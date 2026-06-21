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كاتس: منطقة "جبل البوفور" جنوبي لبنان جزء من المنطقة الأمنية وإسرائيل لن تنسحب منها
كاتس: منطقة "جبل البوفور" جنوبي لبنان جزء من المنطقة الأمنية وإسرائيل لن تنسحب منها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان، معتبرا أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من المنطقة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T20:27+0000
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وكتب كاتس، على منصة "إكس"، أن "إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور"قلعة الشقيف" جنوبي لبنان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية وتلعب دورا حيويا في الدفاع عن البلدات الشمالية الإسرائيلية وعن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان".وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، قد ذكرت أمس السبت، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها.ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها: إن "السياسة الإسرائيلية لم تتغير وما زالت قائمة كما هي وإن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة التهديدات وسيرد بقوة ضد أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الجيش الإسرائيلي يواصل التموضع بالشريط الأمني ويعمل بحرية كاملة داخل منطقة الخط الأصفر لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله".وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-تقليص-قواته-في-جنوب-لبنان-1114573313.html
https://sarabic.ae/20260621/نعيم-قاسم-إسرائيل-لن-تبقى-في-لبنان-وأي-خرق-لوقف-إطلاق-النار-سنواجهه-1114569187.html
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كاتس: منطقة "جبل البوفور" جنوبي لبنان جزء من المنطقة الأمنية وإسرائيل لن تنسحب منها

20:27 GMT 21.06.2026
© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور جنوبي لبنان، معتبرا أنها تعتبر جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية لإسرائيل.
وكتب كاتس، على منصة "إكس"، أن "إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة جبل البوفور"قلعة الشقيف" جنوبي لبنان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنطقة الأمنية وتلعب دورا حيويا في الدفاع عن البلدات الشمالية الإسرائيلية وعن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان".
يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض حجم قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الجيش الإسرائيلي يبدأ تقليص قواته في جنوب لبنان
18:49 GMT
وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، قد ذكرت أمس السبت، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها.

وأشارت القناة الإسرائيلية أن "قرار وقف إطلاق النار جاء بالتنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة".

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها: إن "السياسة الإسرائيلية لم تتغير وما زالت قائمة كما هي وإن الجيش يحتفظ بحرية العمل لإزالة التهديدات وسيرد بقوة ضد أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
نعيم قاسم: إسرائيل لن تبقى في لبنان وأي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه
17:52 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "الجيش الإسرائيلي يواصل التموضع بالشريط الأمني ويعمل بحرية كاملة داخل منطقة الخط الأصفر لتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله".

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم.

وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
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