https://sarabic.ae/20260621/لجنة-الشؤون-الخارجية--في-مجلس-النواب-الليبي-ترفض-تصريحات-نائب-الرئيس-الأمريكيمسيئة-وغير-مقبولة-1114568977.html
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة
سبوتنيك عربي
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعربت فيه عن استغرابها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن نائب... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T17:49+0000
2026-06-21T17:49+0000
2026-06-21T17:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114208396_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_8415daf6786fff8105667b1e905e5757.jpg
وأكدت اللجنة أن ليبيا تحرص على إقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إساءة غير مبررة وغير مقبولة للشعب الليبي، وتعكس فهما قاصرا للواقع الليبي، فضلًا عن تجاهلها لتاريخ البلاد ونضال شعبها وتضحياته في سبيل الحرية والاستقلال. وأشار البيان إلى أن الأزمة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة إرادة الليبيين، بل جاءت نتيجة اعتبارات وتدخلات دولية، مؤكدة أن تحميل الشعب الليبي وحده تبعات تلك المرحلة يعد تجاهلًا للحقائق المعروفة.وفي ختام بيانها، دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجانب الأمريكي إلى اعتماد خطاب سياسي أكثر اتزانًا واحترامًا، يراعي طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، بما يسهم في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة.
https://sarabic.ae/20260620/جامعة-الدول-العربية-ترحب-بتوقيع-خارطة-طريق-لإنهاء-المرحلة-الانتقالية-في-ليبيا--1114545403.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114208396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ddcbb40a7e5adfb7504a65412e018b52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعربت فيه عن استغرابها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جي دي فانس، والتي استحضر خلالها ليبيا عند حديثه عن سيناريوهات الفشل وعدم الاستقرار.
وأكدت اللجنة أن ليبيا تحرص على إقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إساءة غير مبررة وغير مقبولة للشعب الليبي، وتعكس فهما قاصرا للواقع الليبي، فضلًا عن تجاهلها لتاريخ البلاد ونضال شعبها وتضحياته في سبيل الحرية والاستقلال.
ورفضت اللجنة ما وصفته بمحاولات اختزال ليبيا في صور نمطية تربطها بالفشل والاضطراب، مؤكدة أن ذلك يشوّه الحقائق التاريخية والسياسية ويمس بمكانة دولة ذات سيادة وشعب عريق، كما شددت على أن مثل هذه التصريحات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤثر سلبا في مناخ الثقة والتعاون.
وأشار البيان إلى أن الأزمة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة إرادة الليبيين، بل جاءت نتيجة اعتبارات وتدخلات دولية، مؤكدة أن تحميل الشعب الليبي وحده تبعات تلك المرحلة يعد تجاهلًا للحقائق المعروفة.
وجددت اللجنة تأكيدها أن ليبيا، رغم التحديات، ماضية في استكمال بناء مؤسساتها وتعزيز وحدتها الوطنية وترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات شعبها، داعية إلى تقييم الأوضاع الليبية استنادا إلى الوقائع الموضوعية بعيدا عن الانطباعات السياسية أو الأحكام التبسيطية.
وفي ختام بيانها، دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجانب الأمريكي إلى اعتماد خطاب سياسي أكثر اتزانًا واحترامًا، يراعي طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، بما يسهم في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة.