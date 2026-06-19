https://sarabic.ae/20260619/تراجع-أسعار-النفط-يفرض-تحديات-جديدة-على-الاقتصاد-الليبي-رغم-المكاسب-المؤقتة-من-طفرة-الإنتاج-1114522571.html

تراجع أسعار النفط يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الليبي رغم المكاسب المؤقتة من طفرة الإنتاج

تراجع أسعار النفط يفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الليبي رغم المكاسب المؤقتة من طفرة الإنتاج

سبوتنيك عربي

مع تراجع أسعار النفط عقب انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T17:51+0000

2026-06-19T17:51+0000

2026-06-19T17:51+0000

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وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن تراجع أسعار النفط يُعد أمرا طبيعيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مشيراً إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وتوقف الحرب، إلى جانب الأنباء المتداولة بشأن قرب إعادة فتح مضيق هرمز، من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفق ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على الأسعار بالانخفاض.وأضاف أن تراجع أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة، موضحاً أن مراجعة التدفقات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تُظهر أنها كانت أفضل من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سينعكس سلباً على الموازنة العامة ومستويات الإنفاق الحكومي.وأكد الجبو أن استمرار الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب من شأنه أن يفاقم الدين العام، الذي قال إنه بلغ نحو 300 مليار دينار، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الليبي.وشدد الجبو على ضرورة تبني إدارة مالية رشيدة تقوم على تحقيق الاستدامة المالية، والحد من الهدر والفساد المالي والإداري، وضبط التوظيف العشوائي، إلى جانب العمل على زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة.من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشحاتي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء المواجهة العسكرية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، من المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية السابقة، لتستقر عند نقطة التوازن بين العرض والطلب، في حدود 70 دولاراً للبرميل، بزيادة أو نقصان لا يتجاوز خمسة دولارات.وأشار إلى أن ليبيا كانت من أكثر الدول استفادة من ارتفاع الأسعار، نظراً لوقوعها خارج نطاق الأزمة في منطقة الخليج العربي، وهو ما وفر لها إيرادات إضافية مؤقتة، ساعدت في تخفيف آثار التعثر المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية.وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من السلطات الليبية التخطيط لما بعد فترة ارتفاع الأسعار، من خلال إعداد موازنة واقعية تتناسب مع الإيرادات المتوقعة، والتي قد تشهد انخفاضاً خلال عام 2027.وشدد على ضرورة أن تضمن الحكومة توفير التمويل الكافي لقطاع النفط، سواء للإنفاق الرأسمالي أو التشغيلي، إلى جانب توفير المحروقات، بما يسهم في الحفاظ على مستويات الإنتاج ودعم استدامة القطاع باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.

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