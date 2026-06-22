https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-عنصرين-من-حماس-في-غارة-على-غزة-1114582137.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصرين من "حماس" في غارة على غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل اثنين من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في غارتين جويتين منفصلتين شمالي قطاع غزة، هما أحمد منير خليل الظاظا، الذي قال... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T05:31+0000

2026-06-22T05:31+0000

2026-06-22T05:31+0000

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

وأوضح في بيان أن الظاظا كان مسؤولا عن تصنيع العبوات الناسفة وإنتاج وتوزيع الأسلحة داخل الكتيبة، واتهمه بمحاولة زرع عبوات ناسفة قرب المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة. كما أشار إلى أن الصفدي كان مسؤولا عن توجيه هجمات قنص ضد القوات الإسرائيلية، واتهمه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والمشاركة في تدريب عناصر مسلحة والتخطيط لهجمات إضافية. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارتين تم تنفيذهما بعد اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة وعمليات مراقبة جوية، مؤكدا أن قواته ستواصل عملياتها في المنطقة للتعامل مع ما وصفه بالتهديدات الأمنية.وتتهم حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يصف-صحافيا-في-الجزيرة-قتل-بغارة-جوية-بأنه-عضو-في-حماس-1114551267.html

https://sarabic.ae/20260620/حماس-تطالب-بعقد-اجتماع-وطني-شامل-وتؤكد-ضرورة-التوافق-قبل-انتخابات-المجلس-الوطني--1114544630.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي