الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الأمم-المتحدة-سوريا-بحاجة-إلى-مجلس-الشعب-ليباشر-أعماله-بمشاركة-جميع-مكونات-المجتمع--1114600057.html
الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع
الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع
سبوتنيك عربي
صرّح نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بأن سوريا تحتاج إلى مجلس الشعب، بحيث يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوري. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T15:05+0000
2026-06-22T15:05+0000
أخبار سوريا اليوم
مجلس الشعب السوري
روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096677497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e0610539d60758a1a5b21b6af6aa454.jpg
وقال: "سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع".وتابع: "دعم سوريا في التصدي للتحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم سوريا في الانتقال إلى مستقبل سياسي مستقر".ووفقا له، تواصل إسرائيل نشاطها العسكري جنوبي سوريا بما في ذلك انتهاك اتفاق 1974.وكانت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2025 انتهاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب بجميع المحافظات. وأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "سوريا استطاعت، خلال أشهر قليلة، تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة"، على حد قوله. وأشار الشرع إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد""، وأضاف: "هناك العديد من القوانين المعلقة، التي تحتاج إلى تصويت لدفع عجلة البناء والازدهار"، مؤكدًا أن "متابعة الحكومة ستستمر لضمان الشفافية والمساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".لا يعني تدخلا عسكريا... الشرع يكشف تفاصيل الدور السوري في لبنان
https://sarabic.ae/20260621/الشرع-لا-أمانع-في-الجلوس-مع-حزب-الله-على-طاولة-الحوار-إن-كان-في-ذلك-مصلحة-سوريا-ولبنان--1114574196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096677497_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_26d03c38e8162403c273f3594bc4ee90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, مجلس الشعب السوري, روسيا, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, مجلس الشعب السوري, روسيا, العالم, العالم العربي

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع

15:05 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Omar Sanadikiمدينة دمشق القديمة
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
صرّح نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بأن سوريا تحتاج إلى مجلس الشعب، بحيث يشارك فيه جميع مكونات المجتمع السوري.
وقال: "سوريا بحاجة إلى مجلس الشعب ليباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع".

وأضاف: "نشدد على مشاركة المرأة بجهود التعافي في سوريا".

وتابع: "دعم سوريا في التصدي للتحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم سوريا في الانتقال إلى مستقبل سياسي مستقر".
ووفقا له، تواصل إسرائيل نشاطها العسكري جنوبي سوريا بما في ذلك انتهاك اتفاق 1974.
وأشار إلى أن الحكومة السورية مارست ضبط النفس وعملت على تنفيذ التدابير المتفق عليها مع إسرائيل.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الشرع: لا أمانع في الجلوس مع "حزب الله" على طاولة الحوار إن كان في ذلك مصلحة سوريا ولبنان
أمس, 19:20 GMT
وكانت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2025 انتهاء عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب بجميع المحافظات.
وأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "سوريا استطاعت، خلال أشهر قليلة، تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة"، على حد قوله.
وأشار الشرع إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد""، وأضاف: "هناك العديد من القوانين المعلقة، التي تحتاج إلى تصويت لدفع عجلة البناء والازدهار"، مؤكدًا أن "متابعة الحكومة ستستمر لضمان الشفافية والمساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
لا يعني تدخلا عسكريا... الشرع يكشف تفاصيل الدور السوري في لبنان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала