https://sarabic.ae/20260619/بعد-فضيحة-التحرش-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعتزم-النظر-في-عزل-مدعيها-العام-1114498509.html
بعد فضيحة التحرش... المحكمة الجنائية الدولية تعتزم النظر في عزل مدعيها العام
بعد فضيحة التحرش... المحكمة الجنائية الدولية تعتزم النظر في عزل مدعيها العام
سبوتنيك عربي
حددت المحكمة الجنائية الدولية جلسة استماع خاصة في 24 يوليو/ تموز المقبل، للنظر في إقالة المدعي العام الخاص بها كريم خان، الذي تم إيقافه عن العمل في وقت سابق من... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T07:21+0000
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العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وقالت مصادر في المحكمة: "مكتب جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قرر عقد جلسة خاصة في نيويورك، في 24 يوليو (المقبل)، للنظر في الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام".ووُجهت اتهامات بالتحرش الجنسي ضد خان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغت الضحية المحكمة الجنائية الدولية عن اعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009. وفي ذلك الوقت، كانت في أوائل العشرينات من عمرها، وتعمل كمتدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان.وجاء هذا القرار تتويجًا لتحقيق استمر 18 شهرًا أجراه مكتب الأمم المتحدة للرقابة الداخلية.وينفي كريم خان، بشكل قاطع، جميع مزاعم ارتكابه مخالفات وسلوك غير لائق، ويصف محاموه قرار الإيقاف بأنه "لا أساس له وغير عادل"، على حد قولهم."سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدوليةخبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية للترهيب
https://sarabic.ae/20260612/خبراء-المحكمة-الجنائية-الدولية-تكيل-بمكيالين-في-تطبيق-العدالة-1114290961.html
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العالم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, المحكمة الجنائية الدولية
بعد فضيحة التحرش... المحكمة الجنائية الدولية تعتزم النظر في عزل مدعيها العام
07:21 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 07:48 GMT 19.06.2026)
حددت المحكمة الجنائية الدولية جلسة استماع خاصة في 24 يوليو/ تموز المقبل، للنظر في إقالة المدعي العام الخاص بها كريم خان، الذي تم إيقافه عن العمل في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري. ويعود السبب في ذلك إلى نتائج التحقيق في قضية تحرش جنسي ارتكبها خان بحق موظفة متدربة في المحكمة.
وقالت مصادر في المحكمة: "مكتب جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قرر عقد جلسة خاصة في نيويورك، في 24 يوليو (المقبل)، للنظر في الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام".
وسبق أن أُوقف خان، من قبل مكتب المحكمة الجنائية الدولية، عن عمله كمدعٍ عام للمحكمة، ريثما يُبتّ النظر في قضيته بسبب اتهام بالتحرش الجنسي موجه ضده.
ووُجهت اتهامات بالتحرش الجنسي ضد خان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغت الضحية المحكمة الجنائية الدولية عن اعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009. وفي ذلك الوقت، كانت في أوائل العشرينات من عمرها، وتعمل كمتدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان.
وجاء هذا القرار تتويجًا لتحقيق استمر 18 شهرًا أجراه مكتب الأمم المتحدة للرقابة الداخلية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أُعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدراج خان على قائمة العقوبات. وبموجب الأمر التنفيذي، حظرت الولايات المتحدة تمويل المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، جُمّدت أصول المدرجين على القائمة، ومُنع موظفو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة.
وينفي كريم خان، بشكل قاطع، جميع مزاعم ارتكابه مخالفات وسلوك غير لائق، ويصف محاموه قرار الإيقاف بأنه "لا أساس له وغير عادل"، على حد قولهم.