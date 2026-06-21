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ارتفاع عدد مصابي تصادم قطارين في بريطانيا إلى 100 شخص
ارتفاع عدد مصابي تصادم قطارين في بريطانيا إلى 100 شخص
سبوتنيك عربي
ارتفع عدد المصابين جراء تصادم قطارين بالقرب من مدينة بيدفورد الإنجليزية إلى 100 شخص، بحسب ما ذكرته وساىل إعلام محلية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T01:28+0000
2026-06-21T01:28+0000
العالم
بريطانيا
اصطدام
تصادم قطارين
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وكان قطاران متجهان إلى لندن، أحدهما قادم من نوتنغهام والآخر من كوربي، قد تصادما يوم الجمعة بالقرب من بيدفورد، ما أسفر عن مقتل أحد سائقي القطار وإصابة أكثر من 80 شخصًا.وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تعمل بالتعاون مع فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية لتحديد أسباب الحادث.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن القطار القادم من كوربي اصطدم بمؤخرة القطار القادم من نوتنغهام، الذي كان متوقفًا على القضبان بسبب عطل فني.وأضافت المصادر أن فرق الطوارئ أخلت الركاب من الموقع بسرعة، بينما تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مع استمرار حالة الاستنفار في محيط الحادث.كما أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود خلل في نظام الإشارات أو تأخر في إجراءات التحذير، في وقت تعهدت فيه السلطات البريطانية بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة السلامة على خطوط السكك الحديدية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
https://sarabic.ae/20260615/بيان-مشترك-لقادة-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الاتفاق-بين-أمريكا-وإيران-1114348584.html
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العالم, بريطانيا, اصطدام, تصادم قطارين
العالم, بريطانيا, اصطدام, تصادم قطارين

ارتفاع عدد مصابي تصادم قطارين في بريطانيا إلى 100 شخص

01:28 GMT 21.06.2026
© Photo / MOD Crownالناتو يجري تدريبات في مترو لندن
الناتو يجري تدريبات في مترو لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Photo / MOD Crown
تابعنا عبر
ارتفع عدد المصابين جراء تصادم قطارين بالقرب من مدينة بيدفورد الإنجليزية إلى 100 شخص، بحسب ما ذكرته وساىل إعلام محلية.
وكان قطاران متجهان إلى لندن، أحدهما قادم من نوتنغهام والآخر من كوربي، قد تصادما يوم الجمعة بالقرب من بيدفورد، ما أسفر عن مقتل أحد سائقي القطار وإصابة أكثر من 80 شخصًا.
وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تعمل بالتعاون مع فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية لتحديد أسباب الحادث.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن القطار القادم من كوربي اصطدم بمؤخرة القطار القادم من نوتنغهام، الذي كان متوقفًا على القضبان بسبب عطل فني.
وأضافت المصادر أن فرق الطوارئ أخلت الركاب من الموقع بسرعة، بينما تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مع استمرار حالة الاستنفار في محيط الحادث.
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15 يونيو, 02:26 GMT
كما أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود خلل في نظام الإشارات أو تأخر في إجراءات التحذير، في وقت تعهدت فيه السلطات البريطانية بإجراء مراجعة شاملة لأنظمة السلامة على خطوط السكك الحديدية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
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