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لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة
سبوتنيك عربي
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعربت فيه عن استغرابها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن نائب... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T17:49+0000
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وأكدت اللجنة أن ليبيا تحرص على إقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إساءة غير مبررة وغير مقبولة للشعب الليبي، وتعكس فهما قاصرا للواقع الليبي، فضلًا عن تجاهلها لتاريخ البلاد ونضال شعبها وتضحياته في سبيل الحرية والاستقلال. وأشار البيان إلى أن الأزمة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة إرادة الليبيين، بل جاءت نتيجة اعتبارات وتدخلات دولية، مؤكدة أن تحميل الشعب الليبي وحده تبعات تلك المرحلة يعد تجاهلًا للحقائق المعروفة.وفي ختام بيانها، دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجانب الأمريكي إلى اعتماد خطاب سياسي أكثر اتزانًا واحترامًا، يراعي طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، بما يسهم في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة.
https://sarabic.ae/20260620/جامعة-الدول-العربية-ترحب-بتوقيع-خارطة-طريق-لإنهاء-المرحلة-الانتقالية-في-ليبيا--1114545403.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي ترفض تصريحات نائب الرئيس الأمريكي...مسيئة وغير مقبولة

17:49 GMT 21.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أعربت فيه عن استغرابها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جي دي فانس، والتي استحضر خلالها ليبيا عند حديثه عن سيناريوهات الفشل وعدم الاستقرار.
وأكدت اللجنة أن ليبيا تحرص على إقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إساءة غير مبررة وغير مقبولة للشعب الليبي، وتعكس فهما قاصرا للواقع الليبي، فضلًا عن تجاهلها لتاريخ البلاد ونضال شعبها وتضحياته في سبيل الحرية والاستقلال.

ورفضت اللجنة ما وصفته بمحاولات اختزال ليبيا في صور نمطية تربطها بالفشل والاضطراب، مؤكدة أن ذلك يشوّه الحقائق التاريخية والسياسية ويمس بمكانة دولة ذات سيادة وشعب عريق، كما شددت على أن مثل هذه التصريحات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤثر سلبا في مناخ الثقة والتعاون.

العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
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أمس, 17:16 GMT
وأشار البيان إلى أن الأزمة التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة إرادة الليبيين، بل جاءت نتيجة اعتبارات وتدخلات دولية، مؤكدة أن تحميل الشعب الليبي وحده تبعات تلك المرحلة يعد تجاهلًا للحقائق المعروفة.

وجددت اللجنة تأكيدها أن ليبيا، رغم التحديات، ماضية في استكمال بناء مؤسساتها وتعزيز وحدتها الوطنية وترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات شعبها، داعية إلى تقييم الأوضاع الليبية استنادا إلى الوقائع الموضوعية بعيدا عن الانطباعات السياسية أو الأحكام التبسيطية.

وفي ختام بيانها، دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجانب الأمريكي إلى اعتماد خطاب سياسي أكثر اتزانًا واحترامًا، يراعي طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعكس احترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، بما يسهم في تعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة.
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