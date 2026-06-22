الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-عنصرين-من-حماس-في-غارة-على-غزة-1114582137.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في غارتين جويتين منفصلتين شمالي قطاع غزة، هما أحمد منير خليل الظاظا، الذي قال... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T05:31+0000
2026-06-22T05:31+0000
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وأوضح في بيان أن الظاظا كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وإنتاج وتوزيع الأسلحة داخل الكتيبة، واتهمه بمحاولة زرع عبوات ناسفة قرب المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة. كما أشار إلى أن الصفدي كان مسؤولا عن توجيه هجمات قنص ضد القوات الإسرائيلية، واتهمه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والمشاركة في تدريب عناصر مسلحة والتخطيط لهجمات إضافية. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارتين تم تنفيذهما بعد اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وعمليات مراقبة جوية، مؤكدا أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الأمنية.وتتهم حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يصف-صحافيا-في-الجزيرة-قتل-بغارة-جوية-بأنه-عضو-في-حماس-1114551267.html
https://sarabic.ae/20260620/حماس-تطالب-بعقد-اجتماع-وطني-شامل-وتؤكد-ضرورة-التوافق-قبل-انتخابات-المجلس-الوطني--1114544630.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة

05:31 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في غارتين جويتين منفصلتين شمالي قطاع غزة، هما أحمد منير خليل الظاظا، الذي قال إنه كان يشغل منصب ضابط هندسة في كتيبة جباليا الغربية، وحسين الصفدي، الذي وصفه بأنه قائد وحدة القناصة التابعة للحركة في مدينة غزة.
وأوضح في بيان أن الظاظا كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وإنتاج وتوزيع الأسلحة داخل الكتيبة، واتهمه بمحاولة زرع عبوات ناسفة قرب المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة.
كما أشار إلى أن الصفدي كان مسؤولا عن توجيه هجمات قنص ضد القوات الإسرائيلية، واتهمه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والمشاركة في تدريب عناصر مسلحة والتخطيط لهجمات إضافية.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في "حماس"
أمس, 04:09 GMT
وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارتين تم تنفيذهما بعد اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وعمليات مراقبة جوية، مؤكدا أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
وتتهم حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
"حماس" تطالب بعقد اجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني
20 يونيو, 16:38 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала