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ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين يتخلون عن الأوسمة البولندية بعد أزمة زيلينسكي
ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين يتخلون عن الأوسمة البولندية بعد أزمة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أعلن ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين، هم ليونيد كوتشما، وفيكتور يوشينكو، وبيترو بوروشينكو، السبت، تخليهم عن وسام النسر الأبيض، وهو أعلى وسام وطني في بولندا، وذلك... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T23:31+0000
2026-06-21T04:00+0000
العالم
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وكان الرئيس البولندي كارول ناوروكسي قد أعلن، الجمعة، سحب وسام "النسر الأبيض" من فلاديمير زيلينسكي بسبب إطلاق اسم "الجيش الأوكراني المتمرد" على إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية. وتتهم بولندا هذا التشكيل بارتكاب جرائم بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.ونقل السكرتير الصحفي لليونيد كوتشما، عنه قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قررت التخلي عن هذا الوسام الذي تشرفت بالحصول عليه عام 1997".كما أعلن السكرتير الصحفي لفيكتور يوشينكو أن الرئيس الأوكراني السابق "قرر التخلي عن وسام النسر الأبيض البولندي".بدوره، كتب بيترو بوروشينكو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتخلى أيضًا عن أعلى وسام بولندي.وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية أندريه سيبيها، ورئيس مكتب زيلينسكي، كيريل بودانوف، والسفير الأوكراني لدى وارسو، فاسيل بودنار، ونائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيهور جوفكفا، تخليهم عن أوسمة وطنية بولندية مختلفة كانوا قد حصلوا عليها خلال السنوات الماضية.
https://sarabic.ae/20260620/سياسي-فنلندي-زيلينسكي-يمثل-تهديدا-لكامل-أوروبا-1114532218.html
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العالم, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, بولندا
العالم, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, بولندا

ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين يتخلون عن الأوسمة البولندية بعد أزمة زيلينسكي

23:31 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 04:00 GMT 21.06.2026)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أعلن ثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين، هم ليونيد كوتشما، وفيكتور يوشينكو، وبيترو بوروشينكو، السبت، تخليهم عن وسام النسر الأبيض، وهو أعلى وسام وطني في بولندا، وذلك بعد سحب الوسام من فلاديمير زيلينسكي.
وكان الرئيس البولندي كارول ناوروكسي قد أعلن، الجمعة، سحب وسام "النسر الأبيض" من فلاديمير زيلينسكي بسبب إطلاق اسم "الجيش الأوكراني المتمرد" على إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية. وتتهم بولندا هذا التشكيل بارتكاب جرائم بحق البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان الرئيس البولندي السابق أندريه دودا قد منح الوسام لزيلينسكي عام 2023.
ونقل السكرتير الصحفي لليونيد كوتشما، عنه قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قررت التخلي عن هذا الوسام الذي تشرفت بالحصول عليه عام 1997".
كما أعلن السكرتير الصحفي لفيكتور يوشينكو أن الرئيس الأوكراني السابق "قرر التخلي عن وسام النسر الأبيض البولندي".
بدوره، كتب بيترو بوروشينكو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتخلى أيضًا عن أعلى وسام بولندي.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
أمس, 07:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية أندريه سيبيها، ورئيس مكتب زيلينسكي، كيريل بودانوف، والسفير الأوكراني لدى وارسو، فاسيل بودنار، ونائب رئيس مكتب زيلينسكي، إيهور جوفكفا، تخليهم عن أوسمة وطنية بولندية مختلفة كانوا قد حصلوا عليها خلال السنوات الماضية.
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