https://sarabic.ae/20260619/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أدلة-جديدة-على-تطوير-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1114507355.html

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن أدلة جديدة على تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن أدلة جديدة على تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن الاستخبارات الوطنية الأمريكية أكدت مواقع وعمليات... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T10:13+0000

2026-06-19T10:13+0000

2026-06-19T10:13+0000

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مختبرات بيولوجية

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وقال رتيشيف في إحاطة إعلامية: "تم الآن تأكيد مواقع وأنشطة البحث للمختبرات البيولوجية التي حددتها سابقًا وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية من خلال مواد الاستخبارات الوطنية الأمريكية".وأضاف: "بدأت روسيا الاتحادية مرارا وتكرارا مناقشة حقائق تنفيذ البرامج العسكرية البيولوجية من قبل أوكرانيا والدول الغربية في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة في المنابر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وتابع: "في الوقت نفسه، مكّننا تبادل المعلومات الموثقة حول هذا النشاط غير القانوني الذي تقوم به الدول الغربية مع المجتمع الدولي من تغيير الوضع. فعلى سبيل المثال، في مايو/أيار 2026، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، بدء تحقيق في تمويل الإدارة الأمريكية السابقة لـ 120 مختبرًا بيولوجيًا أجنبيًا، أكثر من 40 منها في أوكرانيا".وقال: "أجرت العديد من المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية أو لا تزال تجري أبحاثًا على مسببات الأمراض الخطيرة، بما في ذلك ما يسمى بتجارب "اكتساب الوظيفة"، دون أي إشراف أو تنظيم تقريبًا".أعلن الفريق أليكسي رتيشيف أن وزارة الدفاع الروسية تلقت خلال العملية العسكرية الخاصو بيانات جديدة تتعلق بدراسة الخصائص الفتاكة لعوامل الأسلحة البيولوجية المحتملة في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.وتابع: "خلال العملية العسكرية الخاصة، حصلنا على وثائق إضافية تؤكد أن تركيز العمل الذي تم تنفيذه لم يكن متوافقاً مع تحديات الرعاية الصحية الحالية في أوكرانيا، والتي تتمثل في الأمراض ذات الأهمية الاجتماعية. كانت الأولوية هي دراسة الخصائص الضارة لعوامل الأسلحة البيولوجية المحتملة، فضلاً عن مسببات الأمراض التي تهدف إلى تقويض اقتصاد الدولة".وأوضح أن أنشطة معهد ميتشنيكوف "أثارت العديد من التساؤلات خلال الاجتماع التشاوري للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، الذي عُقد بمبادرة من الاتحاد الروسي".وأوضح قائلاً: "تتعلق هذه الأسئلة بأحجام تخزين مبالغ فيها بشكل غير معقول لحاويات تحتوي على مسببات الأمراض التي تسبب الكوليرا والتولاريميا والبروسيلوز، في غياب أي دليل موثق على استخدامها لأغراض سلمية. وقد سُجّل هذا الانتهاك في تقرير وزارة الصحة الأوكرانية عقب تفتيش مجموعة السلالات في المنشأة المعنية".موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيالتدمير أعدائها... كيف تستثمر واشنطن مختبراتها البيولوجية في العالم؟

https://sarabic.ae/20260616/المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1114406504.html

https://sarabic.ae/20260612/دميترييف-يدعو-نجل-بايدن-للكشف-عن-دور-عائلته-في-أوكرانيا-وملف-المختبرات-البيولوجية-1114308080.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, مختبرات بيولوجية