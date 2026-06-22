https://sarabic.ae/20260622/الاختراق-الإيراني-النفطي-كيف-أفشلت-طهران-سياسات-واشنطن؟-1114602078.html
الاختراق الإيراني النفطي... كيف أفشلت طهران سياسات واشنطن؟
الاختراق الإيراني النفطي... كيف أفشلت طهران سياسات واشنطن؟
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات صادرة عن منصة متخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط أن صادرات النفط الخام الإيرانية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت نحو 36 مليون... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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ويأتي هذا التطور بعد فترة شهدت تراجعا حادا في الصادرات النفطية الإيرانية، ففي مايو/أيار الماضي، انخفضت مستويات التصدير إلى ما بين 209 آلاف و260 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ ست سنوات، وسط تصاعد التوترات في منطقة مضيق هرمز وتشديد الضغوط الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني.أما على صعيد الدلالات، فتشير التطورات الأخيرة إلى عدة مؤشرات مهمة، أولا، تظهر التجربة أن فعالية العقوبات الاقتصادية ليست مطلقة، إذ تواجه هذه الإجراءات تحديات متزايدة عندما تتعارض مع احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات أمن الطاقة. ثالثا، يزداد مفهوم السيادة في مجال الطاقة أهمية بالنسبة للدول المنتجة، في ظل السعي إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز آليات التسويات المالية والتجارية المستقلة. ويُنظر إلى الحالة الإيرانية باعتبارها مثالاً على قدرة الدول على التكيف مع القيود الخارجية والحفاظ على حضورها في الأسواق العالمية. أمريكا تصدر ترخيصا لبيع النفط الإيراني حتى أغسطس المقبلإعلام: إيران تتابع تنفيذ البند 13 من التفاهم تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الاختراق الإيراني النفطي... كيف أفشلت طهران سياسات واشنطن؟
أظهرت بيانات صادرة عن منصة متخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط أن صادرات النفط الخام الإيرانية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت نحو 36 مليون برميل، فيما تستعد كميات مماثلة تقريباً للمغادرة على متن ناقلات محملة في المياه الإقليمية الإيرانية.
ويأتي هذا التطور بعد فترة شهدت تراجعا حادا في الصادرات النفطية الإيرانية، ففي مايو/أيار الماضي، انخفضت مستويات التصدير إلى ما بين 209 آلاف و260 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ ست سنوات، وسط تصاعد التوترات في منطقة مضيق هرمز وتشديد الضغوط الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني.
وبحسب مراقبين، فإن تخفيفا جزئيا لبعض القيود المفروضة على حركة التجارة والنقل البحري أسهم في إعادة تنشيط مسارات التصدير، ما أتاح للنفط الإيراني العودة بقوة إلى الأسواق التي تشهد طلبا متزايدا على موارد الطاقة.
أما على صعيد الدلالات، فتشير التطورات الأخيرة إلى عدة مؤشرات مهمة، أولا، تظهر التجربة أن فعالية العقوبات الاقتصادية ليست مطلقة، إذ تواجه هذه الإجراءات تحديات متزايدة عندما تتعارض مع احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات أمن الطاقة.
ثانياً، تكشف الديناميكيات الحالية عن قدرة الدول غير المنخرطة في السياسات الغربية على تطوير صيغ تعاون وشراكات اقتصادية تتيح لها الحفاظ على مصالحها المشتركة حتى في ظل ظروف دولية معقدة.
ثالثا، يزداد مفهوم السيادة في مجال الطاقة أهمية بالنسبة للدول المنتجة، في ظل السعي إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز آليات التسويات المالية والتجارية المستقلة. ويُنظر إلى الحالة الإيرانية باعتبارها مثالاً على قدرة الدول على التكيف مع القيود الخارجية والحفاظ على حضورها في الأسواق العالمية.