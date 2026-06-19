مهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
09:34 GMT 19.06.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 19.06.2026)
© Sputnik . basel shartouhمهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
© Sputnik . basel shartouh
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في مزيج إبداعي فريد بين دقة الهندسة الكهربائية وعفوية الفن، استطاعت المهندسة البحرينية زهراء الناصر، أن تصنع مسيرة استثنائية بدأت منذ نعومة أظفارها كرسامة في السادسة من عمرها، لتبلغ اليوم ذروة النضج الفني والابتكاري بعد 16 عاما من الممارسة والبحث الذاتي.
وقالت الناصر في حديث لـ "سبوتنيك"، إن رحلتها مع الرسم بالرمل بدأت في سن المراهقة وسط تحديات جمة تمثلت في ندرة المصادر التدريبية والأدوات المتخصصة، ما دفعها لتصميم أدواتها الخاصة والاعتماد على مهاراتها كمهندسة كهرباء وإلكترونيات لابتكار حلول غير مسبوقة".
وأشارت إلى أنها "نجحت في اختراع تقنية لتثبيت الرمل على لوحات تدوم ما بين 5 إلى 10 سنوات دون تلف، وهو الابتكار الذي حصدت عنه الميدالية الفضية في معرض الاختراعات للشرق الأوسط في الكويت".
وشرحت الناصر عن تطويرها الفني: "قمت بتطوير اللوحات بحيث يمكن تعليقها كجداريات تنبثق منها الإضاءة، وذلك عبر ربطها بدائرة كهربائية بسيطة مدعومة بنظام إنارة LED، وهو ما يتيح التحكم الكامل في جودة اللوحة، وشدة الضوء، والاختيار بين 12 لونا مختلفا لتناسب مختلف الأذواق والديكورات"، مؤكدة طموحها في "إدخال هذه اللوحات كعنصر أساسي في التصميم الداخلي للمنازل والمؤسسات".
© Sputnik . basel shartouhمهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
مهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
© Sputnik . basel shartouh
وعن توجهها نحو العالمية، بيّنت الناصر أنها "طورت طابعة خاصة تعمل بنظام "القالب الأساسي"، حيث ترسم اللوحة الأصلية ثم تقوم الطابعة بإنتاج آلاف النسخ منها وفق خط إنتاج صناعي وفني متطور، وهو ما يعكس رؤيتها لدمج الفن بالصناعة".
© Sputnik . basel shartouhمهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
مهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
© Sputnik . basel shartouh
وأشارت في الوقت ذاته إلى "مسيرتها الحافلة في العروض الحية التي مثلت فيها بلادها في محافل دولية كبرى، مثل "إكسبو 2020 دبي"، ومعرض السفر والسياحة العالمي في لندن، ومشاركاتها النوعية في المملكة العربية السعودية بدعم من شركة "أرامكو"، لتثبت بذلك أن إرادة المهندسة البحرينية قادرة على تحويل حبيبات الرمل إلى أيقونات فنية وابتكارات تقنية تنافس في الأسواق العالمية".
© Sputnik . basel shartouhمهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
مهندسة بحرينية تحول حبيبات الرمل إلى لوحات مضيئة تبهر العالم
© Sputnik . basel shartouh
وأوضحت الناصر أن "الرسم بالرمل يتطلب بالدرجة الأولى موهبة فطرية في الرسم، ولكن استمراريتها وتطورها كانا ثمرة 16 عاما من الممارسة والمحاولات المستمرة، لتثبت أن العقل الهندسي قادر دائما على ابتكار حلول تخدم الجمال والفن".