانخفاض المتسارع والمتزامن في معدلات الخصوبة في كل من المغرب والجزائر وتونس يبدو مستقرًا على المدى الطويل.وأشارت إلى أن المغرب سجل خلال سنة 2024، أدنى معدل خصوبة في تاريخه، بعدما بلغ 1,97 طفل لكل امرأة، في وقت تراجع فيه المعدل في تونس إلى 1,58 سنة 2023، مع توقع انخفاضه إلى 1,53 خلال 2024، بينما بلغ المعدل في الجزائر 2,61 طفل لكل امرأة.وأوضح بودن أن هجرة الشباب، خصوصًا الأطباء والمهندسين وأصحاب الكفاءات في الصناعات الرقمية، أصبحت نزيفاً لا يمكن تعويضه. ورغم أن تحويلات المهاجرين تمثل اليوم مورداً أساسياً لميزانيات الدول، إلا أنها لا تسهم في خلق تنمية داخلية أو إنتاج ثروة محلية، مما يفاقم الأزمة على المدى الطويل.انتقادات لمنظومة الدفع الإلكتروني في ليبيا بعد انهيار الشبكة نتيجة الأحمال الزائدةشهدت ليبيا موجة انتقادات حادة عقب توقف خدمات الدفع الإلكتروني لساعات خلال فترة تشهد ازدحامًا شرائيًا متزامنًا مع موسم عيد الأضحى، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على ثقة الشارع بالنظام المصرفي والتحول نحو الدفع الإلكتروني.وقد تعاملت منظومة الدفع الإلكتروني في ليبيا مع مليوني معاملة عبر نقاط البيع (POS) في يوم واحد، قبل أن تنهار الشبكة نتيجة الأحمال الزائدة؛ ما يظهر أن وتيرة تحول ليبيا نحو الاقتصاد الرقمي تتسارع بشكل يفوق قدرة البنية التحتية الداعمة له.وأعرب كثير من خبراء الاقتصاد في ليبيا عن استيائهم من توقف منظومة الدفع الإلكتروني بعد تعطلها لساعات، خصوصًا في ظلّ التوجّه المتزايد نحو تقليص استخدام النقد الورقي والاعتماد شبه الكامل على وسائل الدفع الحديثة.ويأتي الجدل المتصاعد حول أنظمة الدفع الإلكتروني في وقت تسعى فيه السلطات الليبية إلى تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية.وأكد أبو ليحة أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب إدارة التغيير الشاملة، التي يجب أن تراعي الجوانب الأمنية والاقتصادية والتشريعية والتقنية، إلى جانب التوعية والاختبارات المسبقة. وأضاف: "ما لم تعمل المؤسسات بتناغم كامل، لن يكون الانتقال سلساً، وسنظل نواجه أزمات مشابهة".الإذاعة المصرية في عيدها الـ92... دور تاريخي في أفريقيا والعالم العربيتحتفل الإذاعة المصرية بعيدها الثاني والتسعين وعيد الإعلاميين في 31 مايو/أيار، حيث انطلقت لأول مرة جملة "هنا القاهرة"، لتؤكد دور الإذاعة التاريخي والتنويري في خدمة المجتمع المصري والعربي.انطلقت الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934، وشكلت الإذاعة وجدان المواطن المصري والعربي من جيل إلى جيل، وبحفلات أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر كان الوطن العربي من المحيط للخليج يلتف حول الراديو في البيوت والمقاهي، وبالدراما الإذاعية ينتظرون المسلسل الإذاعي الذي يذاع في الساعة الخامسة والربع مساء كل يوم ليستمتعوا بمسلسلات سمارة وريا وسكينة وألف ليلة وليلة في رمضان.وعبر أثير الإذاعة المصرية، أطل رواد التنوير عباس العقاد وطه حسين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهم من عمالقة الفكر لنشر الوعي والفكر والثقافة، وبرامج وحوارات وفترات ذهبية تمثل كنوز الإذاعة المصرية.وأضاف البسيوني أن ظاهرة البودكاست العالمية ليست سوى امتداد طبيعي للفكرة الإذاعية، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية حديثة تتيح البث الإذاعي المباشر، إلى جانب أرشيف ضخم يضم أكثر من 92 عاماً من الإنتاج الإذاعي، بما في ذلك آلاف الأعمال الدرامية والبرامج الثقافية والفنية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

